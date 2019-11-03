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 Политика Украины
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Все про:Горбатюк (401) Богдан Андрей (211)

 Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече с Зеленским: "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать". ВИДЕО

Бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал о том, как обсуждал расследование преступлений во время Революции Достоинства и преступлений Виктора Януковича с руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".

По его словам, это произошло в конце встречи в ОП с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан. - Ред.), в завершение этой встречи он подошел.

Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".

Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - рассказал Горбатюк.

На уточняющий вопрос ведущей, не троллил ли его при этом разговоре Богдан, Горбатюк ответил, что глава ОП говорил серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом к тому, что надо расследовать", - отметил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое руководство ГПУ считает, что преступная организация Януковича - выдумка, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/v3157538
 
 
 Топ комментарии
 
Богдан з Зеленським намагаються вигородоти овоча? Чи цього хоче громадськість?
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Я вірю тому, що Янукович і Ко зрадники України.
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милые бранятся. а вот протрезвеет старый прокурвор, доучит наизусть до совершенства аглицкие 8 слов, вернётся и скажет - "здрасте вам мистеры хаудуюду! пили кровя из моих однопартийных братьев? и фсё, кончен разговор! становися кровосиси гадюки к стенке! " (С) ))
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Хоч Горбатюк - свистун і брехло; але, якщо це правда (стосовно заборони розслідувань злочинів проти Майдану Гідності) - вона обовязково коли-не-коли підтвердиться. Або спростується. Почекаємо. Ми - терплячі...
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Богдан еще сволочь та...из пр овских
Засадил Юльку и 3 млрд $ раше отстегнул при. Азарове
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Шо этот Горбатюк несёт? При чём Президент и глава сфиса Президента к преступлениям ?
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вмєсто януковоща судитимуть Федину
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Не будуть...Вона вже Петіна...Завтра буде Вовина...Ускользающая б...
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А если серьёзно. Да завалили расследование, да Горбатюк не справился, да просрали время и улики. Те кто давал приказы стрелять и те кто стрелял тоже не лохи. Они уничтожили доказательства и свалили в р.ф. Что теперь? У нас что с новой властью появился Шерлок Холмс или Пуаро? Нет. Одной политической воли будет маловато. Значит велика вероятность постановочного судебного процесса. Мол вот мы какие пацаны, сказали сделали, электорат схавает.
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5 лет просрал следователь хренов -- теперь слезы. сопли !!! Нахрен ты нужен такой хитрожопыы == еще 10 лет будешь херней маяться !!!!
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Тут надо определиться. Или наши правохранительные органы продажные шкуры и тогда нечего требовать результатов расследований или у нас адекватные правохранительные органы и тогда можно потребовать результаты расследований.
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у тебе теж було 5 років, ти ригів не чіпав, срав картинками, цілував зелених чоловічків в дупу, "зробив себе разом"!
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Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?"

Горбатюк- ты ещё расскажи Зеле об экономических преступлениях Бени, Богдана и самого Зели (на офшорные счета которого тоже выводились деньги из "Привата")- сам же первым в каталажке и очутишься. "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3703
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Если же расследовано, то почему не доложили народу подробности. Всем ясно, что скрывают.
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зачем нам вообще президент??
если все решают Богдан с Портновым
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Хороше і цікаве інтерв'ю. Горбатюк справляє враження порядної і щирої людини. І те, що справи про корупціонерів роками гальмуються у судах - то це видно навіть неозброєним оком.
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спасибо пе и алкопрокуВору
они такие патриоты - только своего кармана
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Складається враження , що і Зе і Бо, проекти Путіна.
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Журналист: это уже больше, чем скандал, где Мустафа и Лещенко, где Юлия Владимировна, почему не слышно ничего от Михеила Николозовича?
Если бы во времена Порошенко бывший сотрудник Генпрокуратуры рассказал, что глава секретариата президента во время разговора в присутствии президента фактически запретил расследование дела преступлений на Майдане, а также преступлений, в том числе экономических, Виктора Януковича - все СМИ стояли бы на ушах, а вокруг Банковой ходили б многочисленные манифестации , а в телевизоре все рассказывали бы об импичменте.
Хочется спросить, куда подевались герои-обличители Мустафа и Лещенко, почему притихла Юлия Владимировна со своим знаменитым «Дорогие мои»? И самое главное, почему не слышно ничего про Михеила Николозовича? Где великий и ужасный Владимир Зиновьевич Парасюк, который прогнал самого Януковича? Где Дмитрий Владимирович Гнап, большой расследователь и обличитель, который даже в президенты ходил, чтобы сбросить «преступного барыгу» Порошенко? Все они притихли, ничего не расследуют, хоть это даже не скандал, это намного больше, чем просто скандал.
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??? не тупи, эти рассказки про расследование пусть расскажет Луценку и Порошенку... этого следака за бездеятельность послали нах*й с работы, а он теперь забеспокоился о Майдане и банде Януковича. Этих плакальщиков-рассказчиков всё больше и больше, то Вятрович то Бессмертный то Супрун... да всех чучел и не упомнишь, один Насалык анаболиков пережрал и говорить не может.
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за цього следака прямим текстом топили ви зебіли. Наприклад, Адвокат родичів загиблих на Майдані Віталій ТИТИЧ в 2017-му: "слідство йде нормально, Горбатюка знімати не можна": https://www.youtube.com/watch?v=EYiF9KH5Ra0
Пошукайте, і гугль видасть подібні заяви інших адвокатів-зебілів
Саме тому Луценко не міг його прогнати.
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??? за пять років нуль... більше нічого не треба, Юга ******* вже в Лондоні з сотнями мільйонів, а той придурок тільки робив вигляд розслідування - йому тікати треба а не перед журношлюхами виступати
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Раз все расследовали так где обещанные посадки? Или садить не тех собрались зебилы?
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Я думаю: "А куда это Богдан из информационного поля подевался?", а ему оказывается Глава СБУ Баканов зуб шепчущий выбил!
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а может и фингал есть , теперь прячется .хреново конечно что не убили друг друга .
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Первая леди сегодня сменила фото в фейсбуке на фото без зубов, типа вы все врёте! Для зе-лохов потянет. В СМИ он появится после восстановления зубов и там будет кричать, что драка с Бакановым это лажа.
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Резонансное убийство силовика Эльджаркиева в Москве: киллер точно знал, где будет жертва
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/193819_1572767304

Козацького роду нема переводу.
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Один чувак которого поперли от кормушеи пришел на канал к другому, которого тоже поперли и ругают новую власть которая их и выгнала. Совпадение ? - не думаю
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Ну а где результат? На Лондон насобирали.
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мутно как то изьясняется этот горбатюк как для прокурора такого уровня.....то ли специально затягивал расследования, чтобы подольше поработать в этой должности, возможно и презентов каких от обвиняемых, то ли такой от природы....
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Верить прокурору, да это же более чем смешно, неудачник просто на ушах лохов пытается строить свою будущую политическую карьеру, не более того.
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долго еще "цензор" этого никчемного балабола пиарить будет?
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