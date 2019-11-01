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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3528) Тернополь (561)

 В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!". ВИДЕО

В Тернополе около 200 человек встретили Президента Украины Владимира Зеленского возгласами "Ганьба!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это в помещении ОГА перед представлением нового главы обласной госадминистрации. Видеозапись этого момента опубликовал в ФБ Роман Пелех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА

Источник: https://censor.net.ua/v3157338
 
   
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новыйе лица, сопля из партии регионов
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Нужно было ещё и тухлыми яйцами закидать, шоб вонял ЗЕчмо до самого Ростова...
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нельзя, рябокепка дело заведёт за надругательство над властью.
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показательно, что НИ ОДНОГО зебила не было в поддержку зе!лоха....
наверное не успели из лахти приехать У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 8739
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Ваша мама сопля, которая опоросилась таким ольгинским ублюдком, как Вы.
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жаль, что не кованым сапогом по хлебалу встретили...
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а у зелени, я так понимаю, денег вообще не было, чтоб показушно Вову поддержать?
А, или вы за деньги не выходите?
И где тогда вы были все, идейные сторонники бубочки?
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Вова, вовчик, вованчик, вавусик, это только цветочки, ягодки ещё впереди. Памперс сменил? Скоро ЙОЛКА. В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 4028
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Вытиран соевый, там на углу корова лепешку потеряла - давай со своей шоблой - ноги в руки и вперёд!! А то без горяченького останетесь!!
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ось і все ,що потрібно знати пересічним громадянам про "новиє ліца")
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А чому лише 200?............ В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 776
На більше - організатори цього шоу пошкодували коштів?
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100%!
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Смотри как кремлевские ***** оживились)))) Бубочку обижают! Не дают суке *********** сдать Украину вашему уйлу! а ну вперед в путлеру на отсос, а то уже загрустил он без вас, ущербные!
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А смайлик где, пшек??? Гждзе пшмайлик???
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Та вы хоть бы 200 бесплатно собрали!!!)))))
Когда будет ЙОЛКА..
ты на АнтиМацдан за ЗЕ пойдешь!?))))
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Ваши 8% По-дебилов никого не волнуют - Пеппа- высратый лимон.
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Речь тут идет про пейсатого никчему У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 2963
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Ты случайно не рыг? Чи вообще кремлёвский говно-тролль? Чи може ты зе-бил? Чи сепар? Чи всё у месте?
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Дурень, чи просто ботом підробляєш у Федорова?
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Это для него как серпом по яйцам он думал я царь и бог 73 процента а на сегодня 32 скоро под плинтус рейтинг пойдет как его большинство стало ненавидеть
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как крыса прошмыгнул - и в нору.
ничтожество.
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Аж 200 порохососов на весь город,надо было им бросить чеколядки Рашен прямо на асфальт
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В связи с раскручиванием дела Федыны, мы бы хотели кое что вам прояснить. Дело в том, что Зеленский, как и многие представители околокультурнй богемы человек очень суеверный. Вся эта чушь с заговорамИ, привораживанием, сглазом, порчей и прочее ему очень близка. Любое упоминание о его смерти в любом аспекте чрезвычайно его нервирует. Для него разницы между выражением намерения и намерением не существует. Когда он стал президентом эта мания обострилась до невозможности. У него есть личный оккультист, который его консультирует и составляет ему гороскопы и циклы активности. Он таскает на себе амулеты, проводит сеансы "очищения" от негативной энергии ну и т.д. Будь он обычным человеком - ради Бога, но он президент. Потому его реакция на такие слова может ,быть абсолютно неадекватна. Кое кто из окружения этим хорошо пользуется.
Читайте https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Что мы ругаем и ругаем нашего президента. а давайте будем его уже ...издить!
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...но удостоверение упало. Не один оккультист не поможет.
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200 По-дебилов, за соевую шоколадку. не густо.
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ТРИПЕР, ДЕ ДОРОГИ????!!!!!!В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 7410
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200 стецьков из дурки на волю вырвались.
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ось і все ,що потрібно знати пересічним громадянам про "новиє ліца")
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Цікаво, а чому це Зе захищають виключно русскаязичні?
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захищають усілякі, ще в 2014-му в ольгіно набирали людей що знають українську.
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а чьих будут..."активисты" и что это за "профессия"??
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Интересно на Цензор есть агенты зё который отслеживают настроения в интернете? Так передайте зё, что в кремле начата медиа-компания которая должна убедить всех, что зё холуй кремля.
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Коли все робиться по вказівці Бені або за власної недолугості так скоро буде скоро в усіх районах, а не тільки в Тернополі.
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Точно не твои кремлевские слопатоеды. ..издуй отселява, в родной мухосранск, свинособака
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В Тернополе около 200 активистов встретили Зеленского криками "Ганьба!". ВИДЕО
по правде говоря, только, львов имеет моральное право кричать зе "ганьба",потому ,как большинство львовян голосовало за проха
тернополь аж бигом голосовал за зе
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порохоботы таки реальны
а где же зеленые шмаркли?
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Прям 200 их было?....так в ведомости и написано: 200 порохнявых гандонов, по 100 гривен У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 3876
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сколько фанатов сопли зеленой пришли его приветствовать?
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Ты лечишся? Кого приветствовать и за чем?...это у порохнявых дыбилов никаких дел нет кроме срать за бабки!
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.....не обижайте пана ЗЮЗЯ !!!!(((( (кабачек 13 стульев )
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Подуріли. Мальчик тьоті, у Фейсбуку, злякався, а ви в живу кричете. А як заїкою стане?
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Давай *******, спроси у них хотят ли они отвода войск с Украины. Или ты только диалог с сепарами можешь вести?
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Зачем людей тревожить, барыжат нелегальным спиртом себе в удовольствие, а тут понаехали, ломают тему которую Петины годами выстраивали. ГАНЬБА
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Продажное кодло псевдопатриотов
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полностью согласен . именно так нужно переименовать партию " Слуга народа " У Тернополі щонайменше 200 активістів зустріли Зеленського вигуками "Ганьба!" - Цензор.НЕТ 4782
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.....а что в этом ПЛОХОГО ???? --- что плохого ??? что я СТРАУСОВ кормил ))))))
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Смотрю петины утырки поселились тут, всех в спам, только они здесь хозяева.
Чума коричневая.
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у вовы недовольная мордочка)) не понравилось начало,несравнимо с родными и близкими по духу даунбасятами )) те встечают с улыбками,ручки белые его жмут))
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М-да-а-а... Це йому не з "сепаршами" в Золотому, обніматься..........
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