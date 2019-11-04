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 "Я не лох! Save ФОП", - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому отменить законы №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского отменить принятые Радой и подписанные им законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования.

"Законы №№1053-1 и 1073 - это лишь очередной, не первый и не последний шаг на пути к ликвидации упрощенной системы налогообложения", - заявили организаторы акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФОПы никто не уничтожает. Эта истерия специально насаждается, чтобы ввести людей в заблуждение, - Гончарук

Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 01
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 02
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 03
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 04
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 05
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 06
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 07
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 08
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 09
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 10
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 11
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 12
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 13
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 14
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 15
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 16
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 17
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 18
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 19
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 20
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 21
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 22
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 23
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 24
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 25
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 26
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 27
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 28
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 29
Я не лох! Save ФОП, - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3157626
 
   
 Топ комментарии
 
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО кольору !!!
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Шо, базарские, хуже не будет? Лишь бы не борига?

Намащуйте товщим слоєм!
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Так Зелена Шмаркля, ти не лох, ти зрадник і мудак.
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Підсумок: зміняли Богдану, на Богдана...
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Вся Європа на касових апаратах!!! Тут Зе підтримую!!!!
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Я взагалі підтримую Зе усюди де він знищує власний електорат. Так це правильно, по суті, але те, що за тупість карають, це ж так класно!...
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В Европе все платят налоги...даже нашие ХИТРОЖОПЫ!!!
но 73% мрийлывых дол..в решили что ЗЕня их сделает ПРИЯТНО!!!))))
А ОНО ВСЕ ВЫЙШЛО НАОБОРОТ!!!)))
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"Я не лох!"
У мене для вас погані новини...
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Вовік робить рівно те, що не треба робити. Замість олігархів Вовік душить малий бізнес. Тобто Вовік фактично робить демонтаж України. Бо на дрібному бізнесі тримається вся країна, все громадянське суспільство, бо ФОПи - це і є ті незалежні громадяни, що не підуть на платні мітінги, як бюджетні вчителя і медсестри, але будуть виборювати справді перспективні правила для України.
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Б...ь как красиво ты написал))))
Читаю и плачу...плачу и читаю)))

Хай эти хитрожопые ФОПирасты для начала научатся платить налоги и растамаживать свои еврокорыта!!!
Може так к ним дойдет ШО ВОНИ НАРОБИЛИ РАЗОМ ПО ПРИКОЛУ!?)))
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Ти же такому ж зеФОПщику це і написав "Я не лох! Save ФОП", - активісти пікетують ОП з вимогою скасування законів про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 2087
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Читай вище те, що написав "Геракл Платонович"..Це він написав ТОБІ!!!
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Зебубочка продолжала морозиться и делать вид, шо оно само как-то пройдет...
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И так подведем Итог!)))

Це вже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни!?)))
А 73% мрийлывых дурникив!)))
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Кто то может обьяснить, в чем проблема с кассовыми аппаратами?
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