 Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info. ВИДЕО

Об этом сообщает Bihus info, передает Цензор.НЕТ.

В частности, строительство 14 этажа в жилом комплексе Diplomat Hall происходило во время расследования незаконного обогащения прокурора.

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Кроме этого, семья Кулика уже имеет в Diplomat Hall две квартиры общей площадью более 400 квадратных метров. Цена одной квартиры в этом здании в среднем составляет 300 000 долларов.

Также в жилом комплексе семья прокурора имеет два гаража и одно помещение на крыше площадью в 88 квадратных метров.

К слову, одна из этих квартир оформлена на сожительницу госслужащего Ирину Немец.

Как отмечается, строительство дополнительного этажа не согласовывали ни с Департаментом по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

К тому же, в Едином реестре документов нет информации о выдаче документов с разрешением на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

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В связи с этим, в ходе расследования было установлено, что 14-й этаж для Кулика строился незаконно.