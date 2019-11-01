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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3528) спирт (225) Укрспирт (130) Ковалив Юлия (8) Милованов Тимофей (47)

 55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО

55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, а государственные спиртовые заводы более 10 лет контролируют криминальные группировки.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли во время рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский 01

Президент привел пример, что сегодня через интернет можно свободно приобрести так называемый тетрапак водки пшеничной вместимостью 10 литров по цене 370 гривен.

"То есть бутылка будет стоить где-то 15-18 гривен. А мы покупаем в магазине по 90-100 гривен. Работают теневые предприятия. Но как они работают, кто их крышует? "- поставил вопрос Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Кузнецов отметила, что с 2016 года финансовый результат госпредприятия "Укрспирт" уменьшился почти в пять раз. Так, по ее словам, в 2016 прибыль предприятия составила около 97 млн ​​грн, а сегодня сократилась чуть ли не до нуля. Соответственно, критическая ситуация и с уплатой налогов: если три года назад монополист "Укрспирт" уплатил в бюджет почти 30 млн грн налога на прибыль, то в прошлом году - вообще ничего.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что за 10 последних лет производство легального пищевого спирта сократилось вчетверо - из-за нелегального рынка спирта. При условии сохранения нынешней ситуации в спиртовой отрасли потери акциза могут достичь 8-10 млрд грн.

"Изменить ситуацию можно путем демонополизации, детенизации и приватизации спиртовой отрасли", - считает Милованов.

55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский 02

Президент подчеркнул, что он и правительство не будут мириться с существованием теневого рынка спирта и совместно работают над его ликвидацией. Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего "по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового".

Президентский законопроект предусматривает четыре шага: отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, отмену ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизацию имеющихся, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, ограничения импорта спирта до 1 января 2022 года.

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"Мы ликвидируем фундамент для существования этой коррупционной криминальной системы. И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта, он будет лишен лицензии и права на производство спирта не менее чем на 5 лет. Я думаю, это очень справедливо. По-другому не может быть. Мы готовы к этому. Правительство готовится. Честный конкурс, честные лицензии ", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3157352
 
   
 Топ комментарии
 
тыж на марафете???
откуда тебе знать про синьку???
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З тютюном вже все ОК. Тепер ще з горілкою давай зроби добре.
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тыж на марафете???
откуда тебе знать про синьку???
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ну марафет это и есть кокс - блатная музыка 1923г.
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"блатная музыка" издание 1923г. переиздана в 1927\ кажется\ одно из значений слова марафет
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Да, Вовчик, КЛАССНО ПИТЬ ГРАППУ на вилле в Италии ( стране НАТО ) . Можно только позавидовать. А вот украинцам НАТО Вовчик не обещает. Зачем чертям НАТО, да и **** против 😀😀😀
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Ну, и чего он свой пятак сюда встромил? Это что, президентская тема?
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Зелений змій? Так колір, здається, той самий.
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Коксодуй совсем сошел с ума?
Если ты не знаешь кто крышует...
То ты либо п...шь!!!!
Либо наглухо отбитый идиот...

При это я склонен ко 2 версии
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45% всего в тени официально , думаю 70% реально . Зеля , я открыл тебе тайну . Где спасибо ?
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возьми с полки пирожок с петиными какулями, ущербные(порохоботы)!
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Не має підстав для таких заяв. Реалізація основної маси алкоголя йде через торговельні мережі. Всі великі мережі працюють з легальними виробниками . Можлива тільки реалізація через невеликі регіональні торговельні точки (по селам) або частково- інтернет. Це щодо промислового виробництва. Спілкувався з виробниками галузі на початку літа , так заявляли, що за останній рік навели більш-менш порядк з реалізацією і обсяги контрафактної продукції різко скоротилися .
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Конечно, если увеличивать цены на акцизы, то теневой рынок будет расти, особенно у нас, где Аваковы-великие реформаторы, налоговые и прочие тупо не видят, кто крышует эту тень, как игровые заведения на каждом углу)
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Ну так скажи спасибо цене бутылки водки на полке магазина,пока вы идиоты вмешиваетесь в ценообразование, так как вы это делаете,будет тень непременно,сколько бы ресурсов вы не потратите на борьбу с этой тенью.
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З тютюном вже все ОК. Тепер ще з горілкою давай зроби добре.
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клоун думает что народ бухать начнёт чтобы не думать? ну 73% даунов так и делают, остальные тебя нарцыс вынесут ногами вперед
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є вибір купити недержавне за 20 гр і купити державне і підтримати нацвиробника за 90 гр.. шо щирий українець вибере?.. а отож)))))
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виборців в зельки поменшає
алкаши тепер будуть проти нього ))
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Правильно .
Просто спирт в тени не нагревается ...
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И если производитель попадется на изготовлении "левого" спирта?
а сейчас кто мешает на госпредприятиях ловить "левых"?
может не в этом проблема? что если приватизировать, то все решится
может проблема в том, что законы не на всех распространяются, надо искать в другом месте?
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это зебик порошку помогает)))
сахар опять подорожает
и свинорылым будет куда деть по хорошей цене))
а весь спирт левый - из дыры
там спиртзаводов мини больше чем у чичей **********
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"55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский".. М-да-а-а, "недочёт"....... С тобой не делятся... Просто "кокс" приелся? "Окопного коктейля" захотелось?
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"сегодня через интернет можно свободно приобрести...Источник: https://censor.net.ua/n3157352"
этот дурак КАК определил производителя и поставщика интернет магазина????
ну и трепло
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Так це ж добре, що в тіні - менше випарується.
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давай сухой закон вводи зелик водка будет на вес золота )))
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