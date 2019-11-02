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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Дубневич (60) Антикоррупционный суд (522)

 Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО". ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 млн гривен ($4 млн).

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн", - сказал он hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал он. Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение.

По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положительное голосование за задержание и арест Дубневича стало возможным благодаря позиции нашей фракции, - "Голос"

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/v3157491
 
 
 Топ комментарии
 
Тебе сбросить твой скрин, где ты радовался, что именно Петя создал Антикоррупционный суд? Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9017
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сльозки льйошь по ворюге?
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
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Я б радив Дубневичам сидіти в СІЗО, це дешевше, під охороною, не потрібно гроші світити і виймати з рахунків і кожен рік в СІЗО віднімає два роки від тюрми.
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Ну в СИЗО тоже как то все не бесплатно. И не факт, что будет безопасность. Не помню фамилию кацапского авторитета, ко орого прямо возле суда завалили....
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В Одеському СІЗО возять арештантів по місту на екскурсії і до лікарів!
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Он всех за лохов держит??? У нас пока только один явно не лох....
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Факт. Завтра какой нибудь типа друг внесет залог и все. То, что происходит в правоохранительной системе, говорит о том, что когда продается все, в том числе и доказательства, все закончится пшиком....
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Дубневич, беріть побільше водички та теплі речі.
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Тебе сбросить твой скрин, где ты радовался, что именно Петя создал Антикоррупционный суд? Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9017
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Этот соевый недоразвитый по полной программе..... Он читает исключительно методички. А там сейчас написано Все валим на Портнова....
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...это сборище круглых идиотов, один ляпнет глупость, другие за ним повторяют.
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Зеб, ты ничем не отличаешься от лишнехромосомных, реформа суда это изменение законодательства и создание 5 сентября 2019 года АС было по реформе при Порошенко, а кадры твоего Зелемойского с Портновым.
.
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тебе придурку говорили тоже самое, а ты упирался. Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 11
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Зеб, тебе какими словами объяснить твой уровень развития, если ты не понимаешь, что реформа это - процесс во времени?
Может ты составишь список фамилий патритов, если треть мест в судах вакантные, на должности судей?
Придурок - не очень креативно, произнеси - бульба.
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Пете ПЯТИ лет не хватило, занят был офшорами. Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 1940
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Где скрин, непридурок, или ты решил обойтись своим высером про скрин?
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сльозки льйошь по ворюге?
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
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а может быть ты будешь радеть скоро очень скоро по зеНаривской тварью а зеДебил
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Лугандонец, видели мы твою пролетарскую справедливость, когда вы разворовывали Донецк - грабь награбленное,потому, что вы, никчемные, вынесли приговоры тем, у кого больше, чем у вас.
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Мало накрал... Он Свинарчук сразу нашел деньги.
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Свынарчук объявил голодивку, и больше об этой радостной новости ни гу-гу. Наверно врачи запретили.Интересно этот тоже "голодать" собирается?
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...да фигня, в "люксе" тамошнем отдохнет..осень сырую пересидит...
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такий самий піс тун як і його дружок-злодій мародер!
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В СІЗО класно - романтика. Сидіти треба обов'язково.
А в нормальне правосуддя, якщо підозрбє в таких крадіжках якогось бовдура - то накладає арешт на все його майно, тому своїх грошей йому знайти зась.
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Найдет...Типа найдет...Не сразу же из под подушки доставать
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мародер і суди під корупціонерів зробив - украв - поділився - далі красти!
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Який з мародерів? Зеленський хіба не так само продовжує?
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А шо, мародер у тебе вкрав? Безвіз? Мабуть совість, і це не Порошенко, а кловун.
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почав ще із кондитерських фабрик!
Потім інші підприємства у народу України украв!
Потім для розбудови свого украденого воно полізло у палітику!
Потім був засновником фсбшного проекту - партії наригонів.
Потім був помічений у розкраданні армії при посаді голови РНБО.
Потім крало як міністр а потім захищало Антимайдан!
ПІсля програшу антимайдану стало майданщиком і гЕроєм Революції Гфдності - обісцяло бруківку біля стадіону Лобановського відремонтувати - але як завжди збрехало і кинуло всіх із ремонтом.
А далі підфартило - бо коли знову збрехало - війна буде тривати секунди, і я стану жити но новому - були дебіли які проголосували за породистого злодія і брехуна!
Ну а далі всі корупційні схеми зека ростовського почали працювати на панамського мародера і брехуна і як наслідок 5міліардів дол. хабарів за 5 років тотального мародерства всього і кругом.
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Завершу- а потім 500 000 000 на зсу дав, скільки ******* дав?
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не можна вірити патологічному брехуну!
А Зеленський тільки в 14 році біля 2 000 000 дав
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твой зеКлоун только в 2014 г в раССеи сколько заработал а зеДебил
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Чеки в тебе? А налогів скільки в Україні заплатив? Може підкажеш?
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Знает шо Петя подкинет бала из офшора.
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Бала підкине твоїй лізі сміху? Ти попав в просаку мальчік....
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Вирок суду видно читає цим двом малоросам.
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в сизо кормят на халяву. за отопление платить не надо. супер. vip курорт...
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За 3 коп. еще и мобильник разрешат. Будет яремчука на секс приглашать Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 3387
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Если бенина братва не скинется ему на залог, то тогда придется готовить клетчатае зеленое одеяло и симулировать геморрой
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Надо что бы хатынка сгорела,тогда и Эвропа заступится и прытулок даст.Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 3145
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Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО"

