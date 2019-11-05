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 Политика Украины, Общество
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 "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три шага на пути к миру на Донбассе: первый - окончание горячей фазы войны, второй - примирение людей, третий - реинтеграция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в которой Зеленский говорит об этом, Донбасс.Реалии показали жителям оккупированного Донецка и записали их коментаррии к плану украинского президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157813
 
   
 Топ комментарии
 
Усе правильно! Украинцев в резервацию! Спасибо тебе за все, Зебил!!!
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Алексей Заводнюк
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
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о чем с этими ган донами говорить?
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нужно было их еще в 2014 если не сжечь, то отгородить. Толку нет и не будет.
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Вова, тебя услышали..... !!!!!!!!!! "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского - Цензор.НЕТ 633

Дамбас тебя услышал и понял "Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - жители Донецка о плане примирения с Донбассом от Зеленского - Цензор.НЕТ 633
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еще в 2004 г жЮля Владимировна предлагала огородить Дамбас колючей проволкой и посыпать дустом
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Це тільки приписують ЮТ. Насправді це слова Кінаха, про існування якого більшість нароТу вже й забула.
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Вот с этими ублюдками лугандонами мне жить в одной стране ???

Вы, что зебилы епанулись

"Ми справді сепари. У нас інші цінності... Галичина нав'язує нам свою культуру і героїв", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 374
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Усе правильно! Украинцев в резервацию! Спасибо тебе за все, Зебил!!!
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Пусть он сдохнет, как и все сепары с донбасяо.
Точно такой же мусор как и они..
Сепар сепаров лечит..
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Впевнений - Народний Президент Зеленський почує Донбасс!
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Ров с крокодилами и вышки с пулеметами по периметру......в противном случае эта зараза распространится и от Украины нихрена не останется
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Рів краще з сірчаною кислотою. Крокодили ж теплолюбиві рептилії.
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Ну тогда вводите на линию разграничения миротворцев, закрывайте наглухо все блокпосты и ставьте табличку "Проход в Галицию запрещен"
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Алексей Заводнюк
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема. В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
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А в чем заключается,твоя культура? Газетой жопу вытирать? Или теребонькать на портрет сралина и памятник членину?
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Да ладно, кто то на Сталина дрочит, кто то на Бандеру. Главное не навязывать свою точку зрения другим и принимать чужую.
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Это, видимо, невозможно, к сожалению.
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нет, в своей стране нужно заставить принимать свою точку зрения. Мы здесь живем, остальные - гости. Что-то не нравится - нафиг, в ростов, на рашу...
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Русня обязательно будет дрочить на какого-нибудь идола, живого или дохлого. Давайте без украинцев, сами, в своем болотном царстве.
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Про "асобєнность" нарота Дамбаза.
Евгений Пташник - и.о. комбата «Айдара в 2015 году
Пообщался с луганчанами, а это, в основном, представители малого и среднего бизнеса - передовые люди, в общем. И они говорят, что это не совсем «наша территория». В том смысле, что в советское время сюда съезжалось очень много уголовников. И вот мне парень рассказывает случай: едет он в троллейбусе с двумя детьми на руках, и сидит шахтёр с бутылкой пива, плюёт под ноги, но место не уступает. И другие люди в салоне - аналогично. А когда он же отдыхал в Западной Украине, то даже пожилые вставали. И когда этот парень общался с интеллигентными людьми - учителями в школе, то ему говорили: «Зеки - нормальные люди, они могут быть во власти, а мы должны им подчиняться». Вот это «интеллигенция» так выражается. Считают, что можно воровать, но потихоньку, а наглость воспринимают как силу...
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знакомая девушка еще до войны перехала из Луганска в Полтаву ( точнее село под Полтавой ) говорит первое время было очень непривычно . на улице из соседей ни кто в тюрьме не сидел там где жила в Луганске сидели почти все мужики и половина женщин
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А откуда столько народа на улицах Донецка? Как будто и нету никакой войны.
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по ним же не стреляют, это только сепарам можно по жилым домам стрелять.
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Но на Цензоре всегда рассказывали что все уехали из Донецка. Помните фото пустых улиц в центре? Неужели врали?
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А ти як вважаєш, що житло 1,2 млн. людей, які виїхали в Велику Україну, з ОРДЛО та бз*Донецька , буде пустим стояти. Кочові кацапи з ПідоРашки вже там.
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Ну, я впевнений що народ Донбасса погодиться на русскій язик, входження в склад РФ на правах області і пам'ятники чЛєніну в кожному селі. А за Зеленським затримки не буде.
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зря все эти отводы и разводы. С 2014 все годы войны ошибочно было внушать всем что там какие то "наши".В общей массе это были сепары с кацапскими корнями.Не нужно было их постоянно слышать, для них какие то программы делать, лечить, учить на льготных условиях.Открывать и обустраивать КПП. Полная изоляция во всем.
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зебилы, этот ваш дурак в роли президента, может хотя бы раз обратиться? Именно обратиться к аудитории, а не читать по бумажке/сценарию???
Ну и как-то скомкал концовку. Надо было бы хером по роялю, ну, шобы смешно! Или надеть наполеоновскую треуголку, или еще чего. Пошутить, отмочить, порвать зал. А так шо? Вяленько, скучно...
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Не надо все на Галицию сваливать. Все всегда происходит в Киеве. Столько е*анутых в этом городе.
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Я не хочу иметь ничего общего с этими людьми
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Не надо этим "мы" расписываться за вест Донбасс.
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"Многие либералы импотентного толка орут: "нельзя бросать своих граждан, ты что!". Ну, во-первых, где вы там граждан видели? Я наблюдаю манкуртов, которые за овер две тушенки к пенсии продают и предают родину. Во-вторых, Украина, как государство, напряглась по-максимуму, чтобы не бросать своих неблагодарных Павликов Морозовых. Посоветуйте, пожалуйста, тонкостенные гуманисты - как нам еще пойти на встречу с самозакупоренными скотами?
Вы орете: "Там много нормальных!". Так а что нам теперь делать? Многие из нормальных выехали. А те, кто остались - так они в сетевой полемике на нормальных мало тянут.
Вы называете это гражданским геноцидом *****, по-моему, гражданский геноцид - это привязанная к столбу женщина из-за своей проукраинской позиции. Гражданский геноцид - это пьяные впопучленцы, кидающие людей в подвал за косой по их мнению взгляд.
На фоне этой кровавой украинофобии я вообще против любого постачання в этот анклав имени отсутствия человеческого достоинства. Пущай греются пламенным пердежом в стиле "путен-памаги". Они раздрачивали себя жирным самообеспечением? Не вопрос, Украина готова понищенствовать без них.
Гуманитарная катастрофа? Так они её уже добились. Без нашего участия. Пусть падают на всю катушку. Вдребезги. А я скорбно поржу рядом, наблюдая последствия их выбора."
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Как ГДР отгородите стеной и лет через 50 приползут на коленях к бендере.
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Не "сЄпари" ви, а банальні колаборанти.

