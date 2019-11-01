 "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Как бы мы могли ни хорохориться, у нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем. Мы не можем, не в состоянии сейчас экономически сопротивляться российской армии. Для того, чтобы получилось, нам нужно привлекать международных союзников", - сказал он.
По словам лидера фракции "Слуга народа", для получения помощи от международных союзников Украина должна демонстрировать способность выполнять договоренности, в том числе, заключенные предыдущей властью.
"Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - пояснил он.
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Арахамия утверждает, что власть в состоянии позволить себе игнорировать мнение украинцев, стремящихся к миру.
"Мы можем просто сесть, как предыдущая власть, и 5 лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и будем просто сидеть и ждать. Что мы получим тогда от наших избирателей? Мы же постоянно собираем обратную связь. Избиратели говорят: мы хотим видеть конкретные шаги к миру", - пояснил он.
"Я вам гарантирую как глава фракции: никто никогда в этом парламенте не проголосует за то, чтобы отдать Крым или поменять границы Украины. Все. Вот это и есть красные линии", - добавил Арахамия.
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...ещё она не может из-за постоянной глупости...
но пришло время сдаваться
Надо чтобы в вертолёте на Ростов оказались пустые баки. Нельзя вам дать сбежать после всего того что вы сотворили за полгода.
но єти суки наберут их много
АРАХАМИЯ, может вы по своей глупости не можете понять, что украинцы умнее вашей команды и лапшу им вешать не стоит
Вот за ЗЕ проголосовало 13 млн, а в Украине более 40 млн .
40-13= 27 . Допустим , что 10 млн не достигших возраста голосования
Остается. 17. млн , которые не голосовали за ЗЕ
Там же афуєнниє проценти наросли !!!!
Триллиарди !!!!!
...а на всех рассчитано небыло... ...Арахамия не расчитал...
ПНХ. Спам.
Вы Коломойского и ко. попросите долги отдать - дефицита не будет.
Слабые какие.
Скандал с полиграфии - КТОТО СОМНЕВАЕТСЯ ЧТО ВСЕ ГОДЫ ДЕПУТАТЫ ПРИХОДЯТ В РАДУ БЕДНЫМИ, а потом им мамы ПОМАГАЮТ? 30 000 у е за голос только по одному закону!
Жто как выглядит - Вася , не голосуй против, а то Мише нужны деньги на машину. А в следующий раз Миша проголосует , бо Васе деньги нужны?
СЛАБЫЕ КАКИЕ
Помощниц депутатов С окружной набирают и ЛЕДИ ИЗ НИХ ДЕЛАЮТ на гроши налогоплательщика.
Блин, жто как хитро надо было придумать - помощница помагает депутату в его сокровенных мечтах, А украинский налогоплательщик за жто платит.
Украинцы , очнитесь! Вы живете за стеклом нормального мира. Если Богдан и Кириенко не сломать мандаты, на эту власть надо плевать ( ФЛЭШ МОБ)
и наступление Рашки остановить,
и всю армию восстановить,
и новые разработки вооружений запустить.
То, что Порох спас страну и поднял армию это легко проверяемый факт. А то, что он у тебя что-то украл, это п*дёжь, пока не доказано обратное.
Давай начнём с самого лёгкого, неси свои доказательства его "обогащения в 80 раз".
Респект.
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Ну це точно, як казав Петя - своїм шляхом, неторованим, в жопу.
Другое дело, куда уходят эти деньги, а этого Арахамия не сказал.