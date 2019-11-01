 В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в помещении ОГА перед представлением нового главы обласной госадминистрации. Видеозапись этого момента опубликовал в ФБ Роман Пелех.
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наверное не успели из лахти приехать
А, или вы за деньги не выходите?
И где тогда вы были все, идейные сторонники бубочки?
На більше - організатори цього шоу пошкодували коштів?
Когда будет ЙОЛКА..
ты на АнтиМацдан за ЗЕ пойдешь!?))))
ничтожество.
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Что мы ругаем и ругаем нашего президента. а давайте будем его уже ...издить!
по правде говоря, только, львов имеет моральное право кричать зе "ганьба",потому ,как большинство львовян голосовало за проха
тернополь аж бигом голосовал за зе
а где же зеленые шмаркли?
Чума коричневая.