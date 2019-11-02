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Все про:космос (613) МКС (15) США (15699) Южное (3)

 Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС, - КБ "Южное". ВИДЕО

Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное", корабль доставит на Международную космическую станцию ​​3750 килограммов полезного груза. Стыковка запланирована на 4 ноября.

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"Сигнус" по заказу NASA должен доставить на станцию ​​провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие.

Также "Сигнус" доставит на станцию ​​экспериментальный духовой шкаф Zero-G, в котором будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

"Проект "Антарес" - удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, устойчивой внешнеэкономической деятельности наших предприятий и присутствия украинской ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке. Гордимся быть частью большой команды, в которой мы можем применить свои знания и получить новый опыт", - заявили в КБ "Южное".

Отмечается, что КБ разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

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Источник: https://censor.net.ua/v3157496
 
   
 Топ комментарии
 
прекрасно, от былого вяличия запоребрика в космической отрасли остаються лишь воспоминания
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не тот нынче пошёл Во-Во - ох не тот...)))
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Точнее украино-американо-российская.
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Так вроде ж американцы наши украинские двигатели уже закупали?
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Европейцы. Американцы кацапский РД-181 юзают на "Антаресе" и РД-180 на "Атласе".
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Вроде правду пишешь, зачем тебя в спам отправляют?)
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Пусть он тебе ответит по украински😂😂
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Потому как правда.
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Бо ти кацап. Ось так вірно буде. Від кацапа правди чекати, це як від шльондри цнотливості.
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От кацапов может быть толк в виде двигателя, как в анекдоте о бандеровской подводной лодке.
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Во-вошка, там три кацапа окочурились. Умудрились пустой танкер подорвать. Шо скажешь?
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ты хотел сказать что мывсеврем а это мордовско удмуртский корапь?
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Скрепным на станцию захватили с 20 кг. мощей, раскрашенных досок и "святой воды"? Это получается космическая психушка - средневековые дикари с брязкальцами беснуются и мракобесничают)
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Ну, не знаю... мне намекнули, что отправили туда то ли Макиту, то ли Хускварну, то ли ваще китайский интертул... дрели я имею в виду... шоб кацапы, когда кислорода мало, дырочку наружу просверлили для притока свежего воздуха...
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прекрасно, от былого вяличия запоребрика в космической отрасли остаються лишь воспоминания
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Вяличия как не было, так и нет, но по запускам идут ровненько сейчас янки, китаёзы и русня.
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«волорусня идет ровненько»? Це що, стьоб такий ?


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2019 год имел ввиду.
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А перепрограммированного робота Федора?
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А может всё-таки телепорт на коленках собрать ? )
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Двигатель первой ступени на этой ракете это российский РД-181 от Энергомаша.
ЮЖМАШ делает работы с топливными баками и связанным с ними оборудованием.

Гугл в помощь работникам Южмаша и "журналистам" Цензора
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Как то пох. Лучше бы ядреную бомбу сделали для защиты Украины. Пока в Украине не восстановится ядерный статус никто не сможет чуствовать себя в етой стране в безопасности.
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Скажем честно - такая же Украинская, как и Российская...
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Ты дыбил? Зенит - чисто Украинская разработка. У вас только Ангстрем-Т и собак минстры топят.
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КБ Южное и Южмаш это два предприятия, которые могли сделать Украину великой страной. Только такие твари, как Кучма, их угробили. А такие как Порося и Зеля хотят их добить полностью...
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