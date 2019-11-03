 В Одесской области нашли убитой пропавшую вчера 14-летнюю девочку, - Нацполиция (обновлено). ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.
Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.
Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла из компании. Проводятся мероприятия по его розыску.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на 15-00 несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.
Правду раньше про самые бандитские города говорили: Ростов-папа, Одесса-мама.
Точно не помню, но кажется Фомин сыграл главную роль...
На уроках физкультуры мрут как мухи
А в этом случае похоже у парня большие проблемы с головой
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Ты забыл что был долбо..бом и остался им же.
Это извергом надо быть щакидать дискач в сетке предеками и балонами сифонными. В последствии на правах гостя принимал "посильное участие в излове" этих уродов.
Всякое было, но в Киеве чтили хоть какие-то понятия...
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...ланцюги
І треба це обговорювати, щоб таке більше не повторилося!!!
я не з таких.
але її прибрали.
Очень похожие места, и в кадре море шумит.
И девочка как раз из суворовского района
Взагалі ця посадка якась непривітна, темна.
"Раніше в поліції повідомили про зникнення місцевої жительки Дарини Дробот, 2005 року народження, яку розшукують співробітники Суворовського відділу поліції Одеси. Як підтвердили УНІАН у поліції, саме її виявлено сьогодні вбитою."
Ведь, не исключён же случай, что они (парень и девушка) могли разругаться, разойтись прочь, а потом внезапно появившаяся на пути девушки третья особа совершить убийство...
Понятно, что сейчас парень - подозреваемый. А станет ли он обвиняемым - это уже задача следствия.
Очень сильно продвинулась криминалистика с применением ДНК тестов. Как правило, такие случаи уже расследуются без следственных ошибок.
Не здивуюсь якщо діваха із неблагополучної сім'ї!
А пацан звичайно дегенерат!
Було в місто відряджено 50-т пар співробітників НКВС!
Чоловік і жінка і вони виходили на полювання під вечір по темному!
Коли їх зупиняла гопота і розпочинала грабувать жінка доставала із сумочки зброю і відкривала вогонь на враження без попередження!
Через три місяці місто було звільнене від нічної гнилі!
Це в загальних рисах, але там були свої нюанси між міліцією і НКВС!