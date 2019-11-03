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Все про:Одесская область (1862) подростки (168) Нацполиция (10337) правоохранительные органы (486) убийство (5378)

 В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция (обновлено). ВИДЕО

Сегодня в Одесской области обнаружено тело пропавшей 2 ноября 14-летней жительницы Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

Смотрите: "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция (обновлено) 01

Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла из компании. Проводятся мероприятия по его розыску.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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По состоянию на 15-00 несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/v3157541
 
 
 Топ комментарии
 
Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
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Я не вершитель и не вешатель . Я констатирую факты . В результате имеем то что имеем .Так чего ты не доволен ПРЕКРАСНЫМ беспределом вокруг ? Посмотри как всё здорово , правда ? Так как тебе живётся окружённому бандами беспредельщиков или ты один из них и у тебя там блат и бывшие друзья из молодости ? Хотя ладно . Ты тоже свободен .У тебя свои понятия В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8647
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Жалко девченку, еще жить да жить.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
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Если речь о несовершеннолетней преступности, то я могу продолжить поговорочку: "Одесса- мама, Ростов-отец, кто Жданов тронет- тому- п.здец."(с) Никаких шуток. У нас творились страшные вещи. Я через это всё сам прошел.
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Ты балабол, Андрюша. В вашем Жданове не было нифига серьезного. Все происходило в Кривом Роге. То ты неправильно запомнил, когда тебе рассказывали. Электрод ты заточенный с двух сторон)) (надо же бред такой ляпнуть)
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Несовершеннолетний парень, значит. Я много дрался, в детстве, было дело. У нас, в том Жданове- иначе было нельзя. Все смотрели "Маленькую Веру", да? Дрались жестко! Всё шло в ход: заточенные с обоих сторон электроды, предохранители от кранов, напичканные рубленными гвоздями, дубины, самопалы, даже "Молотофф-коктейль"... Я шо-нибудь забыл? Напомните, я не обижусь. Так я к тому, что помню только одного 200-го. Там шансов, у того кто его завалил- не было. Его окружили, человек 9-10, у него- однозарядный, самодельный мелкан. Он- выстрелил. И сумел прорваться, в эту дыру, образовавшуюся в кольце противника. Это всё на моих глазах произошло. Так я вот к чему: мы- ни разу не пытались убить противника. Ни разу! А тут- какое-то смещение понятий. Жизнь человека- ничто.
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але дуже багато у вас там калічили одне одного.
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Да. Было. Менты решили проблему почти мгновенно: к нам перебросили часть "Голубой дивизии" МВД, из Донецка. Эти пацанчики действовали очень жестко! Хорошо, что у меня стометровка была 11,2 секунды. Дважды я уходил, от раздачи. А после них- вполне можно было остаться калекой. Потом, менты сообразили фишку с ОКО(оперативным комсомольским отрядом). И- всё стихло. Где-то в 1981-м...
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Хороший способ самоутвердиться.. да вы там вообще без мозгов росли
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Не скажите. Из Афгана пришли все живыми. Можете мне не верить, но пришедшие говорили что эта школа выживания- им таки помогла.
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Примерно такая же как в одном амерском универе для смешного и неуклюжего подростка с азиатской внешностью и амбициями молодого драматурга ? Или другого смешного из окупированной Керчи у матери которого не было денег купить ему ОСОБЫЕ и дорогие млин штаны , или дело не в штанах а просто в том что им не хватало денег .НО это не повод для того чтобы чмырить хлопца . Их злоба по отношению к этим подросткам вернулась пулями . И я за то чтобы этого молодого здорового и самоуверенного зверья вооруженного шилами , ножами , арматурой , камнями и пр. нужно было просто отстрелять . Это бы пошло вашему городу только на пользу. Это бы слило дурную , отравленную кровь в сточные канавы и оставило бы более здоровую .Ту что может созидать а не убивать и калечить себе подобных
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Ты долго писал. Я, увидев только твой НИК- ничего не читал. Мне- неинтересно. Ты- свободен, сраный "вершитель".
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Я не вершитель и не вешатель . Я констатирую факты . В результате имеем то что имеем .Так чего ты не доволен ПРЕКРАСНЫМ беспределом вокруг ? Посмотри как всё здорово , правда ? Так как тебе живётся окружённому бандами беспредельщиков или ты один из них и у тебя там блат и бывшие друзья из молодости ? Хотя ладно . Ты тоже свободен .У тебя свои понятия В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8647
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+то чем вы там страдали- бредятина..., - сам бы отстрелял половину идиотов...)))
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Одного Шевченко искалечили на утреннике в детском саду - толкнули под елку и он голову зашиб.
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Если уж делать сравнение по фильмам, то лучше ссылаться на "Меня зовут Арликино"...
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
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Ну, да, я понимаю. Тока тут дело в том, что этот фильм снимал Васька Пичул. Мой одноклассник. Царствие ему Небесное.
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У нас наоборот было. Ходили в кружки, секции, делали всякие модели самолетов, кораблей. Да, еще деревья садили, старушкам помогали, металлолом-макулатуру собирали.
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Я тоже посещал кружки, секции, дворцы спорта, стадионы, даже музыкальную школу. Правда- днём. А вечером- начиналась несколько иная жизнь...
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На сие народная мудрость гласит: ипанутым нет покоя!
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На сие, народная мудрость ничего не говорит. А вот что говорит народная мудрость о щенке малолетнем, который влёгкую убивает 14-летнюю девочку? Не знаете? А я- знаю. Тока заБАНят, если я я вам поведаю.
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Шерлок Холмс, ты уже раскрыл это убийство чтоб делать такие заявления? Нужно быть разборчивее в выборе своего окружения, ведь это то что зависит только от нас
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Детка, я- не раскрывал. Но, ниже уже отписались, что эту тварь задержали. Щас, как я понимаю, эта тварь поёт... так поёт, что заслушаешься. И это- правильно!
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Папик, я рад что у тебя все хорошо. Зная методы наших мусоров - думаю и ты запел бы
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Лукашист, ты наверно в детсаде и среднюю школу заканчивал?
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Не было! Ни единой. Это точно. Наверное, тогда бензопилы были в дефиците.
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велосипедные цепи, гирьки и гайки на веревке или тросике, свинчатки, да много чего...
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О! Велосипедные цепи- были! И гирьки на тросиках- были. Надо же... забылось... Наверное, это потому, что у меня их не было. Всегда пользовался дубиной. Ничем иным.
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У нас в Мелитополе обходились ножами и кастетами.
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В Макеевке так же было. Посёлок на посёлок. Цепи с шипами,кастеты, ножи, самопалы. Не дай Бог оказаться на чужом поселке в любое время дня.
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Да-да... Этот магический вопрос: "Ты откуда?"(с). И, если ответ неправильный, то... ну вы сами знаете.
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Вопрос дословно звуча: "А ты с какого района?"
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Я живу на Ваях, мне, поверь, неведом страх...
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Слабенькое здоровьем нынешнее поколение
На уроках физкультуры мрут как мухи
А в этом случае похоже у парня большие проблемы с головой
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на здоров"я прийдешніх поколінь вплинула аварія на ЧАЕС та екологія.
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Плюс практически неподвижный образ жизни, компьютеры, смартфоны
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И тогда было ничто .Банды малолетних отморозков нужно было просто РАССТРЕЛИВАТЬ .В прямом смысле этого слова . Все вопросы бы решил один единственный пацан в футболке с надписью ,,НЕНАВИСТЬ" или раскосый корейский юноша с Глоком и Береттой из какого то Штата пробовавший свои силы в жанре чёрной драматургии НО бывший не понятым женской частью человечества , вернее той узкой частью которой его писанина была предназначена .И всё бы стихло .ОТ слова совсем.Как на кладбище .У вас бы там в жданове остались только НОРМАЛЬНЫЕ и мёртвые .И нормальные бы дали потом нормальное потомство НЕ агрессивное и желающее созидать и работать а не убивать себе подобных
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А ты кто? Мессия? С ахтаматом? Пацанчик, из моего класса вышли Люди. Не знаю ни единого негодяя, кроме знаменитого Василия Пичула. Он, гнида, поступившая в ГИТИС с первого захода, на вопрос:"Почему вы решили снимать "Маленькую Веру" в вашем родном городе Жданове?", ответил вот так: "Для меня Жданов- символ бездуховности"(с). Чем страшно обидел наших великолепных учителей, давших ему Знания. Мало я ему морду бил, как выясняется. Ладно... он уже заплатил по счетам, по самому Высшему разряду.
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Вашему городу нужен был ваш местный Мессия с автоматом . Почистить ряды тех у кого в черепных коробках и так ничего не было и вразумить тех кто ещё не совсем был потерян для общества и у кого хоть что то серое оставалось в голове . Клин клином .
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Я шо-нибудь забыл?

