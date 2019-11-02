 Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда ведет "Громадське".
Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.
В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.
"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)
31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
И это когда же он начал пытаться быть честным? - Дату назовите плиз.
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - https://censor.net.ua/n3114386
Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо". ФОТО
Зеленский владеет тремя кинокомпаниями в РФ. ВИДЕО
Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ на производство фильма "Вниз". ДОКУМЕНТ