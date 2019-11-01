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Все про:армия РФ (5812) обстрел (8380) Наев (121) Золотое (124) разведение сил (38)

 Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО

Российские вооруженные силы находятся возле линии разграничения на ротационной основе. Их накопления там в связи с разведением сил и средств нет.

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.

"Вдоль государственной границы в пределах проведения Операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности", – сказал он.

По словам Наева, эти подразделения отбывают боевую службу на ротационной основе, сменяя друг друга.

"Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", – пояснил Наев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий – "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС", – добавил он.

Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.

Что касается Золотого, то все обстрелы там осуществлялись за пределами зоны разведения сил и средств, добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3157410
 
 
 Топ комментарии
 
Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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МО саме зробило заяву, що рашка стягує біля кордонів ударне угрупування.
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
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Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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он просто границей считает зону разведения)
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Накопления нет, значит мир? Войска отвели, сепары и кацапы стреляют как и стреляли, люди гибнут, и что это дало? Вы вообще нормальные или больные на всю голову? Что дает ваше разведение? Только обособление Донбасса как сепарской территории, которая будет и дальше управляться РФ и ******.
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МО саме зробило заяву, що рашка стягує біля кордонів ударне угрупування.
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
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они, как тот мальчик, который кричал волки-волки....
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когда ты найвеличнейший лидер современности Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 2425

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 4866
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Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий - "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС"-
гребаная мразь.
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слушай, я понимаю, шо соя тупые и неумеют ютубом пользоваться, но нормальных людей ты задолбал своими ссылками
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Я тебя не заставляю ..
нормальный ты наш.
.
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Брехло... Климкин же сказал, что путин щас точно нападет
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не отступает, а отходит по взаимной договоренности
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договорености зеленского с коломойским? или зеленского с зеленским?
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Тююююю, а климкиндт уже хлеб-соль приготовил. Ждет тестюху
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Мне вот, интересно- осталось ли чего, что Зебест не сумеют оправдать? Вот скоро ещё выяснится, что "ОН" тоже не совсем *****... Что все не так однозначно...
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Спите спокойно, жители Багдада. Господа воры, выходите на работу.
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Спіймав мужик зайця в Криму, приносить жінці:
-Жінко, звари!
-Не можу, Україна воду відключила.
-На грилі тоді!
-Не можу, Україна електрику відключила.
-Так обсмали!
-Не можу, Україна газ відключила.
-Ну то й Бог з ним. - І викинув зайця в вікно.
Заєць обтрусився і каже:
-Слава Україні!
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Пять лет подряд РФ накапливала-накапливала силы у границ, но с приходом Зеленского чудесным образом все рассосалось.
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***** в Сибири проводил учения по быстрой переброске войск в больших масштабах. Наев в курсе дела чи не?
Ну так, а если скопления войск мордора у границ Украины нет, то кто мешает руководству Украины освободить Донбасс силой? Яйца мешают?
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Правильно сказано - "РАЗВОДЯТ ЛОХОВ, А АРМИЯ ИЛИ НАСТУПАЕТ, ИЛИ ОТСТУПАЕТ".
Нынешний ГОВНОкомандующий и слуга Урода, заставил нашу армию отступать со своей земли.
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...значит все хорошо прекрасная маркиза?....а силы 2-х ударных корпусов лугандонии умноженные на ихтамнетов, завезенных под приводом совместных учений, "гвоздики" и пр. цветы из клумбы кацапнетов это как? там танков больше чем во всей европе вместе взятой...что мешает не сегодня-завтра легко пройти на освобожденные направления севера и юга чуть ли не до изюма и херсона?...долго выстоят а чистом поле наши пацаны?...
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вот так выглядит ихтамнет по-малороски
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20.09.2019 г.- демонстративное перемещение БТГр к границе с Украиной имеет признаки психологического давления. вдоль границы в Ростовской обл. размещено 25 БТГ формируется 150 мотострелковая дивизия
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почему я ему(им) не верю? может потому что брешут, как дышат? а может потому что ...

Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ,

а за словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".
https://youtu.be/iH93PdD17KQ
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на кону порты марика и вода для крыма на юге и славянск и окружности его- с газовым месторождением -на севере...это программа мин...-м для птн пнх... а мы отводим, оголяем....ну епрст...и чего ради?..нормаеского формата эфимерного, где результат наперед всем известен..
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"Я считаю, что нельзя в Верховной Раде кричать "Ганьба!". Я, когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали "Ганьба!". Я не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать. Зеленский ответил активистам, что у него все в порядке с политической ориентацией, а Крым и Донбасс для него являются украинскими территориями.
Психологи из ЗЕ команды постарайтесь ему не напоминать при встречах с людьми о своем статусе, ниже или выше кого он - Президентом его посчитают за достижения , а пока он Нелох и на том спасибо ,
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