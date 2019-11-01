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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (993) пропаганда (2342) Россия (74165) 112_Украина (50)

 Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. ВИДЕО

Войну в Украине организовала демократическая партия США, а россияне не были ее инициаторами. Кроме того, украинцы должны попросить прощение у россиян и за свои деньги восстановить Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие тезисы  прозвучали сегодня в эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. Озвучил их академик академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

Видео Георгий Тука

Эфир с его участием на телеканале 112 длился с 9.22 по 9.31.

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Источник: https://censor.net.ua/v3157268
 
 
 Топ комментарии
 
а чому б і ні.
свобода слова по Зелі.
тепер добровольці то злочинці, а сепарня сторона, яка постраждала від режиму Порошенка, амбіцій штатів, та коників націоналістів.
зелені, я ж нічого не пропустила, все перелічила ?
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Чому янеЛох-42 не дзвонить Баканову щоб той розібрався з цим чортом?
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Підор. Медведчук і ця падаль очката.
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и не только от медведчука, но и от зе!лоха...

Але чому ці кошти мають піти на ті території, що поруйнувала Запорєбрікія? Чому ці кошти не вкласти в Чернігівську,Івано-Франківську область? Чому ці кошти не вкласти в Львівську? Чим гірша Хмельницька чи Одеська? Там люди не кликали іхтамнєтів! Там люди за Україну! Чому ми маємо заплатити за це?

Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука - Цензор.НЕТ 885
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причем риторика медведчука и зе!лоха "отстроить Донбасс" совпадают один в один...
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ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ???!!! Перепешите в США как двоешники,но он нужен аж пищит.
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Пусть зелебобики просят прощение и отстраивают, єто их выбор.
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А тебе самому пофиг, что в стране будет и на какие деньги будут отстраивать?
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А что будет в стране?

а на какие деньги будут отстраивать реально пофиг, может хоть урежут пайку чинушам дармоедам, на пенсию давно уже не расчитываю.
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а чому б і ні.
свобода слова по Зелі.
тепер добровольці то злочинці, а сепарня сторона, яка постраждала від режиму Порошенка, амбіцій штатів, та коників націоналістів.
зелені, я ж нічого не пропустила, все перелічила ?
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Закройте уже нахрен эту клоаку вражеской пропаганды
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вытащенная пэппой из нафталинового чулана сепарская тварь..
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Какой-то руснявый алкаш продвигает рузге мир.
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Чому янеЛох-42 не дзвонить Баканову щоб той розібрався з цим чортом?
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и этому дебилу мы зарплату платим. и не маленькую.
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парашенко і мертвечук - куми і співорганізатори фсбшного проекту "сдпу(о)".
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Судячи з усього янеЛох теж в кумах у *****. Чому дозволяє ворожому каналу вести таку пропаганду?
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мертвечук хозяин пэтюни. Все понятно.
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И поэтому при нынешнем нелохе делает что ему вздумается?Логика настоящего зебила.
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Ты забыло, шо мертвечук творил при сыньоносому?
Так поспрашай у своих колег соеидиотов.
Пшло, ПЕСина
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В чому проблемп - нехай цей тип здає український паспорт, вибачається, і йде відбудовувати все що бажає
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Храни нас Господь и помоги нам Америка!!!
Я уже писал, что повешал флаг Америки на машине - так эти сепарские бабки прыгали, как зомби на мясо пока не оборвали!!!
А на магазине - сорвали и сожгли!!!!
Уверен Украина сможет выстоять - путинские твари они кровожадные, их много и они внутри и снаружи!!! ( Днепр!!!!)
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Потомушта звездно-полосатый не для украшения. Его надо было в Борисфене намочить... и по харям, и по харям зебильно-рыгоанальным...от души, шоб сопли с брызгами на лету соаокуплялись! Ото был бы эффект...
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Звание академика ему явно потрох дал,нахер всю эту академию снять с довольствия и разогнать,а освободившиеся средства отправить на армию.
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Такой "академик" это типичный чинуша от науки, живущий на бюджетные бабки. А среди чинуш вообще очень много ваты. Бизнес они не любят, потому что там нужны мозги и трудолюбие. А вот власть их манит как куча говна навозную муху. Легкие коррупционные бабки плюс чувство превосходства над окружающими.
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і перед Рамзанкой Дировим нам також всім вабачитись?
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Слугинарота, почему это до сих пор вещает? Ладно, петины косяки...но вы ж, вы ж выше Лаврской колокольни ... вам жы ш виднее...
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Ну хоть эти открыто озвучивают тезисы, озвучить которые так "стесняется" наша новая власть. ( ОПЗЖопа выступает в роли "мальчиша плохиша", как некий громоотвод)
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федина просто дура, а это рафинированный и умный подонок..
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Ну що ж це просто було озвучено очевидні і всім відомі речі.
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угадайте, за кого он голосовал 21 апреля 2019 года?
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это просто чудесная способность отвечать не на то, что спрашивали
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у меня появляеться устойчивое ощущение что кремль через все информационные доступные информационные каналы (свой мид, подконтрольные каналы и говорящие головы, сеть ботов и пр.) сознательно подталкивает украинцев к насильственному свержению власти, что бы под шумок успеть пробурить сухопутный коридор в крым.
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Все к тому идет....и скорее всего именно так и будет...
Зеленое стадо у власти...
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демократы в США подкупили Путина и заставили его захватить Крым? Потом снова подкупили и заставили влезть на Донбасс? ЦРУ неплохо работает однако...
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То всьо Тягнибок та "свобода" винуваті...
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давно пора проредить ряды этих гавноакадемикоф
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бозе и это эксперт несущий бред времён тов Яковлева и Андропова
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При Порошенко такого не было. Вся эта шваль сидела тихо запаребриком и не вякала. А шас послетались как мухи на го..но.
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З нього академік, як з псячого хвоста віник
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чего другого можно ожидать от СОВЕТНИКа ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ Н.Я.АