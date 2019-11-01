 У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявления экс-главы МИД Павла Климкина о том, что на южные области Украины готовится наступление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные, если он может донести их до нашей разведки - мы будем очень благодарны. Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны, как в России, так и на временно оккупированных территориях. На данный момент у нас такой информации нет", - сказал Загороднюк.
При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям.
"Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют", - добавил он.
Вы, твари, и обязаны подумать. сейчас, а не потом, когда нападение состоится.
я була там, куди цей урод прилетів.
хочете і ви спробувати ?
вот это и напрягает.. спросить бы у министра, считает ли он расею агрессором.
tZE inform
@tZEinform
Две недели назад (16.10.2019 г.) мы сообщали о перебросе на Донбасс 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ. Они даже успели поучаствовать в обстреле наших позиций, и наконец министерство обороны их заметило... Про танки в Миллерово (РФ) не забывайте.
У них до сих пор там "ополченцы купившие все в военторге и доставшие из шахт".