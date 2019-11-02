EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  5592  81
Все про:вооружение (3265) Днепр_город (2868) ракеты (833)

 Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения. ВИДЕО

Сверхзвуковая ракета "Молния" (Блискавка), макет, которой был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2019" — это новое поколение противокорабельных ракет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепровская Панорама.

В видео, которое было опубликовано на Youtube, рассказаны некоторые подробности о новейшей разработке днепровского КБ "Южное".

Скорость сверхзвуковой ракеты составляет порядка 2000-2500 километров в час. Ракетами этого типа планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

По словам экспертов, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре "Укроборонпром" передал армии почти 700 единиц вооружения и военной техники

Источник: https://censor.net.ua/v3157444
 
   
 Топ комментарии
 
Ракети такого класу вкрай необхідні для Збройних Сил України. Але доки при владі "зелена чума" перспективи надходження цих ракет на озброєння нашої армії вкрай віддалені. Наразі ця Зє-нечисть планує лише приватизацію КБ Південне. І не буду дуже здивованим , якщо це задумано під конкретного олігарха і ворога України - Бєню Говномойского
 показать весь комментарий
 
Тем, в кого она попадет - разницы уже не будет никакой. Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения - Цензор.НЕТ 6197
 показать весь комментарий
 
ну это же не мультики показывать - правда?)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, МАКЕТ это супер, а шо дальше?
 показать весь комментарий
 
 
По макету делается увеличенная копия, и в серийное производство.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Срок от макета до серии - около 10 лет, а в некоторых случаях и 25 как это было с проектом носителя "Ангара".
 показать весь комментарий
 
Это ты описал реалии **********...
А у нас Ольха и Нетун все это прошли за пару лет...
 показать весь комментарий
 
 
Ну и зачем верещать об этом.Что б враги делали противоядие??
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так Молния или Блискавка? Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения - Цензор.НЕТ 1085
 показать весь комментарий
 
Тем, в кого она попадет - разницы уже не будет никакой.
 показать весь комментарий
 
 
Так самому макеті написано, читати не навчений?
 показать весь комментарий
 
Що? Ви можете висловлювати свої думки притомно? Писати не навчений?
 показать весь комментарий
 
Окрім того що сліпенький, так ще й тупенький)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У меня вопрос - а было ли испытания или просто разработали макет ???
 показать весь комментарий
 
а ты по какому поводу спрашиваешь - не шпиона ты цапский?))))
 показать весь комментарий
 
 
Консультант Офиса президента Валерий Хорошковский и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Виктор Медведчук совершили совместную поездку в Москву. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Соня Кошкина.

Давайте ,изобретайте для Москвы- ХОРОШКОВСКИЙ НАЗНАЧЕН КРЕМЛЕМ И ЗЕЛЕНСКИМ ТЕНЕВЫМ ПРЕМЬРОМ УКРАИНЫ
 показать весь комментарий
 
 
Юлька молчит, хотя знает о напомаженном существе как никто ... Украину захватывает кремль под отводы -разводы членом играющего на судьбе страны
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О! Йульку прилепили Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения - Цензор.НЕТ 4034 А шо там Свыня рохкает? А сколько кум против его брата по уряду Азирова Хорошковского дел возбудил?
 показать весь комментарий
 
 
А що Юлька має робити? Вонаукраланашефсьо і мовчить. Вона ж кремлівськазозуля. Якби ви були кремлівськазозуля і укралинашефсьо, то ви б бігали і кричали?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А зачем изобретать для Москвы, если подобные ракеты были ещё при СССР, и продолжили производиться в РФ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну П700 "Гранит". (правда он будет куда помощнее)
П800 "Оникс" (этот даже с самолёта так же можно пускать, только скорость чуть ниже)
 показать весь комментарий
 
 
Та да , но постарайся понять , что для КБ"Южное" єта ракетка - сродни ширпотребу для предприятий ВПК бьівшего СССР. Ждем основной продукции , с дальностью 2500 км , как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
У меня кухонный комбайн "Мрия" уже тридцать лет пашет, и не думает сдаваться. Умели раньше делать вещи на этом предприятии.
 показать весь комментарий
 
 
давай еще раз
назови разработку ссср которая представляет собой сверхрзвуковую ракету самолетного базирования.

не наземного, не "немного ниже" а с такими же характеристиками.
 показать весь комментарий
 
Даёшь ЯДЕРНОЕ оружие Украине !!! Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения - Цензор.НЕТ 4009Долбанём по *********... Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения - Цензор.НЕТ 5049
 показать весь комментарий
 
 
зачем?
это дорого и не эффективно. Много лучше активные биологические компоненты селективного действия.
 показать весь комментарий
 
Если есть смысл то нужно дальше испытывать и закупать в армию Украины
 показать весь комментарий
 
 
Ракети такого класу вкрай необхідні для Збройних Сил України. Але доки при владі "зелена чума" перспективи надходження цих ракет на озброєння нашої армії вкрай віддалені. Наразі ця Зє-нечисть планує лише приватизацію КБ Південне. І не буду дуже здивованим , якщо це задумано під конкретного олігарха і ворога України - Бєню Говномойского
 показать весь комментарий
 
 
Що, мародеру Порошенку не вломиться? Ех...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
как можно сбить то, чего еще не существует в природе

может лучше макет атомной бомбы сделать...и будем пугать ею весь мир
 показать весь комментарий
 
 
ну это же не мультики показывать - правда?)))
 показать весь комментарий
 
 
Mark 15 Phalanx CIWS Комплекс предназначен для борьбы с противокорабельными ракетами с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полёта, до 2 скоростей звука.

