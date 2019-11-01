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 Политика Украины
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Все про:Россия (74165) Арахамия (110) Трамп (2590) операция Объединенных сил (1743) разведение сил (38)

 "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина из-за экономической слабости не может справиться с российской угрозой без помощи международных партнеров.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Как бы мы могли ни хорохориться, у нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем. Мы не можем, не в состоянии сейчас экономически сопротивляться российской армии. Для того, чтобы получилось, нам нужно привлекать международных союзников", - сказал он.

По словам лидера фракции "Слуга народа", для получения помощи от международных союзников Украина должна демонстрировать способность выполнять договоренности, в том числе, заключенные предыдущей властью.

"Я лично был на встрече с Дональдом Трампом. Коллектив весь говорит: ребята, вот у вас есть документ под исполнение. Либо его исполните, а они пускай не исполнят. Они должны продемонстрировать свою неспособность выполнять договоренности. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - пояснил он.

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Арахамия утверждает, что власть в состоянии позволить себе игнорировать мнение украинцев, стремящихся к миру.

"Мы можем просто сесть, как предыдущая власть, и 5 лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и будем просто сидеть и ждать. Что мы получим тогда от наших избирателей? Мы же постоянно собираем обратную связь. Избиратели говорят: мы хотим видеть конкретные шаги к миру", - пояснил он.

"Я вам гарантирую как глава фракции: никто никогда в этом парламенте не проголосует за то, чтобы отдать Крым или поменять границы Украины. Все. Вот это и есть красные линии", - добавил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157418
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так хрена ли лысого вы во власть попёрлись, ушлёпки ? Вас же предупреждали что всё закончится дефолтом. Тьфу.
Надо чтобы в вертолёте на Ростов оказались пустые баки. Нельзя вам дать сбежать после всего того что вы сотворили за полгода.
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5 лет стояли и могли ...

но пришло время сдаваться
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Давид Арахамия считает, что Украина из-за экономической слабости не может ...

...ещё она не может из-за постоянной глупости...
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Давид Арахамия считает, что Украина из-за экономической слабости не может ...

...ещё она не может из-за постоянной глупости...
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5 лет стояли и могли ...

но пришло время сдаваться
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Пусть Арахамия сдается, а украинцы не сдадутся, скорее Арахамию сдадут на мусорку. А кто долги понабирал? Такие же арахамии.
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так тебе же и Пореченков подойдёт в качестве Президента Украины
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Ну так хрена ли лысого вы во власть попёрлись, ушлёпки ? Вас же предупреждали что всё закончится дефолтом. Тьфу.
Надо чтобы в вертолёте на Ростов оказались пустые баки. Нельзя вам дать сбежать после всего того что вы сотворили за полгода.
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А куда эти нарики денутся ? Облигации внутреннего займа под 18% - это что ? Не наркоша ли, вливающий последнюю дозу перед ломкой ? Так ведь при ломке и сдохнуть можно.
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облигации под 18 останутся под віплату из моих налогоа.