Якби ви були "сЄпарами", то ще можна було б якось вас спробувати зрозуміти. Але ви -- колаборантсько-совкове сміття.
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Бетонный 15 метровый забор и ров с крокодилами. И пусть там сами живут в своем ОРДЛО, не распространяя заразу русского мира. Грёбаный цирк уродов "Ми справді сепари. У нас інші цінності... Галичина нав'язує нам свою культуру і героїв", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 5374
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вата: "..Украина должна покаяться..." -- дальше не о чем говорить, эти люди потеряны навсегда, смотрят соловьева.... -- фу, еле досмотрел, чуть не блевонул
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Вову в преЗЕденты ЛуГАНДОНИИ!

У них одни ценности.
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Рискну предположить что в канун Нового Года у этих жітєлей Данецка появится очередная культурьная ценность - огромная мыша, пардон, кріса из навоза..
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Донецк оккупирован Ордой не в 2014 году, а намного раньше. И да, ордынская система ценностей сильно отличается от украинской, возьмем хотя бы Ахметова... "Ми справді сепари. У нас інші цінності... Галичина нав'язує нам свою культуру і героїв", - жителі Донецька про план примирення з Донбасом від Зеленського - Цензор.НЕТ 7016
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Из твитера

5 лет я пытался быть умным и красивым (Донбасс наш, там наши люди и бла бла). Сейчас, смотря трезво на ситуацию, я понимаю, что он нам на *** не нужен. Да простят меня люди, ждущие Украину. Но такое дело: я таких там не знаю.
Все кого знаю - отравлены пропагандой настолько, что Украина для них всегда будет чем то вражеским. Поколение детей, которые пошли в первый кла2014, это потерянные дети. То, что им уже им уже вложили в мозг обратно не достать. Это же касается и большинства людей в прифронтовой зоне Украины. Давайте порассуждаем. Что будет, если сейчас они возвращаются под Украину? Там начинают править бывшие сепары и они идут к нам в ВР. Что отсюда следует? Украина ещё 50 лет будет топтаться между деды воевале и европейским миром. Если кто то думает, что сможет как то их украинизировать, вы наивные чукотские ребята, это они вас русифицируют. Посмотрите на зедебилоидов. Один щелчок телевизора, и 73 % ****** вата уставшая от войны, наш президент маладец и вот это всё. Не мечтайте про какие то латышские варианты про "негражданинов" вам никто не даст этого сделать. Союзников всё меньше, предателей всё больше. Нужна разумная политика изоляции этих анклавов. Я боюсь представить, кого выберут следующим мессией. Медведчук или Бойко, или на крайняк баба Юля с непомерным популизмом. Я далек от мысли, что это будет Порох или Федина, или кто там ещё аля патриот Геращенко. Вывод следующий : забор и ров с крокодилами. Приднестровье. Это токсичное гетто, которое будет травить Украину десятилетиями. В жопу их. Всё.
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у меня в доме живет несколько семей из Донецка - нормальные люди, вежливые, спокойные. Проблемы в шахтерских городах и их отношение к Украине были заложены еще при совке - тогда высокие зп и возможность жить нормально ( машина у забойщика за 1-2 года норма), потом закрытие шахт, поголовная деградация, наркомания,алкоголизм, копанки, миграция тех кто еще с головой, жизнь перед телевизором с российскими каналами, батя который кормит Украину, бегство бати и, вот, тупик, непонимание, частичное прозрение и злость на всю оставшуюся Украину...для начала нужно на пару лет убрать из их голов соловьиный помет, только потом заходить туда, иначе без толку - там дети уже в пионеры приняты и военку в школе сдают.
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Достаточно было одной фразы: "Я каждый день смотрю соловьева", - это уже неизлечимо!
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