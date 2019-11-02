 Высший Антикоррупционный суд избрал залог в 100 млн грн депутату Дубневичу, подозреваемому в хищении более 93 млн грн. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда вело "Громадське".
Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.
Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.
В то же время, адвокаты просили отпустить их подзащитного на поруки.
"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.
Смотрите также: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)
31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.
Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО
посадять якогось цапа, типу Юльки Югіка чи Колесникова за перевищення повноважень, ну щоб бидло потішилось. А система і далі буде працювати, тільки з телевізора нові морди будуть про покращення вже завтра та надпотужні реформи байки розповідати.
п.с. Дубневичі гниди і мають понести покарання, але хто потрібно отримає бабло і......
сразу загадят ее хрякоботы!
Визначення мінімальної суми крадіжки, за яку настає кримінальна відповідальність у 2019 році. ... Якщо вартість викраденого майна перевищує 192 грн 10 коп., за таке правопорушення настає кримінальна відповідальність.
В Запорожской области мужчину, который украл трёх уток на сумму 675 гривен, приговорили к четырём годам тюрьмы, а Дубневича не посадят.