но єти суки наберут их много
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Уже набрали летом почти 100 млрд. и еще опять в октябре набирают. Нет денег даже на текущие платежи.
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У них баки будут всегда полные, чай не с народа эти слуги, заводик вон Коломойского нефтеперерабатывающий на полную катушку сейчас раскрутили, только вот людишек за марионетку его голосовавшего сокращают по полной и списки вредные забрали которые 50 лет там были, и зарплатку даже своим роботягам, зарабатывающим Ко денежки, подымать не хотят, а стращали, что если Зе не выберут остановят завод. Выбрали и ....напоролись. А мы хотим, чтобы он за Украину думал социально справедливую - денег нет, но вы держитесь.
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Блин, потому вы подсадили агента ФСБ прямо под ЗЕ, и агент перепугался уже с США на вилле у грушника из раши.
АРАХАМИЯ, может вы по своей глупости не можете понять, что украинцы умнее вашей команды и лапшу им вешать не стоит
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Сорри - агент умышленно переругался с Джулиане
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Последнее утверждение мягко говоря неправильное. В противном случае нарид не избирал бы Овоща с Шутом. На местах тоже местных овощей с шутами выбирают. Отсюда и зубожиння. Как говорил классик: "Разруха не в сортирах, а в головах".
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Я ожидала этого коммента
Вот за ЗЕ проголосовало 13 млн, а в Украине более 40 млн .
40-13= 27 . Допустим , что 10 млн не достигших возраста голосования
Остается. 17. млн , которые не голосовали за ЗЕ
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...вас бы потрясти , да по всей стране по корейкам подпольным пройтись и хорошенько за матню взять, тогда не 20, все 200 стрясти легко можна...
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А золото Полуботка, забули?
Там же афуєнниє проценти наросли !!!!
Триллиарди !!!!!
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Не раскачуйте лодку, а то ***** нападе. Арахамия.
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Это намек скинуться зеленым на веревку?
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...так нехай моника продаст свою испанскую виллу, бабосы из офшора подтянет, своих корешей узкоглазых потрясет - вот и будет профицит... "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России - Цензор.НЕТ 9341
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сыньоносик много продал? А ведь он же патриотище！
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...чувак, прочти вторую часть своего ника - и следуй по адресу...
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Да хрен с его виллой , пусть просто закроют отток в офшоры .
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Скупироваться, сжаться в кулак -- все дома и все пашут -- на Победу! ...последнее фронту отдают, на всех *** забили!!! -- три года -- и мы в дамках!
...а на всех рассчитано небыло... ...Арахамия не расчитал...
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если бы слушали таких как Арахамия-не было бы безвиза,контрактной армии ,Томоса и незалежной Украины! Слава Україні!!!
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После таких заяв надо уходить ,далеко не всё и далеко не всегда деньги играют решающую роль .
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Нахріна ж ви клоуни поперлись у владу, щоб знищити зовнішню політику, економіку, армію, всю Україну?
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как уничтожить то, что нужно строить для начала
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это очень хорошо показывает зелёную реальность. Но есть выход, и это не через зелёное пространство.
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Ти окрім своєї свинособачої хоч одну людську мову знаєш?
ПНХ. Спам.
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Ну если транзит газа идет, то наверное и остальное можно...
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Этих красных линий крайне мало и не раскрыта тема с "федерализацией" = независимой внешней политикой.
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Сократить слуг народа, и денег будет достаточно.
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Если сократить нижнюю половину - то особенно...
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О, уже и дефицит нарисовался.
Вы Коломойского и ко. попросите долги отдать - дефицита не будет.
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охренеть. "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России - Цензор.НЕТ 2113 поменять границы Украины для них - типо красные линии. А вот закрасить всю Украину в цвета ссаного триколора и сдаться Х@йлу - для них руководство к действию. Конченые идиоты "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России - Цензор.НЕТ 2113
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границы поминялись при пэтьке, охреней больше
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Азовское море раше отдали. В прошлом году не отдали, а в этом не смогли устоять перед бабками?
Слабые какие.
Скандал с полиграфии - КТОТО СОМНЕВАЕТСЯ ЧТО ВСЕ ГОДЫ ДЕПУТАТЫ ПРИХОДЯТ В РАДУ БЕДНЫМИ, а потом им мамы ПОМАГАЮТ? 30 000 у е за голос только по одному закону!
Жто как выглядит - Вася , не голосуй против, а то Мише нужны деньги на машину. А в следующий раз Миша проголосует , бо Васе деньги нужны?
СЛАБЫЕ КАКИЕ
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Ну а бордель из Рады делать на гроши налогоплательщика. ТАКИЕ СЛАБЫЕ
Помощниц депутатов С окружной набирают и ЛЕДИ ИЗ НИХ ДЕЛАЮТ на гроши налогоплательщика.
Блин, жто как хитро надо было придумать - помощница помагает депутату в его сокровенных мечтах, А украинский налогоплательщик за жто платит.
Украинцы , очнитесь! Вы живете за стеклом нормального мира. Если Богдан и Кириенко не сломать мандаты, на эту власть надо плевать ( ФЛЭШ МОБ)
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Зебубочка і ко говорять що Петя розбогатів у 86 разів,заберіть ці гроші може і вистачить на яких пару років,якщо протягнете😆
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бо Порох -почав вирити в народ...а ци "слуги народу"-ни йому ни соби не вирять...з такими-"навоюемо"... "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России - Цензор.НЕТ 9836
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Покажи свою статистику! А то Форбс с Блумбергом так врут, ну так врут! Говорят он обеднел на 40%...
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В общем мысль такая: Никто никогда в этом парламенте не проголосует за то, чтобы отдать Крым или поменять границы Украины. Наша команда просрет Украину и без этого.
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это типа-"нада сдаваться"...?!!! да-"СН"-точно "настаящие миратворцы"...! "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России - Цензор.НЕТ 8917
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Тоесть 100 мульярдов на восстановление даунбаса у нас есть а на сопротивление Рашке нету? Вот ты падлюка и прокололась.
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А "барыга" и "мародер" как-то умудрился
и наступление Рашки остановить,
и всю армию восстановить,
и новые разработки вооружений запустить.
"У нас 20 млрд доларів щорічного дефіциту, і ми самі не потягнемо", - Арахамія про протистояння Росії - Цензор.НЕТ 3780
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Какие вы, мародёровцы, сраные совки... Совку говоришь - Сталин репрессировал миллионы людей, а ещё миллионы голодомором убил, и врага трупами солдат забрасывал, а совок тебе - "а Сталин войну выиграл!".
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Каие ж вы, троли с левыми никами типа Miko R 798886a8 полные кретины. Что ни сравнение, то пук в лужу.
То, что Порох спас страну и поднял армию это легко проверяемый факт. А то, что он у тебя что-то украл, это п*дёжь, пока не доказано обратное.
Давай начнём с самого лёгкого, неси свои доказательства его "обогащения в 80 раз".
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Известное правило : чем больше тырить из госбюджета, тем сильнее становится Украина ! Барыга и мародер - вот настоящий патриот.
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Дуже чітко, відверто, і реалістично. Саме це - основні показники адекватності влади, які дають надію українській демократії.
Респект.
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Большинство так и думает, но есть маргиналы, которым нравились сказки про сильнейшую армию Европы, тектонический разлом под Керченским мостом, китайское вторжение в Сибирь и прочая сладкая лабуда.
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Ага, і обрали ви тих, хто ніфує не може. Нафуя ви обрали, хто ніфуя не може? Лише тому, що їх Зеленський обрав? Оце б в Америці демократи, в угоду Трампу, обирали республіканців!?
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Ну це точно, як казав Петя - своїм шляхом, неторованим, в жопу.
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Если будут и дальше поднимать тарифы ради новых кредитов от запада под предлогом компенсации дефицита от раши - тогда пойдут нахрен на местных выборах как и предыдущая власть, которая делала эти трюки.
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Зато потом скажут что есть единственный выход- сдаться Рашке а она погасит Западу наши долги. Все к етому и делается. Точно так же как Парашенко взорвал все склады с боеприпасами, уничтожил добровольцев и сказал что нужно сдаваться потому что некому и нечем воевать.
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Когда економист говорит что у него 20млрд. долларов дефицита ежегодно, напрашивается вопрос, назовите имена того кому вы ети 20млрд. уже пообещали? Страна которая может себе позволить закупать мусорам елитные джипы, импортные вертолеты, олигархам миллиардные дотации на курочек и на ветряки и продавать електроенергию за бугор в несколько раз дешевле чем украинцам и не может наскрести денег на армию? Да за 1 млрд можно нанять миллион наемников из Сомали и Африки и они разберут Рашку на запчасти. А если им еще дать нормальное оружие то дойдут до Китая и еще придется их тормозить. Вон талибан или Игил давали п***ды всем армиям мира будучи вооружены только автоматами и боевыми верблюдами.
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А Порох тянул сам ! И таки вытянул из Украины этак пару зеленых лярдов.
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Зелечмошники, к бедит пушистый писец !!!
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Невже дійшло? Не пройшло і півроку...
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Товарищ Кац предлагает сдаться. Потому что деньги вместо армии уже распределили между чиновниками и олигархами. Вот такие вот ко власти економисты пришли. А говорили что выбери ЗЕ и все сразу будут в золоте валяться
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так, скорую учителям и вообще кое кто будет утверждать - да не голосовал за зе, не виноватая он сам .....
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Вьетнам с голой жопой Америку натянул в войне,но двоешнеку, это не понять
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Двоечники не знают про вьетнамского лётчика-героя Ли Си Цына.
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Кому и зачем эта Агрохимия лепит горбатого? Бери шинель, - иди домой!
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Если есть 20 млрд долларов ежегодного дефицита, то это же факт, а не просто бла бла бла.
Другое дело, куда уходят эти деньги, а этого Арахамия не сказал.
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