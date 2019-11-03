 "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече з Зеленским. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

По его словам, это произошло в конце встречи в ОП с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан. - Ред.), в завершение этой встречи он подошел.

Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".

Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.

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Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - рассказал Горбатюк.

На уточняющий вопрос ведущей, не троллил ли его при этом разговоре Богдан, Горбатюк ответил, что глава ОП говорил серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом к тому, что надо расследовать", - отметил Горбатюк.

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