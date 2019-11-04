 Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Поездка депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это - наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел", - подчеркнул Пристайко.
Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.
29 октября в 12.00 началось разведение сил вблизи Золотого.
Мовляв, ми робили офіційний запит до кацапської федерації і нам відповіли, що такого візиту не було. І все це вигадки Порошенка.
Гав! гав-гав!
Они им в одном месте пригодятся.
Если верить в теорию заговора "нас отвлекают от...", то мне страшно представить, чем нас будут отвлекать от анала Яременко.
дурнізебіли їх зібрали. реакциябла-бла-бла МИД, - Пристайко
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Виправленому вірити
Не все можна обговорити по телефону, передати через кур'єрів, потрібна зустріч сам на сам ляльки Іцика Зеленського з пуйлом.
Заради цього все і робиться!
Але цього не буде. Бо - 73/43%зебілів, ви при владі; і цей відступ з капітуляцією ви забезпечили разом.
Зекоманда, ни один из вас, выплятков, не уйдёт. Все сядете по 111-й.
https://lenta.ru/news/2019/11/04/flag/
********* готовит ДОПРовские корзинки ? Если нет, то зря. Они ей очень пригодятся.
Небось, свалить хочет из вашего Питера.
...
Но... но ведь... почему "на хмуй"?
Москалям твоя "реакція" - десь.
Посміються і розтопчуть цидулку твою ідіотську.
Дмитрий
@dmitriypaut
·15 ч
Срочно! Дристайка выпустил Ноту протеста из за не законного въезда депутата госдумы Мацковии на территорию Украины! А ,нет,у него выходной,учит сочинения Молотова