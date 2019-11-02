 Дубневич о решении суда: "Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО". ВИДЕО

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 млн", - сказал он hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD— hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019
Дубневич заявил, что недоволен решением, потому что слишком большой залог.
"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал он. Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение.
По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.
В то же время прокурор еще не знает, будет ли обжаловать решение. Размером залога и возложенными обязанностями он доволен.
Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.
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Может ты составишь список фамилий патритов, если треть мест в судах вакантные, на должности судей?
Придурок - не очень креативно, произнеси - бульба.
Давай давай, скоро так рыдать будешь по соевым мародерам, шо и пописять жидкости не останется
А в нормальне правосуддя, якщо підозрбє в таких крадіжках якогось бовдура - то накладає арешт на все його майно, тому своїх грошей йому знайти зась.
Потім інші підприємства у народу України украв!
Потім для розбудови свого украденого воно полізло у палітику!
Потім був засновником фсбшного проекту - партії наригонів.
Потім був помічений у розкраданні армії при посаді голови РНБО.
Потім крало як міністр а потім захищало Антимайдан!
ПІсля програшу антимайдану стало майданщиком і гЕроєм Революції Гфдності - обісцяло бруківку біля стадіону Лобановського відремонтувати - але як завжди збрехало і кинуло всіх із ремонтом.
А далі підфартило - бо коли знову збрехало - війна буде тривати секунди, і я стану жити но новому - були дебіли які проголосували за породистого злодія і брехуна!
Ну а далі всі корупційні схеми зека ростовського почали працювати на панамського мародера і брехуна і як наслідок 5міліардів дол. хабарів за 5 років тотального мародерства всього і кругом.
А Зеленський тільки в 14 році біля 2 000 000 дав
...у Деда Лукьяна тоже люди живут... -- не пропадёшь...*)
Инцидент произошел около 18:00 рядом с домом № 2 по улице Академика Анохина, нападавшим удалось скрыться.
По данным РИА Новости, в результате покушения был убит руководитель центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
А так как все родственники у Дубневича явно удачливые бизнесмены, то до пн. всё порешают
ПАТ "Центренерго" з листопада 90% своєї електроенергії буде продавати на "ринку на добу наперед" (РДН), а лише 10% виробітки буде реалізовуватися на ринку двосторонніх договорів.
-Це просто свинство якесь