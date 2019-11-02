 Днепровское КБ "Южное" разработало противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепровская Панорама.
В видео, которое было опубликовано на Youtube, рассказаны некоторые подробности о новейшей разработке днепровского КБ "Южное".
Скорость сверхзвуковой ракеты составляет порядка 2000-2500 километров в час. Ракетами этого типа планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.
По словам экспертов, на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.
А у нас Ольха и Нетун все это прошли за пару лет...
Давайте ,изобретайте для Москвы- ХОРОШКОВСКИЙ НАЗНАЧЕН КРЕМЛЕМ И ЗЕЛЕНСКИМ ТЕНЕВЫМ ПРЕМЬРОМ УКРАИНЫ
П800 "Оникс" (этот даже с самолёта так же можно пускать, только скорость чуть ниже)
назови разработку ссср которая представляет собой сверхрзвуковую ракету самолетного базирования.
не наземного, не "немного ниже" а с такими же характеристиками.
это дорого и не эффективно. Много лучше активные биологические компоненты селективного действия.
может лучше макет атомной бомбы сделать...и будем пугать ею весь мир
«23-Oct-2019 19:59 УКРАИНА
Угроза в Черном море. Сверхзвуковая ракета Украины
Новая украинская разработка нацелена на противостояние российскому флоту, считают эксперты.
По мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости. Блискавку гиперзвуковой, в частности, называют в российском Центре анализа стратегий и технологий.
Как пишет одно из ведущих китайских изданий Sohu, разработчики новой ракеты утверждают, что ее заявленные характеристики значительно выше российского аналога Х-31.
Один из конструкторов отметил, что Блискавка быстрее и бьет дальше, чем российская противокорабельная ракета Х-31, которая развивает скорость в 3,5 Маха, говорится в статье.»
5 лет Вам в помощь, может поумнеете.
Естественно. От макетов ракет сложно защититься.