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну давайте будем обьективны, заявленные 2500 км в час - это уже под 3 маха.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Извиняюсь. Чего то считал что 1 мах - чуть меньше 1000 км в час
 показать весь комментарий
 
У земли скорость, при которой число Маха будет равно 1, будет равна приблизительно 340 м/с или 1224 км/ч. На высоте 11 км из-за падения температуры ниже - около 295 м/с или 1062 км/ч.
 показать весь комментарий
 
Работает автоматически без участия человека!
 показать весь комментарий
 
нужно еще хоть пару ядерных ракет создать!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая новость, теперь очень важно эту разработку быстро довести до серийного производства.
 показать весь комментарий
 
 
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/35126

«23-Oct-2019 19:59 УКРАИНА

Угроза в Черном море. Сверхзвуковая ракета Украины
Новая украинская разработка нацелена на противостояние российскому флоту, считают эксперты.
По мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости. Блискавку гиперзвуковой, в частности, называют в российском Центре анализа стратегий и технологий.
Как пишет одно из ведущих китайских изданий Sohu, разработчики новой ракеты утверждают, что ее заявленные характеристики значительно выше российского аналога Х-31.
Один из конструкторов отметил, что Блискавка быстрее и бьет дальше, чем российская противокорабельная ракета Х-31, которая развивает скорость в 3,5 Маха, говорится в статье.»
 показать весь комментарий
 
 
Только не понятно зачем Украине вбухивать кучу денег в противокорабельные ракеты и корабли если у нас враг за забором по суше? Да и самолетов у нас почти не осталось на которые ети ракеты вешать. Лучше бы разрабатывали управляемые ракеты земля-земля.
 показать весь комментарий
 
 
Но самый главный и опасный враг у нас на севере. И кацапским танкам нужно лишь пару часов чтобы добраться до Киева, а мы строим за последние деньги никому не нужные и небоевые корабли как показала практика и корабельные ракеты для войны на океане.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во первых про Азовское море уже можно забыть. А во вторых если начнется *сабантуй* то море ето последнее место откуда полезут орки. К тому же вражеские корабли не вылезут на берег, в отличие от вражеских танков. А против десантных маневренных катеров ети ракеты бесполезные.
 показать весь комментарий
 
 
...оттуда то уж точно в последнюю очередь....тогда уже не санкции, а эмбарго получат, а здесь их как кроликов перебьют, хоть и из берданок и никакой сиярто не поможет... Дніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління - Цензор.НЕТ 79 ...
 показать весь комментарий
 
Фигня это все! Сейчас Южмаш выставят на приватизацию и .......... Николаевскую "Зорю-Машпроект" в угоду кацапам уже выставляют! Вот только перед продажей еще и под банкротство хотят подвести! 5 лет без кацапских жили норм, а за несколько месяцев вдруг все стало плохо!!! Как??? Это не бизнес на крови???
 показать весь комментарий
 
 
реактивные самолёты 2 маха сбиваются, а ракета не сбивается?
 показать весь комментарий
 
20 лет назад в 1999году Украина передала росии 5 стратегических бомбардировщиков (ту-160 3шт. и ту-95 2шт. ) и к ним 800 крылатых ракет , за долги за ГАЗ !!! у меня газа тогда ВААБЩЕ не было , а газулькой ПОЛЬЗОВАЛСЯ фирташ и ахметка потом по ДЕМПИНГОВЫМ ценам продавали свои изделия на МИРОВОМ рынке !!! что сказать СТРАНУ продают и в ОПТ и в РОЗДРИБ !!! сегодня создают за наши деньги , а потом один УМНИК вроде кучмы все ОТЖАСТ за долги !!! противно все ЭТО !!! **** радоваться когда живем в ДУПЕ ((((
 показать весь комментарий
 
 
.....мы прое........ли уже все можно было и что НЕЛЬЗЯ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Украина вот-вот подпишет капитуляцию и возвращение в СНД. Как раз для Рашки все ети ракеты и построим и бесплатно отдадим, в обмен на мир, как постоянно говорит Зештанмаер.
 показать весь комментарий
 
 
Эх люди - люди, гдеже вы были когда избирали "это"?
5 лет Вам в помощь, может поумнеете.
 показать весь комментарий
 
Нема пастора! зебіл зарубає "на корню"!
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо по лаптєногих палити ракетами?То дуже дорого!Тихенько підлетів на Ан-2.Акуратно скинув пару бочок з стєкломоєм на позицію і хана.Це для рядового состава.А для командного можна настойку бояришніка.Все ж таки охвіцери...Все.Армії нема..
 показать весь комментарий
 
Молодцы!и ядерное восстановим.дело времени
 показать весь комментарий
 
7 махов нужно, тогда ништяк и ядерную начинку к ним.... тогда кацапуры отгребут по полной..и в райДніпровське КБ "Південне" розробило протикорабельну надзвукову ракету нового покоління - Цензор.НЕТ 9515...цар Ру уже обилетил рабов своих...
 показать весь комментарий
 
"По словам экспертов, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния".

Естественно. От макетов ракет сложно защититься.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх