 Высший Антикоррупционный суд избрал залог в 100 млн грн депутату Дубневичу, подозреваемому в хищении более 93 млн грн. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из зала суда вело "Громадське".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, прокурор САП Виталий Пономаренко заявил ходатайство об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.

В то же время, адвокаты просили отпустить их подзащитного на поруки.

"Я никуда не собираюсь убегать и не собираюсь скрываться от следствия", - заверил Дубневич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.

Смотрите также: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО