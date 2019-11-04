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 Происшествия, Общество
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Все про:Винница (477) избиение (9338) конфликт (720) нарушения (774) ПДД (335) пешеход (104)

 В Виннице водитель внедорожника не пропустил пешехода на "зебре", а потом избил его. ВИДЕО камер наблюдения

В Виннице водитель внедорожника не пропустил пешехода на "зебре", а потом избил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт, возникший 28 октября около 15.10 на улице Соборной, был зафиксирован камерами наблюдения городского ситуационного центра.

На записях видно, как водитель внедорожника не пропустил парня и девушку, поехав прямо перед ними. Пешеход ударил рукой по проезжаещему автомобилю. После этого водитель, нарушая правила ПДД развернулся и догнал пару. После драки, он снова нарушив правила, развернулся, и продолжил движение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нах#й ты меня трогаешь?!" - курьер, заехавший в переход на скутере, избил пешехода, сделавшего ему замечание. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157616
 
   
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Правильно. Нечего холопам по зебре ходить, когда барин едет.
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Поколение зе.
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Винница. Поколение детей Гройсмана и Порошенко.
Например, Порох переходит дорогу на красный свет. Ему все пох. Он барин. Светофор для холопов.
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Индус. Едет не там, где можно, а туда, куда ему нужно.
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Это наше общество - наблюдателей немало, но ....."моя хата скраю"
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...висловлювати ґлубокую озабочЄнность... У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 8887
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Если реагировать на всех пешеходов которые кидаются на проезжую часть, движение остановится.
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да он сам виноват: на джип насосал, а на кенгурятник - нет. это ж базовая комплектация!
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Пешеходы не кидаются на дорогу. Они не кидаются на проезжую часть, а переходят дорогу в установленном месте.
Не хочешь выполнять правила дорожного движения, езди на троллейбусе.
Похоже, что ты такой же дебил, как на видео за рулем внедорожника
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глазные капельки, для слабозрячих водителей
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А помогает перец, особенно струйный на расстоянии до 3 метров.
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Глаза кожу печет. Ну слезы сопли. Нормальный чел этот балон в задницу засунет.
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Он уверен ,что ему ничего не будет. В Европе он бы так себя не вел. Быдло везде есть. Быдло боится наказания, а у нас безнаказанность. Тут спрос с мусаров и судей.
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тут всё в порядке вещей, всё же в руский мир продвигаемся ..
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Навіть ще не виходили з нього, а лише зробили спробу. Але блаЗЄнські все повернуть назад.
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Родина Гройсмана, там все таие как Порошенко.
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Менты, у вас яйца есть? Или только сопли?
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жаль короткостволов у них не было... один типо перед самочкой такой - эээ, разъездились тут всякие, че не видишь, я деваху веду за собой.
а второй - эээ, разходились тут всякие, че не видишь, я к девахе еду У Вінниці водій позашляховика не пропустив пішохода на "зебрі", а потім побив його - Цензор.НЕТ 4835
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Бицю.... Кажете у Європу йдемо..? Так так ,йти звичайно мона.. але скльки років ? 10 ? 20? 30?
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быкует водитель, ведет себя как Зедебилы
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А булыжником в переднее стекло слабо? Я бы захреначил этому быдлу
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А бывает и иначе. Как четыре дня назад, в Мариуполе. Не бедный дядя, на Ауди Q7 вступил в конфликт, с пешеходом. Вот также вышел... получил удар ножом, в грудь... попытался доехать, до больнички. Не доехал. Врубился в дерево и умер...
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