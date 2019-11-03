 В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция (обновлено). ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

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Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла из компании. Проводятся мероприятия по его розыску.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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По состоянию на 15-00 несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.