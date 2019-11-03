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Все про:скандал (4310) угрозы (636) Кива (114)

 "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания. ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" человеку, который обратился к нему на улице.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано на Youtube и в соцсетях.

На видео видно, как мужчина упрекнул Киву тем, что он с охраной. На это депутат ответил угрозой.

"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.

"В смысле?", - недопонял Кива.

"Ну вот с охраной...", - объяснил мужчина.

"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!" – не долго думая прокричал нардеп, сел в джип и уехал.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Журналист Денис Казанский, комментируя этот инцидент, написал: "В цивилизованной стране эта история закончился бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом всей его фракции. Но не у нас. Кива же в ОПЗЖ, а там считается абсолютно нормальным относиться и к собственной стране, и к ее населению, как к мусору. И ничего, прокатывает. Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют. Проголосовали же за ОПЗЖ с Кивой в списке, несмотря на его обещания "закапывать вату в землю". Сама же "вата" и проголосовала...

И все же, реакция депутатов Рады должна последовать. На днях сразу несколько фракций потребовали и добились отставки Яременко с поста главы внешнеполитического комитета после известного скандала. Но в сравнении с безобидными сексуальными приключениями Яременко, угрозы убийством - это реальный экстремизм. И в данном случае реакция Рады должна быть еще более острой. Необходимо инициировать уход Кивы из парламента. Требовать от фракции ОПЗЖ, чтобы они сами вынудили своего дефективного депутата сложить мандат и убраться.

Может быть такие эпизоды и в порядке вещей для какой-нибудь африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может прилюдно грозить отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не последует, и это животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты".

Источник: https://censor.net.ua/v3157520
 
   
 Топ комментарии
 
Быкующий онанист...!!!
Как зеркало всех его избравших...
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ща посмотрим как на него дело откроют, тут даже не призыв а прямая угроза
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Альфадрочер уже и джипы себе на народные бабки накупил.
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Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком. /Публий Сир /
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На современный лад, не каждый может пройти испытание властью и большими деньгами и остаться человеком.
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Кто голосовал за ОПЗЖ?
ИДИОТЫ!!! Впрочем, как и те, кто голосовал за Европейскую Солидарность(которая вместо Будки ПП).
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І токо настояшчі патріоти в трусіках голосовали за Нашего Голобородьку!!!
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Бедные и уставшие от пустозвона люди проголосовали сердцем и душой за Зеленского, думаю он своих избирателей не подведёт.
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тварь конченная - такая же как и его избиратели..
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Психиатры, срочно пишите диссертацию, вот вам тема: Дрочеры в Раде как венец эпохи украинской государственности
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Зажиддя вавсєй красє. Лошари, які голосували за них, радійте.
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Когда он был в аваковской ментовке все было нормально. Он же типа патриот был. Что за лицемерие.
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Боря, херню не неси. Никогда ни один адекватный человек не считал Киву нормальным. Там же с одного взгляда видно -быкующий тупой жлоб.беда в том, что много таких же жлобов среди укр. Избирателей. Они голосовали за Яныка, теперь за Киву.
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На Саакашвили кидался тоже )) Дружил с парашенко. - Признаки негодяя.
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Приклади дружніх стосунків будуть? Чи за згадку про Пороха доплачують?
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Любой депутат - отражение своих избирателей. Выбирают же своего, близкого и понятного.
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"Оторвать голову! Это- идея! Бегемот, делай! Айн, цвай, драй!"(с)
Тока Кива- таки не Фагот... он ему в подметки не годится. А ещё- у него нет Кота-Бегемота...
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Нельзя увольнять депутата обещавшего "закапывать вату в землю". Патриоты не поймут.
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лепший кореш пеци и льоши порошенков осатонел
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да нет кива социально близкий избирателям слуг народа
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он не в Слуге народа. хотя там тоже полно барахла, но более культурного
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Так-так, ліпецькая хвабріка, масквашвея і зюзя в трусіках...
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НЕ ТОТ ДЕПУТАТ ПОШЁЛ. А ВЕДЬ МОГ БЫ И ШМАЛЬНУТЬ ИЗ НАГРАДНОГО В ,,БЫДЛО" ПОСМЕВШЕЕ ,,ОГРЫЗАТЬСЯ". 😂😅😂
ОТ ТОГДА БЫ ЕГО ХОЛУИ ПОРНО ХОБОТЫ ХВАЛИЛИ БЫ ПО ПРАВУ ПРЕЦЕДЕНТА. 😂😅😂
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Политическая и реально психически без чести и достоинства больное существо как и большинство политиков -современников.
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От скажіть,що з того що ви пишите? Йому хіба щось буде від того? Кавказцям наприклад.він би ці слова не сказав.А це показник,що більшість людей в нас терпіли,як і брати московити.
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При ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ БУЛО? ПОРОХОБОТЫ У ВАС КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ?
Кива вместе с силовиками МВД разгоняет крымских татар и блокаду окупированного крыма 2015г.
https://www.youtube.com/watch?v=zCCAghbK6no

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Ну а чому про найголовнішого "скромна умалчал"?

"Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания - Цензор.НЕТ 3483
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Попробуйте тільки тронуть федину та звіробій, цей день для вас малоросів буде крайнім
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Утипути, какое грозное порося.
А эти две дуры на опыты пойдут
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Зебилы начинают отрекаться от близкого к их духу и идеалам альфадрочера за которого голосовали их избиратели юго-востока и перекидывать его на Порошенка. Вполне прогнозируемая стратегия молодой ЗЕкоманды.
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шо не порохобот то полный зебил "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания - Цензор.НЕТ 1211 Петя тока на таких и надеется!
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Кива не в Слуге народа. уже сами не понимаете, что пишите...
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100% Генитальный прокурор Рябойкапелюх, как там на счёт состава преступления королём рукоблудства ВР Илюхой Кивой?
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З кожним скликанням Верховна Рада деградує.
У перших скликаннях була інтелігенція, політичні в'язні, науковці: В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Ярослава Стецько, Ігор Юхновський, Брюховецький, Павличко, Драч...
Те що ми зараз бачимо - це якесь збіговисько гопників.

Гопники, алкашня, люмпен, вата проголосували за собі подібних.
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Myko А патріоти тоді де? Це означає.що більшість населення таке.
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Народ, в целом, их избирает. Или позволяет их избирать. Стыдно, но это народ деградирует
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ну в прошлом созыве был Гаврилюк и куча каких-то непонятных людей, которые дрались бутылками в буфете
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Дебилоид сраный. А ещё и земляк, ПАСКУДА!
ЕГО ВЗЯЛ В ФРАКЦИЮ РАБИНОВИЧ- ВОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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"Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!" © Ківа
Справжній політик жОППОблоківець!
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Депутат спешит в офис подрочить, а вы со своими вопросами.
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Кива наверняка не подрочил с утра в раде как он это обычно делает, вот и нервный.
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А по-чесноку: кто-то тут, лично, знает какого-нибудь политика, эшелона повыше города? Я- нет. Но, мне кажется, что они- почти все одинаковые должны быть. Безнаказанность. От неё- дальнейшее... В этом случае- беспредельщина.
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Не, Кива не виноват. Вот Федина - это настоящий монстр. Так, Рябошапка? Или опять голову в трусы засунешь?
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Все они за народ на телепередачах, а так пи...... сали на всех. Киву, конечно, подставили, но это не меняет положение. Там все друг друга стоят. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЛУЧШЕЕ.
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Да кто ты с-ка такой головы резать? Ты может и с...ть не так как все ходишь?
Возомнили из себя!!! Отрезалку свою береги!!!
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драчливый быкующий депутат это же так привычно.....
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Авакікський радник))) прихвостень..уявляєте яке оточення у сабакова?
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Ще за носа треба було потягати та шапки позривати,
на дзвіницю залізти і чистий 🐷!
😂
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Страна невиданных возможностей....
Власть беспредельна,а народ пофигист
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Щось жопоблокове бидло не на жарт розпєтушилося...
Своєму хію голову відріж, цюцюровий злодіяко, мля.
"Отруби лихую голову" (с)


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это вааще опасный человек - чуть что сразу за член хватается !
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простите кто его назначил управляющим по очистке города ? а догадываюсь Швондерова работа ..
помните как Кива со спецназом давил добровольцев которые блокировали свет в Крым ?
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Зебилы забыли что их шобла тоже за отмену блокады Донбасса и Крыма и постят наперебой как Кива разгоняет блокады в 2015 году. Но разве это не ваш подельник? С логикой у вас совсем туго.
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"Кива же в ОПЗЖ"_____________не только - он и "УБД"...
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только мне кажется, что он умственно- отсталый? "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания - Цензор.НЕТ 1866
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народная примета: "
"если внезапно испугать Киву, он станет судорожно дрочить и плеваться оскорблениями"..
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Ну и кто выбирает вот такую мразь? Только дебилы...
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Это тот шо все время яйца чухает в раде или у него не яйца...
Здравствуй Кива, добрый день, дай потрогать за п@день!
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