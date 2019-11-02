 Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО". ВИДЕО

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн", - сказал он hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал он. Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение.

По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - "Голос"

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.