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 Политика Украины
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Все про:Горбатюк (400) Богдан Андрей (208)

 "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским. ВИДЕО

Бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал о том, как обсуждал расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступлений Виктора Януковича с руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

По его словам, это произошло в конце встречи в ОП с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан. - Ред.), в завершение этой встречи он подошел.

Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".

Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - рассказал Горбатюк.

На уточняющий вопрос ведущей, не троллил ли его при этом разговоре Богдан, Горбатюк ответил, что глава ОП говорил серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом к тому, что надо расследовать", - отметил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое руководство ГПУ считает, что преступная организация Януковича - выдумка, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/v3157538
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан з Зеленським намагаються вигородоти овоча? Чи цього хоче громадськість?
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Я вірю тому, що Янукович і Ко зрадники України.
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Богдан з Зеленським намагаються вигородоти овоча? Чи цього хоче громадськість?
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А ты Горбатюку веришь.
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Я вірю тому, що Янукович і Ко зрадники України.
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А барыга и КО, еще хуже.
"Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским - Цензор.НЕТ 1219
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Штурмовать Донецк и Луганск? Уличные бои? Ты в своем уме? Посмотри фото и видео города Грозный после штурма Пашей Мерседесом.
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Так пи@деть не мешки ворочать , тем более чужими руками .
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Ну сейчас то в Донецке и Луганске тишь да благодать.
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рассмешил.а может коррупционераи мародёра? "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским - Цензор.НЕТ 6639
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Ну, блин!
Ищите на Ютубе не показания какого то козла беларусской Фемиде, где указывают на пашинского, а показания израильской прокуратуре - тогда все становится на места.
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Почему, как кого то увольняют, начинают всех грязью поливаь.
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...канал Прямий
...текст написаний, скоріш за все Тарасиком Б.

А що ви розслідували п'ять років?!
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И что оно говорит? Саботажник с огромной зарплатой. Ну и где результаты, информация для людеф?!
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Профессиональный импотент
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Тобто..
А. Президента та його секретарку цікавлять розслідування вбивст так званих правохоронців під час подій на Майдані.
Б. Злочини команди януковича вони не визнають і не хочуть рухати кримінальні справи.
Цілком вірогідне його виправдання та повернення в Україну.
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бредишь? болеешь?
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ні. статтю прочитала.
а ви не читали ?
раджу ознайомитись і не чіплятись з дурнуватими питаннями.
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,тебе кацапа имеет

Це якою мовою?
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Тобто, останься горбатый и криминальные дела сразу совершат рывок?
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а когось замість нього вжде призначили ?
і як, результати є ?
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Послать к маме профессионально не соответствующего - тоже результат
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здається мені, богдан і Зе професіонали не в тій царині.
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На прямом анале коменирует Горбатюк. Тогда все ясно.
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Эти Богданы,Зе,Коломойски,Портновы укакошат Украину.
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После барыги куда еще дальше.
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Нет, это свинорылое чмо.
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Бородатое свинное рыло? Ну,тогда всё понятно.
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У нас с свинным рылом было только одно, которое обворовывало Украину.
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Ну зачем вы так о боссе вашей Мони "Бубочки"?
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Моня "Бубочка" это который презик Янелох?
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Поехавший Дональд,вон соскучился по Моне "Бубочке" Зеленски,вероятно пригласит её в Овальный кабинет.
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Треба не по анальним каналам ловити Горбатюків, а по справам саджати на вили зрадків.
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Вова, возвращай ЛЕГИТИМНОГО, а сам вали на...!

как тебе такой вариант ? "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским - Цензор.НЕТ 7943
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Легитимных было четверо, кого из них.
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У зебилов,любителей "портянки",после Гнусавого Гнома только Овощ является легитимным.
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Я всё больше склоняюсь к тому,что Горбатюк работает на Кремль.5лет -коту под хвост,но как красиво и складно клевещет.Плохому танцору вечно что-то мешает.
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Вполне возможно, что Горбатюк работает на Кремль, но к сожалению зряплату ему платят украинские налогоплательщики
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вам кремлевским виднеее "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским - Цензор.НЕТ 8053 Шо, вместе в одной кассе бабло получали?
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Он работает на По', а это почти одно и тоже...
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Я вообще не понимаю, как какой то мажорный адвокатик ворюги Бенито Коломойцо заправляет Зеуправленцами????
Что. ... Там...у них...происходит????
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Вам с мордора этого не понять.
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ну так где дела по майдану? а то 5 лет мыролюбничать и хорошее бабло получать он мог. а вот показать свою работу - это сразу палитические репрессии.
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Откуда у вас эта информация?
Вы ахент кримля? "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским - Цензор.НЕТ 6008
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Жизневского убили посреди площади среди тысяч людей. Как там расследование за пять лет, продвинулось?
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я думаю - нет. как говорят горбатюка и могила не исправит. ему платили чтобы он ничего не делал а не чтобы он чтото расследовал.
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Что-то не верю я прокурорам что хотят вернутся обратно после того как их выперли. Мотивируя это только заботой о стране.
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я так смотрю этот "расследователь" неплохо устроился - пять лет для него не срок, готов "расследовать" до своей жирной пенсии?!
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Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ.
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Ты там присутствовал?
На видео заснял?
Давай, вылаживай!
Что? Нету видео?
Так и не звизди здесь тогда!
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Богдан же был в Банде Януковича. Богдан же даже летал с Азаровым в
Санкт-Петербург и там они договорились с Медведевым, что отменяют подписание ассоциации с ЕС и после чего начался Майдан и Богдан был же в банде Яныка дальше в антимайдане!
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Тссс. Это теперь большой секрет. Зебилы вдруг за это все разом забыли. И про то, шо Портнов - русофашистская мразь тоже забыли. Зебилам очень нравится вкус башмаков Богдана и Портнова.
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Тут на днях один зебил написал - Пока Портнов топит Барыгу, он мой друг . Враг моего врага - мой друг.
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милые бранятся. а вот протрезвеет старый прокурвор, доучит наизусть до совершенства аглицкие 8 слов, вернётся и скажет - "здрасте вам мистеры хаудуюду! пили кровя из моих однопартийных братьев? и фсё, кончен разговор! становися кровосиси гадюки к стенке! " (С) ))
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Хоч Горбатюк - свистун і брехло; але, якщо це правда (стосовно заборони розслідувань злочинів проти Майдану Гідності) - вона обовязково коли-не-коли підтвердиться. Або спростується. Почекаємо. Ми - терплячі...
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Богдан еще сволочь та...из пр овских
Засадил Юльку и 3 млрд $ раше отстегнул при. Азарове
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Шо этот Горбатюк несёт? При чём Президент и глава сфиса Президента к преступлениям ?
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вмєсто януковоща судитимуть Федину
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