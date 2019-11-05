 "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в которой Зеленский говорит об этом, Донбасс.Реалии показали жителям оккупированного Донецка и записали их коментаррии к плану украинского президента.

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