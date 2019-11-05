 "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в которой Зеленский говорит об этом, Донбасс.Реалии показали жителям оккупированного Донецка и записали их коментаррии к плану украинского президента.
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+8
Усе правильно! Украинцев в резервацию! Спасибо тебе за все, Зебил!!!
+6
Алексей Заводнюк
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
+4
о чем с этими ган донами говорить?
Дамбас тебя услышал и понял
Вы, что зебилы епанулись
Точно такой же мусор как и они..
Сепар сепаров лечит..
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
Евгений Пташник - и.о. комбата «Айдара в 2015 году
Пообщался с луганчанами, а это, в основном, представители малого и среднего бизнеса - передовые люди, в общем. И они говорят, что это не совсем «наша территория». В том смысле, что в советское время сюда съезжалось очень много уголовников. И вот мне парень рассказывает случай: едет он в троллейбусе с двумя детьми на руках, и сидит шахтёр с бутылкой пива, плюёт под ноги, но место не уступает. И другие люди в салоне - аналогично. А когда он же отдыхал в Западной Украине, то даже пожилые вставали. И когда этот парень общался с интеллигентными людьми - учителями в школе, то ему говорили: «Зеки - нормальные люди, они могут быть во власти, а мы должны им подчиняться». Вот это «интеллигенция» так выражается. Считают, что можно воровать, но потихоньку, а наглость воспринимают как силу...
Ну и как-то скомкал концовку. Надо было бы хером по роялю, ну, шобы смешно! Или надеть наполеоновскую треуголку, или еще чего. Пошутить, отмочить, порвать зал. А так шо? Вяленько, скучно...
Вы орете: "Там много нормальных!". Так а что нам теперь делать? Многие из нормальных выехали. А те, кто остались - так они в сетевой полемике на нормальных мало тянут.
Вы называете это гражданским геноцидом *****, по-моему, гражданский геноцид - это привязанная к столбу женщина из-за своей проукраинской позиции. Гражданский геноцид - это пьяные впопучленцы, кидающие людей в подвал за косой по их мнению взгляд.
На фоне этой кровавой украинофобии я вообще против любого постачання в этот анклав имени отсутствия человеческого достоинства. Пущай греются пламенным пердежом в стиле "путен-памаги". Они раздрачивали себя жирным самообеспечением? Не вопрос, Украина готова понищенствовать без них.
Гуманитарная катастрофа? Так они её уже добились. Без нашего участия. Пусть падают на всю катушку. Вдребезги. А я скорбно поржу рядом, наблюдая последствия их выбора."
Якби ви були "сЄпарами", то ще можна було б якось вас спробувати зрозуміти. Але ви -- колаборантсько-совкове сміття.
У них одни ценности.
5 лет я пытался быть умным и красивым (Донбасс наш, там наши люди и бла бла). Сейчас, смотря трезво на ситуацию, я понимаю, что он нам на *** не нужен. Да простят меня люди, ждущие Украину. Но такое дело: я таких там не знаю.
Все кого знаю - отравлены пропагандой настолько, что Украина для них всегда будет чем то вражеским. Поколение детей, которые пошли в первый кла2014, это потерянные дети. То, что им уже им уже вложили в мозг обратно не достать. Это же касается и большинства людей в прифронтовой зоне Украины. Давайте порассуждаем. Что будет, если сейчас они возвращаются под Украину? Там начинают править бывшие сепары и они идут к нам в ВР. Что отсюда следует? Украина ещё 50 лет будет топтаться между деды воевале и европейским миром. Если кто то думает, что сможет как то их украинизировать, вы наивные чукотские ребята, это они вас русифицируют. Посмотрите на зедебилоидов. Один щелчок телевизора, и 73 % ****** вата уставшая от войны, наш президент маладец и вот это всё. Не мечтайте про какие то латышские варианты про "негражданинов" вам никто не даст этого сделать. Союзников всё меньше, предателей всё больше. Нужна разумная политика изоляции этих анклавов. Я боюсь представить, кого выберут следующим мессией. Медведчук или Бойко, или на крайняк баба Юля с непомерным популизмом. Я далек от мысли, что это будет Порох или Федина, или кто там ещё аля патриот Геращенко. Вывод следующий : забор и ров с крокодилами. Приднестровье. Это токсичное гетто, которое будет травить Украину десятилетиями. В жопу их. Всё.