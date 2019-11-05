 Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Александра Курбатова для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Цензор.НЕТ.
"Труханов остров - рекреационная зона в столице, где жилищное строительство запрещено. Земельный участок под имением, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Землю город передавал под спортивную базу. В 2015 году журналисты канала "1 + 1" сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе - и о нецелевом использовании именно этой базы", - говорится в сюжете.
"Уже в 2016 г. в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковала подобные фотографии регулярно. По документам это имение не является жилым объектом, а значится "административным зданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы "Инэко" и совладельца ООО "Учебно-спортивный клуб "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он сдает дом Ткаченко в аренду. Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду. Ткаченко уверяет - арендует помещение только с весны 2019 года, а поэтому - в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии из этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд", - выяснили журналисты.
В комментарии Цензор.НЕТ Ткаченко отметил, что бывал в этом доме ранее, однако арендует его только с 2019 года: "Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостевал там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового".
Ему с три короба наврешь,
И делай с ним что хошь!
(Прямо про наших зе-лошар)
зебіли, визробилицеразом!
Нахера оно ему надо?
Ну купи где-то под киевом себе легальную дачу, живи по-тихому.
Зачем этот выпендреж. Зачем себе проблемы на дупу?
Неужто всем лохам назло хотел поселиться на запрещенной общественной территории?
С 1994 года они прибрали землю. При чем тут Ткаченко?
Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО
Мені онаково коли це було, це незаконно і Ткаченко про це знав.
І де всі прихильники зелепуха)))