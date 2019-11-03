 Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече с Зеленским: "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью "Прямому".
По его словам, это произошло в конце встречи в ОП с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"На той встрече с Зеленским он подошел (Богдан. - Ред.), в завершение этой встречи он подошел.
Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский. - Ред.) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".
Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства.
Он говорит: "Нет, это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".
Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - рассказал Горбатюк.
На уточняющий вопрос ведущей, не троллил ли его при этом разговоре Богдан, Горбатюк ответил, что глава ОП говорил серьезно.
"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом к тому, что надо расследовать", - отметил Горбатюк.
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Горбатюк- ты ещё расскажи Зеле об экономических преступлениях Бени, Богдана и самого Зели (на офшорные счета которого тоже выводились деньги из "Привата")- сам же первым в каталажке и очутишься.
если все решают Богдан с Портновым
они такие патриоты - только своего кармана
Если бы во времена Порошенко бывший сотрудник Генпрокуратуры рассказал, что глава секретариата президента во время разговора в присутствии президента фактически запретил расследование дела преступлений на Майдане, а также преступлений, в том числе экономических, Виктора Януковича - все СМИ стояли бы на ушах, а вокруг Банковой ходили б многочисленные манифестации , а в телевизоре все рассказывали бы об импичменте.
Хочется спросить, куда подевались герои-обличители Мустафа и Лещенко, почему притихла Юлия Владимировна со своим знаменитым «Дорогие мои»? И самое главное, почему не слышно ничего про Михеила Николозовича? Где великий и ужасный Владимир Зиновьевич Парасюк, который прогнал самого Януковича? Где Дмитрий Владимирович Гнап, большой расследователь и обличитель, который даже в президенты ходил, чтобы сбросить «преступного барыгу» Порошенко? Все они притихли, ничего не расследуют, хоть это даже не скандал, это намного больше, чем просто скандал.
Пошукайте, і гугль видасть подібні заяви інших адвокатів-зебілів
Саме тому Луценко не міг його прогнати.
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Козацького роду нема переводу.