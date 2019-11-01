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 Политика Украины
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Все про:Россия (74165) Климкин (2300) Загороднюк (65)

 У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Загороднюк заверяет, что угрозы нападения России с юга сейчас нет.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявления экс-главы МИД Павла Климкина о том, что на южные области Украины готовится наступление, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные, если он может донести их до нашей разведки - мы будем очень благодарны. Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны, как в России, так и на временно оккупированных территориях. На данный момент у нас такой информации нет", - сказал Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климкин уверен, что Россия ударит по югу Украины

При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям.

"Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3157292
 
 
 Топ комментарии
 
ну звісно...вони дізнаються постфактум.
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Слуга народу - партія зрадників, дрочунів, закомплексованих і сексуально незадоволених збоченців
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Совет форумчанПравила форума
 
Оно без мозгов и живет в параллельном мире и уже забыло ,что в Украине война, а если идет война, то есть угроза нападения с любой стороны и постоянная. А про угрозу с юга говорил даже бывший советник Путина еще год назад. Какие же тупые занимают должности в Кабмине у Зели.
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Ага, а потом - "Кто ж мог подумать???"

Вы, твари, и обязаны подумать. сейчас, а не потом, когда нападение состоится.
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Навіщо нападати, якщо через півроку або зєльонковці самі здадуть Україну, або само все посипеться.?
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ну звісно...вони дізнаються постфактум.
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Путін нападе дуже скоро, прилетить на стєрхах і скине бомби-телевізори зі включеним каналом Раша Тудей
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не смішно.
я була там, куди цей урод прилетів.
хочете і ви спробувати ?
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так зараз війни інші, і воюють зовсім по-іншому..
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Десь я це вже чув.... Ага, то не риги кричали що рашка ніколи на нас не нападе і почали скорочувати війська на сході, а потім всі як один кричали - путін, ввєді войска.... і здрисли у масквабад?
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"При этом глава Минобороны подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям."

вот это и напрягает.. спросить бы у министра, считает ли он расею агрессором.
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Слуга народу - партія зрадників, дрочунів, закомплексованих і сексуально незадоволених збоченців
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С юга могут нападать только Порохососы,
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а туева куча войск по всей границе и в самой дыре - не угроза...
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рашист ,хозяин ,который создал"зеленых" и в Крыму и в Украине никогда не делится планами оккупации,"слуги" -пособники будущей оккупации и им не дано знать.то.что готовит кремлевская оккупационная тварь...
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...инфы нет...ну бл....ученья обьявлены уже даже, концентрация войск у юго-восточной границы аж шкалит, под шумок и возню разведения на севере, ипонут на раз-два...вода в крым нужна крайне..
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tZE inform

@tZEinform

Две недели назад (16.10.2019 г.) мы сообщали о перебросе на Донбасс 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ. Они даже успели поучаствовать в обстреле наших позиций, и наконец министерство обороны их заметило... Про танки в Миллерово (РФ) не забывайте.
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А Россия есть? Что говорит мониторинг?
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Херсону и округе ушки на макушке держать нужно постоянно...вата там зашевелилась уже..
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У нас такой информации нет, - Загороднюк об угрозе нападения России с юга/ Загороднюк ждёт когда информация будет. "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир. И процесс пошёл: / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Коломойский начал импортировать электроэнергию из России /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" ./ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России
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Климкина переклинило от желания угодить шефу.
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Зеленое Чмо переклинило от желания встать на колени перед УЙЛОМ и вылизать.
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Климкин знает лучше Загороднюка. Так что нечего вам тут того этого. Сказали бояться - значит бояться.
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Уже есть информация. - Климкин сказал.
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Правильно Андрюха, твоє діло війська відводити, а не про потенційні загрози думати.
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Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви не виборці. Ви спільники та клоуни кварталу 96 імені Коломийського. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те. Хоча може так і ліпше- жити рабом. Рабу треба тільки хліба і видовищ Вибачте за правду.
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та все уже знают откуда вы инфу мониторите - с бл..до сайтов
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У этих уродов на пятый год войны "нет информации", что на Донбассе рассийские войска.
У них до сих пор там "ополченцы купившие все в военторге и доставшие из шахт".

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-------Поэтому тут мы чувствуем себя уверенно и наша разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют -------- эта фраза говорит о многом) Например ,что товарищ Загороднюк слово "разведка" услышал по телевизору) Чую это еще "тот знаток" военной стратегии и тактики и советники у него такие же)
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