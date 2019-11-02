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Все про:Дубневич (60) Антикоррупционный суд (522)

 Высший Антикоррупционный суд избрал залог в 100 млн грн депутату Дубневичу, подозреваемому в хищении более 93 млн грн. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда вело "Громадське".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.

В то же время, адвокаты просили отпустить их подзащитного на поруки.

"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.

Смотрите также: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157465
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы, а почему этот подсвинок с невидрубанымы руками хоть и, предав своих соево-реформаторных коллег, втик от Петра Алексеевича в рыго-фракцию, но все равно рьяно поддерживается ПЕСыками? Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 8444
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"подозревают в хищении более 93 млн гривен"

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720

Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 9863
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"Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным"

И это когда же он начал пытаться быть честным? - Дату назовите плиз. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 2200
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО
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тішся тішся, укр реалії такі що через рік два ті хто зараз при владі так само будуть по нарам сидіти )). Ну такі у нашої "еліти" традиції.
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У нас все может быть. Тоже мне, плять, новость. Главное чем я тешусь что твоему мародеру на выборах украинский народ дал каблуком подсрачник в ж. Это был праздник какой-то.
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та срати я хотів на порошка, от тільки скажи Ротердам та офшори то є добре чи зле ?)) ботик ти наш зелененький.
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вийде під заставу і справа помре в судах, ну не вміє, або не хоче, наша феміда такі справи до кінця доводити, бо то ж прийдеться і себе пересаджати )).
посадять якогось цапа, типу Юльки Югіка чи Колесникова за перевищення повноважень, ну щоб бидло потішилось. А система і далі буде працювати, тільки з телевізора нові морди будуть про покращення вже завтра та надпотужні реформи байки розповідати.
п.с. Дубневичі гниди і мають понести покарання, але хто потрібно отримає бабло і......
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Стоит продвинуться новости в топы -
сразу загадят ее хрякоботы!
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Сколько ты ещё гадить будешь из за пАребрика лахтинец?? Или ты просто дезертир беженец переживающий за Украину из за пАребрика??
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лахтинское нулёвОчко включило держивора?
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Судя по флажку это ты лахтинец. Кстати когда назад в Украину? Или ты пока в сторонке попереживаешь издалека???
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в Америке украл 100 млн умножают на 3 в отступных, но не отпускают, а как сделка со следствием срок будет например не 25 лет а 5. Так и у нас нужно
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Не забываем, что у Дубневича есть еще брат. Так что масштабы хищений намного больше
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Они оба в соево-шоколадном блоке в прошлом созыве прикрывали свою деятельность депутатскими мандатами.
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Тогда по кацапской логике, которой ты придерживаешся, нужно всех его избирателей расстрелять!
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Ні, вас малоросів на місце ставлю. Швабру взяв і вимивай свій курячий вугол!
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доки не сяде Мародьор, буде оця вся фігня в новинах
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Пока такие ублюдки как ты будут цитировать тезисы российской пропаганды вот это точно тогда все фигня!
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заметь, гавнюк, я фамилию не называл) но каждый упоротый порохосос знает, кто такой Мародьор=))))
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Спамят ЗЕбильных ботов их братьев с Говнорахи неподецки
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