...у Деда Лукьяна тоже люди живут... -- не пропадёшь...*)
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А если найдешь - то фактически сознаешься в том что вор. Вот засада.... Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО" - Цензор.НЕТ 9026
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За 100 миллионов можно недельку посидеть .А если бы расстреляли всю семью с детьми и жёнами и родителями , то зачем ему воровать?
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Ещё не было ни одного чиновника или депутата, который бы не нашёл ...
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Неизвестные расстреляли двоих мужчин в московском районе Тропарево-Никулино, сообщает пресс-служба МВД по столице.
Инцидент произошел около 18:00 рядом с домом № 2 по улице Академика Анохина, нападавшим удалось скрыться.
По данным РИА Новости, в результате покушения был убит руководитель центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
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Куда деньги перечислять? Хочу вызволить из буцигарни патриота
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Клетчатое одеяло нашло за полдня.
А так как все родственники у Дубневича явно удачливые бизнесмены, то до пн. всё порешают
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Зараз по *беніному * каналі про кодло *свинарчуків * ! Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 6031
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От хіба хоч раз у нас ворюга не знайшов бабла,щоб від суду відкупитись?
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Тебе нужно срочно на дамбас повоевать за боевиков и получишь амнистию. Сейчас все так делают.
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найдет, это небольшие деньги, как никак не пенсионер украинский с 1500 грн пенсии
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ой прийдётся , нищета наворовал то небось не меньше 20лямов зелекупонов
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Если поскрести по сусекам, то найдет и больше.
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Чула Хрюзельда,застава бiльше того,що вкрав?
-Це просто свинство якесь
Дубневич про рішення суду: "Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО" - Цензор.НЕТ 8431
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А ты точно знаешь сколько он украл? Это тебе ЗЕкловун офшорник кипрский нашептал на ушко, или Богданчик бандюк??
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Я зараз розридаюсь. Може скинемось йому всією Україною, бо шкода в людини 100млн. забирати. Всього 200млн. готівки в біднесенького залишиться. От біда....
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Бідося,аяяй!Думаю твій брат,коломойський і петро разом з опзж тобі поможуть саме вони не хотіли знімати недоторканість з тебе.
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Да конечно найдет, не ну у него конечно таких денег нет но есть богатые друзья которые всегда помогут.)))
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Слуги Уроода которые отказались голосовать за снятие с него неприкосновенности ему помогут - это одна банда. ЗЕбилы его подельники.
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ша значит не найдешь залог, бабки с кайманов идут полчаса, у Пети спроси...
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