 Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие тезисы прозвучали сегодня в эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. Озвучил их академик академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.
Видео Георгий Тука
Эфир с его участием на телеканале 112 длился с 9.22 по 9.31.
Але чому ці кошти мають піти на ті території, що поруйнувала Запорєбрікія? Чому ці кошти не вкласти в Чернігівську,Івано-Франківську область? Чому ці кошти не вкласти в Львівську? Чим гірша Хмельницька чи Одеська? Там люди не кликали іхтамнєтів! Там люди за Україну! Чому ми маємо заплатити за це?
а на какие деньги будут отстраивать реально пофиг, может хоть урежут пайку чинушам дармоедам, на пенсию давно уже не расчитываю.
свобода слова по Зелі.
тепер добровольці то злочинці, а сепарня сторона, яка постраждала від режиму Порошенка, амбіцій штатів, та коників націоналістів.
зелені, я ж нічого не пропустила, все перелічила ?
Так поспрашай у своих колег соеидиотов.
Пшло, ПЕСина
Я уже писал, что повешал флаг Америки на машине - так эти сепарские бабки прыгали, как зомби на мясо пока не оборвали!!!
А на магазине - сорвали и сожгли!!!!
Уверен Украина сможет выстоять - путинские твари они кровожадные, их много и они внутри и снаружи!!! ( Днепр!!!!)
Зеленое стадо у власти...
Вот и имеем.
Каяться пля..
Но Петя Барыга таких не трогал.
Вот и имеем.
А Зебил - производное Пети...