 В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в помещении ОГА перед представлением нового главы обласной госадминистрации. Видеозапись этого момента опубликовал в ФБ Роман Пелех.

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