==
Ты забыл что был долбо..бом и остался им же.
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Ничего не забыли. Я думал в 90х в Киеве полный беспредел. Район на район. Стенка на стенку итд. Пока не побывал на Кривбазе. Вот там беспредел:. Предеки обмотанные крючками и гвоздями, заточки, молотки, итд.
Это извергом надо быть щакидать дискач в сетке предеками и балонами сифонными. В последствии на правах гостя принимал "посильное участие в излове" этих уродов.
Всякое было, но в Киеве чтили хоть какие-то понятия...
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Воспоминания психопата-графомана
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та щож то за місто таке, я був в 90-х вже пацаном , але такої дикості не пам'ятаю
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В 90-х молодежь начала понемногу умнеть, и эти явления прекратились
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девочка ушла с парнем и не вернулась, "друзья" поехали домой. **********
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а они им свечку должны были держать ? парочка ушла остальные пообщались и разошлись. вот если бы девочку одну отпустили ...
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так, шоп нє мєшать - ушлі с очєвідной цельйю
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14 лет. ещё одна быдлосемья взрастила труп.
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там ше "друззя" такого ж соціального кола
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Не упомню! Ни разу не упомню. Наверное, это у нас было в дефиците. Или- не умели обращаться. Но- не упомню.
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Ось тут і є, що обговорювати!!!
І треба це обговорювати, щоб таке більше не повторилося!!!
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комусь може подобаються танці на кісточках.
я не з таких.
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А тут ніхто і не танцює на кістках...
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в мене інша думка.
але її прибрали.
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Преступника как только поймаете сразу же под домашний арест а потом амнистируйте. Его же ждут дома.
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14 лет! Какие гульки! Родители должны были соображать, что нечего шататься без дела по улицам! Меня не пускали гулять и я не пускаю своих , хотя им по 16! Обманула про подружку и вот результат! Английский надо учить и математику!
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70-е. Рабочий поселок. Общага. Дежурный магазин, он же пивная.Папиросный дым, продавщицу не видно. Шахтеры после смены и выходные, после пару стакАнов самогона догоняются пивом.За углом обоссаные стены, мужики кого-то повалили херачат со всей дури ногами. А в это время мы, дети этих шахтеров, потянув по стаканчику "биомицина" тянем под гитары пошлые песенки в обнимку с девочками. На 2-м этаже общаги из комнаты Петровых выскаивает в одних трусах мужик и шасть в свою комнату, сейчас муж вернется. В 9 часов начинаются танцы в клубе. Допиваем вино, в фуфайках , клешах и резиновых сапогах идем на "гопанки". (Из моих воспоминаний)
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Єта лесопосадка случайно не возле моря за Крижановкой?
Очень похожие места, и в кадре море шумит.
И девочка как раз из суворовского района
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То і вітер може шуміти у гілках дерев, але дійсно, схоже на Ліски.
Взагалі ця посадка якась непривітна, темна.
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Господи, 14 лет! Как они у всех проходят по разному, я в свои 14 из больниц не вылезала, весь год кочевала из одной в другую, даже училась там, в перерывах между капельницами...А эту мать сама отпустила в какой-то лес, ужас.
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В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6769

