 "Я не лох! Save ФОП", - активисты пикетируют ОП с требованием отмены законов о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского отменить принятые Радой и подписанные им законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования.
"Законы №№1053-1 и 1073 - это лишь очередной, не первый и не последний шаг на пути к ликвидации упрощенной системы налогообложения", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
но 73% мрийлывых дол..в решили что ЗЕня их сделает ПРИЯТНО!!!))))
А ОНО ВСЕ ВЫЙШЛО НАОБОРОТ!!!)))
У мене для вас погані новини...
Читаю и плачу...плачу и читаю)))
Хай эти хитрожопые ФОПирасты для начала научатся платить налоги и растамаживать свои еврокорыта!!!
Може так к ним дойдет ШО ВОНИ НАРОБИЛИ РАЗОМ ПО ПРИКОЛУ!?)))
Це вже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни!?)))
А 73% мрийлывых дурникив!)))