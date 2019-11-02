 Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС, - КБ "Южное". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное", корабль доставит на Международную космическую станцию ​​3750 килограммов полезного груза. Стыковка запланирована на 4 ноября.

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"Сигнус" по заказу NASA должен доставить на станцию ​​провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие.

Также "Сигнус" доставит на станцию ​​экспериментальный духовой шкаф Zero-G, в котором будут проведены исследования свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации.

"Проект "Антарес" - удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, устойчивой внешнеэкономической деятельности наших предприятий и присутствия украинской ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке. Гордимся быть частью большой команды, в которой мы можем применить свои знания и получить новый опыт", - заявили в КБ "Южное".

Отмечается, что КБ разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.

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