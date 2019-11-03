EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  6381  30
Материалы по теме:
Все про:Одесская область (1861) подростки (168) Нацполиция (10337) правоохранительные органы (486) убийство (5378)

 В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция. ВИДЕО

Сегодня в Одесской области обнаружено тело пропавшей 2 ноября 14-летней жительницы Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

Смотрите: "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция 01

Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла из компании. Проводятся мероприятия по его розыску.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: 16-летний подросток на родительской машине устроил ДТП на Одесчине, погиб 75-летний пенсионер, - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157541
 
 
 Топ комментарии
 
Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
 показать весь комментарий
 
Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жалко девченку, еще жить да жить.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
 показать весь комментарий
 
 
Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
 показать весь комментарий
 
 
Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
 показать весь комментарий
 
 
але дуже багато у вас там калічили одне одного.
 показать весь комментарий
 
Да. Было. Менты решили проблему почти мгновенно: к нам перебросили часть "Голубой дивизии" МВД, из Донецка. Эти пацанчики действовали очень жестко! Хорошо, что у меня стометровка была 11,2 секунды. Дважды я уходил, от раздачи. А после них- вполне можно было остаться калекой. Потом, менты сообразили фишку с ОКО(оперативным комсомольским отрядом). И- всё стихло. Где-то в 1981-м...
 показать весь комментарий
 
 
Если уж делать сравнение по фильмам, то лучше ссылаться на "Меня зовут Арликино"...
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да, я понимаю. Тока тут дело в том, что этот фильм снимал Васька Пичул. Мой одноклассник. Царствие ему Небесное.
 показать весь комментарий
 
 
У нас наоборот было. Ходили в кружки, секции, делали всякие модели самолетов, кораблей. Да, еще деревья садили, старушкам помогали, металлолом-макулатуру собирали.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже посещал кружки, секции, дворцы спорта, стадионы, даже музыкальную школу. Правда- днём. А вечером- начиналась несколько иная жизнь...
 показать весь комментарий
 
 
Не было! Ни единой. Это точно. Наверное, тогда бензопилы были в дефиците.
 показать весь комментарий
 
велосипедные цепи, гирьки и гайки на веревке или тросике, свинчатки, да много чего...
 показать весь комментарий
 
 
О! Велосипедные цепи- были! И гирьки на тросиках- были. Надо же... забылось... Наверное, это потому, что у меня их не было. Всегда пользовался дубиной. Ничем иным.
 показать весь комментарий
 
девочка ушла с парнем и не вернулась, "друзья" поехали домой. **********
 показать весь комментарий
 
 
а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
 показать весь комментарий
 
 
Не упомню! Ни разу не упомню. Наверное, это у нас было в дефиците. Или- не умели обращаться. Но- не упомню.
 показать весь комментарий
 
Ось тут і є, що обговорювати!!!
І треба це обговорювати, щоб таке більше не повторилося!!!
 показать весь комментарий
 
 
Преступника как только поймаете сразу же под домашний арест а потом амнистируйте. Его же ждут дома.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх