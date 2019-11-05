 Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info. ВИДЕО

Об этом сообщает Bihus info, передает Цензор.НЕТ.
В частности, строительство 14 этажа в жилом комплексе Diplomat Hall происходило во время расследования незаконного обогащения прокурора.
Кроме этого, семья Кулика уже имеет в Diplomat Hall две квартиры общей площадью более 400 квадратных метров. Цена одной квартиры в этом здании в среднем составляет 300 000 долларов.
Также в жилом комплексе семья прокурора имеет два гаража и одно помещение на крыше площадью в 88 квадратных метров.
К слову, одна из этих квартир оформлена на сожительницу госслужащего Ирину Немец.
Как отмечается, строительство дополнительного этажа не согласовывали ни с Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.
К тому же, в Едином реестре документов нет информации о выдаче документов с разрешением на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.
В связи с этим, в ходе расследования было установлено, что 14-й этаж для Кулика строился незаконно.
Вот он и ворует в поте лица ... законно .😡
так на 5 начальников отделов(+по 1-5 человека в подчинении) аж 10 военных прокуроров...
и всем им платим мы усиленную ЗП и пенсию с 39 лет...
За таке треба судити
А чё все так взбеленились? Это ж только этаж. Один-единственный этаж! Исключительно врождённая застенчивость и природная скромность не позволили бескорыстному правоохранителю, непримиримому борцу с преступностью, истинному поборнику справедливости, всеобщего и всеобъемлющего равенства перед законом не позволили отгрохать 3 этажа с персональным аквапарком, оранжереей и вертолётной площадкой. Опять же пентхаус, шоб было куда чик беспонтовых привести для хорового чтения кодексов.