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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госдума (981) МИД (5182) Пристайко (261) Золотое (134)

 Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко. ВИДЕО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

Об этом он заявил во время совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поездка депутата парламента России - это нарушение всех норм. Это - наша территория, на которую он приехал без разрешения и на это обязательно будет официальная реакция Министерства иностранных дел", - подчеркнул Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

29 октября в 12.00 началось разведение сил вблизи Золотого.

Источник: https://censor.net.ua/v3157641
 
 
 Топ комментарии
 
Блевать хочется от твоих высказываний впрочем как и от тебя самого
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Це тому, що "порохоботи" кіпіш у медіапросторі підняли. А так не було б ні заяви Дристайки, ні реакції МЗС імені Зєлєнского.
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Ага, не прошло и полгода. А рашенские буряты под прикрытием ОБСЕ и в желетках ОБСЕ инспектировали отвод наших войск и переписывали номера оружия - это как? Типа нормально?
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Це тому, що "порохоботи" кіпіш у медіапросторі підняли. А так не було б ні заяви Дристайки, ні реакції МЗС імені Зєлєнского.
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сказали б: а де докази? Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2192
Мовляв, ми робили офіційний запит до кацапської федерації і нам відповіли, що такого візиту не було. І все це вигадки Порошенка.
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Блевать хочется от твоих высказываний впрочем как и от тебя самого
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Вы ,главное, бумажки писать не забывайте.
Они им в одном месте пригодятся.
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А сколько у пристайка детей? С такой реакцией должно быть много.
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Ти його з Яременком не порівнюй, бо у того діти (з бородою і всі волохаті, навіть дівчата) бігають у невідомій кількості
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Та Яременко то взагалі сперматозавр-фертілайзер.
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ЛІЛ вголос! Візит депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте - порушення всіх норм. Буде офіційна реакція МЗС, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9538 Знайшов на ЖЖ Ібігдана:

Если верить в теорию заговора "нас отвлекают от...", то мне страшно представить, чем нас будут отвлекать от анала Яременко.
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Ох и дурни собрались в нынешней власти - просто дыбилы, и их этот дыбилизм рано или поздно приведёт их к измене Родины, а ***** им поможет в этом как помог овощу, ибо ***** мастер подставлять дыбилов при украинской власти.
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А краще і не відобразити. "Тупі" начебто іноземці розуміють, гострі на язик зебіли - ні.
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Не дурні зібралися, а дурні зебіли їх зібрали.
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І той, кому Ви відписали - їхній яскравий представник.
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Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция бла-бла-бла МИД, - Пристайко
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Виправленому вірити Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6888
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Прістайко поцілуе депумокшу у пупок ?
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каких "норм"???, признавайте Россию, страной оккупантом, разрываете дип отношения и сообщения....
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Офіційна реакція від ЗЄко-манди: впадуть на коліна перед кацапами і ще далі відведуть війська, бо ж переговори з х...лом - «ето наше фсьо».
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а где же этот грозный доброволец янтарь который сказал что не оставит золотое и не позволит кацапью осквернят Украинскую землю ?
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а чого так довго?бубочка нє вєліт владімирича абіжать
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Переговори з пуйлом потрібні Коломойському, щоб озвучити ціну продажу України.
Не все можна обговорити по телефону, передати через кур'єрів, потрібна зустріч сам на сам ляльки Іцика Зеленського з пуйлом.
Заради цього все і робиться! Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9972
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Нормальною реакцією було би повернення ЗСУ на позиції. Або ж арешт того же Журавльова.
Але цього не буде. Бо - 73/43%зебілів, ви при владі; і цей відступ з капітуляцією ви забезпечили разом.
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с тех пор как зелебень у власти позорные новости ежедневно
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І те, що такі візити симптоматичні - замість світу на Донбасі це може бути качаном експансії нового рівня, і відповідно національні борошна теж нового рівня. Чи ви в наголос не бачите логічних зв'язків?
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Ці симптоми мають чіткі якості медичного діагнозу Визит депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - нарушение всех норм. Будет официальная реакция МИД, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7423
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Тут навіть тин сечі та паркан калу не треба складати на аналіз.
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Taм уже российский флаг вывесили.