"Раніше в поліції повідомили про зникнення місцевої жительки Дарини Дробот, 2005 року народження, яку розшукують співробітники Суворовського відділу поліції Одеси. Як підтвердили УНІАН у поліції, саме її виявлено сьогодні вбитою." В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9326
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"В Одесі затримали 15-річного хлопця підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини. Він переховувався у своїх знайомих."
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Ребенок погиб, а более половины комментариев о чем угодно, но только не про это. Люди вы в конце концов или скоты какие-то?
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мне вот интересно чем думают такие идиоты которые подобное совершают, они рассчитывают всю оставшеюся жизнь скрыватся или им сидеть в тюрьме охота? в чем логика ихних действий,или у них котелок совсем не варит когда идут с девушкой куда то, а после ее находят мертвой тут и шерлоком не надо быть чтобы сказать кто убийца, такое впечатление что они сами хотят себе жизнь угробить,другого обяснения не вижу,или возможно у них IQ ниже 80 и они не понимают последствий
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Только следствие, причём с применением ДНК анализа может утвердить или опровергнуть вашу версию.
Ведь, не исключён же случай, что они (парень и девушка) могли разругаться, разойтись прочь, а потом внезапно появившаяся на пути девушки третья особа совершить убийство...
Понятно, что сейчас парень - подозреваемый. А станет ли он обвиняемым - это уже задача следствия.
Очень сильно продвинулась криминалистика с применением ДНК тестов. Как правило, такие случаи уже расследуются без следственных ошибок.
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Как показали выборы янеЛоха , 73% и после 15 лет ничего не соображают а не только в 15 лет..
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малолетнее чмо нажралось и наделало горе....яйца ему отрезать , что бы потомства не было и пожизненно на урановые шахты
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В 14 років в лісосмугу!
Не здивуюсь якщо діваха із неблагополучної сім'ї!
А пацан звичайно дегенерат!
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Никак не могу взять в толк - зачем было с дегенератом(ми) ходить по лесополосам?
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А дописувачі знають як в Одесі в 1947 році була знищена гопота!!!
Було в місто відряджено 50-т пар співробітників НКВС!
Чоловік і жінка і вони виходили на полювання під вечір по темному!
Коли їх зупиняла гопота і розпочинала грабувать жінка доставала із сумочки зброю і відкривала вогонь на враження без попередження!
Через три місяці місто було звільнене від нічної гнилі!
Це в загальних рисах, але там були свої нюанси між міліцією і НКВС!
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Какой то край педофилов-маньяков-насильников.
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