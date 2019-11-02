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 Политика Украины
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Все про:Дубневич (60) Антикоррупционный суд (522)

 Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда ведет "Громадське".

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.

В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.

"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157465
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже Федыне и Зверобой требуется компаньон для совместных за гратами утех. Ты не против?
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Прекращать надо практику о взимании залога за свободу, пускай как все-посидит, подумает.
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К сожалению брехня приносит ГОРАЗДО больше пользы тому кто дорвался до корыта.
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 3594
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Ню...ню...Будем посмотреть. Столько награбили и намародёрствовали с братухой...та по совокупности пожизненное .
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"подозревают в хищении более 93 млн гривен"

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720

Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 9863
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ну так это же власти популистов кинуть кость чтоб радовались Зе поклонники а то что Коломойский нагибает страну и их в том числе это можно
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Похоже Федыне и Зверобой требуется компаньон для совместных за гратами утех. Ты не против?
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Прекращать надо практику о взимании залога за свободу, пускай как все-посидит, подумает.
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К сожалению брехня приносит ГОРАЗДО больше пользы тому кто дорвался до корыта.
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 3594
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Зе, по-сравнению с Порошенко - как актер школьного драмкружка против заслуженного артиста страны😝😝😝
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"Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным"

И это когда же он начал пытаться быть честным? - Дату назовите плиз. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 2200
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - https://censor.net.ua/n3114386

Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо". ФОТО

Зеленский владеет тремя кинокомпаниями в РФ. ВИДЕО

Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ на производство фильма "Вниз". ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 7422
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Порохоботы, а почему этот подсвинок с невидрубанымы руками хоть и, предав своих соево-реформаторных коллег, втик от Петра Алексеевича в рыго-фракцию, но все равно рьяно поддерживается ПЕСыками?
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"Да, мой папашка вагонами воровал！Да вам до моего папашки！...."😀😀😀😀х/ф"Мессто встречи ....."
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Братья Дубневичи неплохо себя чувствовали при Шапкокраде, а потом и при Пете. Неужели их закроют при Зе?
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Что ник, что текст. Совместное производство порохо- и **********. Какой зашквар
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93 млн.....Это ж сколько детей не дождались дорогих операций за рубежом？Почему-то ущерб мы считаем особняками, машинами, яхтами....а не человеческими жизнями. Тгда бы и правосудие было бы жестче, вплоть до СТЕНКИ.
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