Зекоманда, ни один из вас, выплятков, не уйдёт. Все сядете по 111-й.
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И ты, конечно, можешь дать ссылку на российские флаги в Золотом. Мы все очень ждём.
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Ничего себе. Ты веришь российским СМИ? Тогда всё становится понятным, аквариус. Где фото флага? Я даже по твоей ссылке его не заметил.
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А российские СМИ никогда не сообщают ничего просто так. Заявка на флаг, плюс визит Журавлёва - это заявка в преддверии аннексии.
********* готовит ДОПРовские корзинки ? Если нет, то зря. Они ей очень пригодятся.
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У тебя фото российского флага в Золотом есть? Или у тебя в Жмеринке только бакс по 100 гривен есть?
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Интересно. У вас что здесь, что на politforums.net - одна методичка на всех. Там российские тролли тоже ссылаются именно на Жмеринку.
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Не знаю этого сайта. Мне просто нравится название Жмеринка. Ассоциируется с таким патриархальным селом, всё так по доброму, как в средние века.
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У куратора спроси - почему его так Жмеринка привлекает.
Небось, свалить хочет из вашего Питера.
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фото нет, тока видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=TW6bL75bFHM
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Я это видео уже смотрел. Там российский флаг на фоне синего неба и всё.
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точно, журналисты подстроили флаг повесили
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Нет. Может у Вас есть фото российского флага в Золотом?
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Вір своїм росіянам, бо українців туди не пускають.
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Это Золотое? Я вижу там только небо. Эта территория с которой отводятся укр. войска? Почему Вы так решили?
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Понятно, ответа у тебя нет, ты просто набрасывал на вентилятор, как всегда. Думаю разговор закончен.
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пока под жопу соц сети не дали Вам же за сдачей интересов Украине некогда да и не на часі
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- Владимир свет Владимирович, батюшка! Нижайше просим-с, государь, повлияйте как-нибудь на их вьісокопревосходительство боярина вашего-с! Нехорошо-с! Штангенциркуль-с!
...
Но... но ведь... почему "на хмуй"?
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Там вже і паспорти з двоглавою куркую підвезли. Щоб ви, зелені шмарклиі всі луснули, козли
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Президент, Премьер-министр, все силовые министры подлежат немедленному аресту и преданию суду по статье 111-й Уголовного Кодекса Украины: "Государственная измена".
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И доллар по 100 гривен уже сейчас. Мы все вам очень верим, всё как вы желали и обещали.
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дурноголове пристайко досі намагається клеїти дурня, наче це ж така новина, що москалі - наразі реальні хазяйва на Дамбасє
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Офіційна реакція, це тіпа на коліна станете і попросите більше не приїжджати?
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А взагалі, хто цього московита пустив на нашу територію? Це тепер вони будуть там шастати, так і сєпарня там вже ходить, а в Станиці Луганськійц так давно путінські найманці хазяйнують.
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не спеши Пристайко! Дужедякула ще не визначилась! Так шо можеш попасть в просак!!! Где тебе посути дела и место.
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Я не понимаю тех людей за спиной которых стоит народ который готовый отстаивать свою квартиру , или вы не живете в этой квартире или вы пришли выселить людей с квартиры в пользу пьяного дурака ?
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Визит был 1-2 ноября, а реакция МИД Украины ещё только будет
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Какого хера кацапское быдло лазит по территории Укрины.
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"...незабаром буде офіційна реакція української сторони" - Квартал 95 новий номер випустить? Чи "42нелох, а бидло" поїде нове промо відео знімати?
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Зебіл, кому потрібне твоє квакання ?
Москалям твоя "реакція" - десь.
Посміються і розтопчуть цидулку твою ідіотську.
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Реакція має бути одна кулеметна черга по москалям.
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Треба модернізувати Армію,а не виконувати забганки *****.
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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если по карте то там все условия для продвижения противника и уничтожения частей УА .
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Дмитрий

@dmitriypaut

·15 ч
Срочно! Дристайка выпустил Ноту протеста из за не законного въезда депутата госдумы Мацковии на территорию Украины! А ,нет,у него выходной,учит сочинения Молотова
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