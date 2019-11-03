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Все про:праздник (1522) артиллерия (200) Кравченко Владимир (12)

 Командующий ОС Кравченко поздравил воинов с Днем инженерных войск, а также с Днем ракетных войск и артиллерии. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск, а также с Днем ракетных войск и артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравления Кравченко опубликованы на странице ООС в Facebook.

"Уважаемые воины-инженеры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем инженерных войск!
Вы выполняете свои задачи в условиях постоянной опасности. Ваш опыт, непоколебимое мужество, терпение, усердие, а нередко и героизм в теперешнее время отражения кремлевской агрессии открыл новую боевую страницу в истории инженерных войск Украины.

Вы достойно и добросовестно выполняете задания в районе проведения операции Объединенных сил. Осуществляете инженерную разведку местности, разминируюте и обезвреживаете огромное количество взрывоопасных предметов, создаете разветвленную оборонительную инфраструктуру, возвращаете жизнь в разрушенные оккупантом украинские села и города, восстанавливаете мосты на Донбассе и разминируюте нашу территорию от подло установленных врагом опасных ловушек!

Благодарю вас за ежедневный подвиг - он заслуживает всенародного уважения. Вечная слава и память военным инженерам, которые не вернулись с боевых заданий.

Желаю всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и уюта, выдержки, дальнейших профессиональных победоносных достижений, которых требует от вас дело защиты Украины!
Слава воинам инженерных войск!
Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместными усилиями мир и территориальная целостность страны будут восстановлены, - командующий ОС Кравченко поздравил защитников Украины с праздником

Также Кравченко поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии!

"Украинские ракетчики и артиллеристы являются мощным аргументом в борьбе с российской агрессией.
С первых дней войны Ваши профессиональные действия часто становились решающими в успешном выполнении поставленных перед войсками боевых задач.

Сегодня Вы прилагаете максимум усилий для вывода своего боевого потенциала на новый качественный уровень, что является залогом успешного проведения операции Объединенных сил.

По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность всему личному составу ракетных войск и артиллерии, который выполняет задачи в районе проведения ООС.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного согласия и новых свершений ради укрепления обороноспособности государства и нашей победы!

Слава воинам ракетных войск и артиллерии!
Слава Украине!"

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Источник: https://censor.net.ua/v3157519
 
   
 Топ комментарии
 
С праздником !/ Артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.Не грех.Как и танкистам сегодня-в поддержку Бога войны.
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не знаю таких..знаю кацапстан, орду, *********, північну нігерію..
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А країну Россія знаєш?
Це та країна, громадяни якої у період з 2014 по2019 роки вбила 13 000 українців.
І продовжує вбивати.


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порохоботов и Ко только лайки и интересуют. Командующий ОС Кравченко поздравил воинов с Днем инженерных войск, а также с Днем ракетных войск и артиллерии - Цензор.НЕТ 135
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С праздником !/ Артиллерист как известно должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.Не грех.Как и танкистам сегодня-в поддержку Бога войны.
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Инженерные войска ето те которые строят росийским окупантам мосты и дороги на окупированных территориях за счет наших налогов?
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Это те, кто выполняют свои служебные обязанности, вынужденно учитывая "мнение" 73% мудрого нариду!
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Поздравляю "богов войны" с праздником ракетчиков и артиллеристов.
На провокационные комменты не обращаю внимания, пофигу мне это лайно.
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