 Командующий ОС Кравченко поздравил воинов с Днем инженерных войск, а также с Днем ракетных войск и артиллерии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, поздравления Кравченко опубликованы на странице ООС в Facebook.

"Уважаемые воины-инженеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем инженерных войск!

Вы выполняете свои задачи в условиях постоянной опасности. Ваш опыт, непоколебимое мужество, терпение, усердие, а нередко и героизм в теперешнее время отражения кремлевской агрессии открыл новую боевую страницу в истории инженерных войск Украины.

Вы достойно и добросовестно выполняете задания в районе проведения операции Объединенных сил. Осуществляете инженерную разведку местности, разминируюте и обезвреживаете огромное количество взрывоопасных предметов, создаете разветвленную оборонительную инфраструктуру, возвращаете жизнь в разрушенные оккупантом украинские села и города, восстанавливаете мосты на Донбассе и разминируюте нашу территорию от подло установленных врагом опасных ловушек!

Благодарю вас за ежедневный подвиг - он заслуживает всенародного уважения. Вечная слава и память военным инженерам, которые не вернулись с боевых заданий.

Желаю всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и уюта, выдержки, дальнейших профессиональных победоносных достижений, которых требует от вас дело защиты Украины!

Слава воинам инженерных войск!

Слава Украине!"

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Также Кравченко поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии!

"Украинские ракетчики и артиллеристы являются мощным аргументом в борьбе с российской агрессией.

С первых дней войны Ваши профессиональные действия часто становились решающими в успешном выполнении поставленных перед войсками боевых задач.

Сегодня Вы прилагаете максимум усилий для вывода своего боевого потенциала на новый качественный уровень, что является залогом успешного проведения операции Объединенных сил.

По случаю праздника выражаю искреннюю благодарность всему личному составу ракетных войск и артиллерии, который выполняет задачи в районе проведения ООС.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного согласия и новых свершений ради укрепления обороноспособности государства и нашей победы!

Слава воинам ракетных войск и артиллерии!

Слава Украине!"

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