 Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.
"Вдоль государственной границы в пределах проведения Операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности", – сказал он.
По словам Наева, эти подразделения отбывают боевую службу на ротационной основе, сменяя друг друга.
"Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", – пояснил Наев.
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Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий – "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС", – добавил он.
Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.
Что касается Золотого, то все обстрелы там осуществлялись за пределами зоны разведения сил и средств, добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
А Геншьаб нічого не бачить.
Хлопці, ви якісь несерйозні.
гребаная мразь.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
нормальный ты наш.
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-Жінко, звари!
-Не можу, Україна воду відключила.
-На грилі тоді!
-Не можу, Україна електрику відключила.
-Так обсмали!
-Не можу, Україна газ відключила.
-Ну то й Бог з ним. - І викинув зайця в вікно.
Заєць обтрусився і каже:
-Слава Україні!
...а жаль...
Ну так, а если скопления войск мордора у границ Украины нет, то кто мешает руководству Украины освободить Донбасс силой? Яйца мешают?
Нынешний ГОВНОкомандующий и слуга Урода, заставил нашу армию отступать со своей земли.
Терористи обстріляли Золоте перед відведенням військ,
а за словами місцевих жителів, в міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а "погризли бобри і подовбать дятли".
https://youtu.be/iH93PdD17KQ
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Психологи из ЗЕ команды постарайтесь ему не напоминать при встречах с людьми о своем статусе, ниже или выше кого он - Президентом его посчитают за достижения , а пока он Нелох и на том спасибо ,