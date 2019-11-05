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 Политика Украины
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Все про:Киев (18152) строительство (1651) Кулик Константин (91)

 Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info. ВИДЕО

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик незаконно достроил четырнадцатый этаж в жилом комплексе Diplomat Hall в центре столицы.

Об этом сообщает Bihus info, передает Цензор.НЕТ.

В частности, строительство 14 этажа в жилом комплексе Diplomat Hall происходило во время расследования незаконного обогащения прокурора.

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Кроме этого, семья Кулика уже имеет в Diplomat Hall две квартиры общей площадью более 400 квадратных метров. Цена одной квартиры в этом здании в среднем составляет 300 000 долларов.

Также в жилом комплексе семья прокурора имеет два гаража и одно помещение на крыше площадью в 88 квадратных метров.

К слову, одна из этих квартир оформлена на сожительницу госслужащего Ирину Немец.

Как отмечается, строительство дополнительного этажа не согласовывали ни с Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

К тому же, в Едином реестре документов нет информации о выдаче документов с разрешением на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

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В связи с этим, в ходе расследования было установлено, что 14-й этаж для Кулика строился незаконно.

Источник: https://censor.net.ua/v3157812
 
   
 Топ комментарии
 
нє. єто старая харя, корєш юГіка та свиночолого гєтьмана.
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Опять бигусо-шатуны качают СвыноБудку? Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3755
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Борец с коррупцией, от Зе команды.
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Ты прав, демонтаж должен быть. Предлагаю на спор: если демонтируют, я тебе ставлю чашку кофе. Если не демонтируют - ты мне!
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Нет.Достроят вертолетную площадку.Что ж за знатний хранитель Закона без вертолета?
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Опять бигусо-шатуны качают СвыноБудку? Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3755
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та да где можно попиарится так тук как тут🤣🤣
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Вот кем надо быть , а не айтишником бизнесменом или ученым😛
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Точно. Сейчас самые ушлые кинутся менять фамилию на "Кулик".
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лишние деньги вкладывает - кто в Лондоне, кто в Киеве.
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У него ж трое вылупков , жрать , элитную школу, охрану, путешествия по заграницам и тд надо обеспечивать .
Вот он и ворует в поте лица ... законно .😡
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- Сколько денег надо на достроить мне этаж? (не дожидаясь ответа) На, бл... Строй.
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нє. єто старая харя, корєш юГіка та свиночолого гєтьмана.
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А куди дивиться Ряба шапка? Виходить що він його влаштовує.
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это тот кулик что на г+г всрался когда туда порох пришел - получил плату за служение зебене
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Государев человек! Заработал. Не мог же прокурор украсть?!
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Борец с коррупцией, от Зе команды.
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это называется политическая коррупция, поэтому наше гребанное НАБУ должно расследовать деятельность Кулика, когда он топил Пороха перед выборами, и когда он при Зеленском получил новую посаду в ГПУ.. присутствует прямая причинно-следственная связь..
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Это - язва прокаженного общества! Если такой "прокаженный" не изолируется МГНОВЕННО, а ему еще дают слово для пояснений, то сам факт того, что общество еще и ждет какого-то "разумного объяснения" о возможности "государевого человека" иметь ТАКОЕ (!!!), говорит о серьезной болезни самого общества. Любые действия членов общества по отношению к чиновнику, застигнутый за пользованием (даже не за владением, а просто за пользованием) ТАКИМИ БОГАТСТВАМИ (!!!), должны, по моему мнению, быть аналогичными и оцениваться аналогично с ситуацией когда гражданин застал насильника насилующего маленького ребенка! Наша демократия - маленький ребенок и беречь ее надо без сюсюканий с "хапугами-чиновниками" путем прямого действия!
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А за пыточную достроенную в подвале опять промолчали
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этож как нужно грабать взятки и это новое лицо?
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недавно в военкомате ждал человека,и читал стенды от скуки..
так на 5 начальников отделов(+по 1-5 человека в подчинении) аж 10 военных прокуроров...
и всем им платим мы усиленную ЗП и пенсию с 39 лет...
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Таких Куликов у нас тысяч 200. И мы все платим им дань каждый день. Боюсь что еще лет 10, и Кулики сожрут страну изнутри. Не выдержит, распадется и попадет под Рашку. После этого Кулики рвонут кто за бугор на ПМЖ, кто на службу к москалям, а мы останемся выживать в неосовковом концлагере.
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мародера кишнули а його посіпак ще ні!
За таке треба судити
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Особенно доставляет то,как эти ворюги нвапяливают на себя военную форму. Воены мля...
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"Всякий двір хазяйським оком держиться"©
А чё все так взбеленились? Это ж только этаж. Один-единственный этаж! Исключительно врождённая застенчивость и природная скромность не позволили бескорыстному правоохранителю, непримиримому борцу с преступностью, истинному поборнику справедливости, всеобщего и всеобъемлющего равенства перед законом не позволили отгрохать 3 этажа с персональным аквапарком, оранжереей и вертолётной площадкой. Опять же пентхаус, шоб было куда чик беспонтовых привести для хорового чтения кодексов.
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