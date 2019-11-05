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 Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info. ВИДЕО

Народный депутат от СН и бывший руководитель "1 + 1 Медиа" Александр Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове в Киеве после того, как телеканал "1 + 1" показал расследование о незаконности поселений там.

Об этом говорится в сюжете Александра Курбатова для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Цензор.НЕТ.

"Труханов остров - рекреационная зона в столице, где жилищное строительство запрещено. Земельный участок под имением, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Землю город передавал под спортивную базу. В 2015 году журналисты канала "1 + 1" сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе - и о нецелевом использовании именно этой базы", - говорится в сюжете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Блогер заявил, что нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом. ВИДЕО (обновлено)

Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования 1+1 о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info 01
Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования 1+1 о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info 02

"Уже в 2016 г. в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковала подобные фотографии регулярно. По документам это имение не является жилым объектом, а значится "административным зданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы "Инэко" и совладельца ООО "Учебно-спортивный клуб "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он сдает дом Ткаченко в аренду. Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду. Ткаченко уверяет - арендует помещение только с весны 2019 года, а поэтому - в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии из этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд", - выяснили журналисты.

В комментарии Цензор.НЕТ Ткаченко отметил, что бывал в этом доме ранее, однако арендует его только с 2019 года: "Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостевал там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового".

Источник: https://censor.net.ua/v3157826
 
 
 Топ комментарии
 
Жити по-новому! Петро-барига!! Зе-наш препиздент!!! Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7393 Правда, зебилы? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3612
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Зебилы, ай, какой хороший у вас депутат!
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На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь,
И делай с ним что хошь!
(Прямо про наших зе-лошар)
Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6779
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Зебилы, ай, какой хороший у вас депутат!
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На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь,
И делай с ним что хошь!
(Прямо про наших зе-лошар)
Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6779
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Насколько я понимаю, Ткаченко и для дебилов и для всех остальных тоже депутат. Так что не обижайся, Ткаченко конечно мразь. Но он у теперь и твой депутат, нравится тебе это или нет.
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Не надо его впаривать мне.Я за него не голосовал. Но общее развитие событий меня радует Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5782
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Тут понимаешь, какое дело. Я тоже за него не голосовал, но Зеленской де факто - президент Украины. Рассказы о том, какой президент идиот и дибил, равно как и рассказы этот депутат не мой, он ваш - ничего, кроме снисходительной улыбки не вызывают. Теперь нужно думать о том, кто будет следующим и не сделать ошибки второй раз.
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Помилок не робимо вже скоро тридцять років. Кожен наступний кпраще попереднього.
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Колись у дитинстві я був піонером, у школі організували тимурівські команди і я був головним в одній із них. Пішли ми до одного діда допомагати і так надопомагали, що на другий день він пішов у школу і попросив щоб більше ця школота до нього не приходила. Це я про наміри, обіцянки і реальні діла. Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 241
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Мне тоже нравится позиция соежоров. Они везде суют мародера с криками "наш вор лучше" Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 8942
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Жити по-новому! Петро-барига!! Зе-наш **********!!! Правда, зебилы? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3612
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1+1 - это же канала Коломойского. Что же они так? Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3054
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Во время расследования участок просто очень понравился.
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Зачистить Труханов остров,снести все под ноль.Будет по закону.Барыгу Ткаченко с женой под суд с конфискацией имущества на возмещение ущерба природе.
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канєц епохі зубажіння!

зебіли, визробилицеразом!
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Ткаченко - я не знал шо живу в запретной зоне ,, и вообще - на Трухановом острове . Это падстава . Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6732 .
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Это мер Киева!!! Ура!!! Так держать!!! Грабь награбленное!!! Воруй!!! Насилуй!!! Тебе все равно за это ничего не будет!!!
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Я не понимаю.
Нахера оно ему надо?
Ну купи где-то под киевом себе легальную дачу, живи по-тихому.
Зачем этот выпендреж. Зачем себе проблемы на дупу?
Неужто всем лохам назло хотел поселиться на запрещенной общественной территории?
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ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина"Источник: https://censor.net.ua/v3157826

С 1994 года они прибрали землю. При чем тут Ткаченко?
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Вони взяли землю рекреаційного призначення під спортивний клуб. І збудували там житлові будинки. Поширена схема.
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согласен. Не пойму только, при чем тут Ткаченко к застройке рекреационной зоны?
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Наскільки я розумію то там взагалі не можна будувати житлові будинки, от і написали ООО "комплекс" а живе він там як спортсмен?😁
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То есть то что это было с 1994 тебе по фигу, главное, что Ткаченко недавно туда заселился?
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Розумію, складно прочитати там, почитай тут.

Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Мені онаково коли це було, це незаконно і Ткаченко про це знав.
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Який розумака! І не підкопаєшся, хатинки не існує в природі. Тобто фізично вона існує, а по паперам декларувати нічого, вона не здана в експлуатацію і не має власника як такого! Що цікаво, таку схему використовували ще за часів януковочів. Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 402
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и чего так все всполошились - он депутат от правящей партии, ему можно, остальные сидят в партере и смотрят, иногда хлопают...
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У меняу вопрос к Зедебилам, - а почему этому геббельсу с канала Г+Г и главному говномёту ртом КАЛОмойского, именно сейчас "заболело" за киев? Ему не болело при Саше Попове-Жопове, не болело при Лёне Космосе, не болело при ворюге Омельченко и при других не болело, а сейчас у этой гниды прямо приступ начался, боления за Киев.
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То не болить, то руки *********, "оптимізувати" на свою користь ласий шматок.
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Схему действий и психологический тип субъекта таких действий описал классик в "Мертвых душах" (или "Это сильно мне напоминает Индо-Пакистанский инцидент") - Чичиков, господа, Чичиков на таможне, как борец с контрабандой = Ткаченко, как разоблачитель коррупционеров "от Порошенко" !!!
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А где-то молча уткнувшись в монитор грустят зебилы.
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у нас куча туява місць, де не можна будувати, там живуть і в прибрежній зоні і в лісопарковій. закон то є бамага для сірих. і газ проведений і каналізація і шлагбаум
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дорвется до власти в киеве узаконит себе
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А що скаже пропогадистка Мосійчук з г+г))))
І де всі прихильники зелепуха)))
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Говорили вам, зебилы Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9281 , что вы зебилы , а вы не верили Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 145 .
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