 В Виннице водитель внедорожника не пропустил пешехода на "зебре", а потом избил его. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт, возникший 28 октября около 15.10 на улице Соборной, был зафиксирован камерами наблюдения городского ситуационного центра.

На записях видно, как водитель внедорожника не пропустил парня и девушку, поехав прямо перед ними. Пешеход ударил рукой по проезжаещему автомобилю. После этого водитель, нарушая правила ПДД развернулся и догнал пару. После драки, он снова нарушив правила, развернулся, и продолжил движение.

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