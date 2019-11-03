 "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано на Youtube и в соцсетях.
На видео видно, как мужчина упрекнул Киву тем, что он с охраной. На это депутат ответил угрозой.
"От народа прячетесь, или что?", – спросил мужчина.
"В смысле?", - недопонял Кива.
"Ну вот с охраной...", - объяснил мужчина.
"Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!" – не долго думая прокричал нардеп, сел в джип и уехал.
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Журналист Денис Казанский, комментируя этот инцидент, написал: "В цивилизованной стране эта история закончился бы не только сложением мандата для самого депутата, но и политическим крахом всей его фракции. Но не у нас. Кива же в ОПЗЖ, а там считается абсолютно нормальным относиться и к собственной стране, и к ее населению, как к мусору. И ничего, прокатывает. Украинцы не только все стерпят, но и проголосуют. Проголосовали же за ОПЗЖ с Кивой в списке, несмотря на его обещания "закапывать вату в землю". Сама же "вата" и проголосовала...
И все же, реакция депутатов Рады должна последовать. На днях сразу несколько фракций потребовали и добились отставки Яременко с поста главы внешнеполитического комитета после известного скандала. Но в сравнении с безобидными сексуальными приключениями Яременко, угрозы убийством - это реальный экстремизм. И в данном случае реакция Рады должна быть еще более острой. Необходимо инициировать уход Кивы из парламента. Требовать от фракции ОПЗЖ, чтобы они сами вынудили своего дефективного депутата сложить мандат и убраться.
Может быть такие эпизоды и в порядке вещей для какой-нибудь африканской сатрапии, но в стране, которая претендует на статус европейской, народный депутат не может прилюдно грозить отрезать голову гражданину. Если реакции парламента не последует, и это животное останется в Раде, его позор разделят все депутаты".
ИДИОТЫ!!! Впрочем, как и те, кто голосовал за Европейскую Солидарность(которая вместо Будки ПП).
Тока Кива- таки не Фагот... он ему в подметки не годится. А ещё- у него нет Кота-Бегемота...
ОТ ТОГДА БЫ ЕГО ХОЛУИ ПОРНО ХОБОТЫ ХВАЛИЛИ БЫ ПО ПРАВУ ПРЕЦЕДЕНТА. 😂😅😂
Кива вместе с силовиками МВД разгоняет крымских татар и блокаду окупированного крыма 2015г.
https://www.youtube.com/watch?v=zCCAghbK6no
А эти две дуры на опыты пойдут
У перших скликаннях була інтелігенція, політичні в'язні, науковці: В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Ярослава Стецько, Ігор Юхновський, Брюховецький, Павличко, Драч...
Те що ми зараз бачимо - це якесь збіговисько гопників.
Гопники, алкашня, люмпен, вата проголосували за собі подібних.
ЕГО ВЗЯЛ В ФРАКЦИЮ РАБИНОВИЧ- ВОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Справжній
політикжОППОблоківець!
Sweet Lobotomy, motherfuckers!
Возомнили из себя!!! Отрезалку свою береги!!!
на дзвіницю залізти і чистий 🐷!
😂
Власть беспредельна,а народ пофигист
Своєму хію голову відріж, цюцюровий злодіяко, мля.
"Отруби лихую голову" (с)
помните как Кива со спецназом давил добровольцев которые блокировали свет в Крым ?
"если внезапно испугать Киву, он станет судорожно дрочить и плеваться оскорблениями"..
Здравствуй Кива, добрый день, дай потрогать за п@день!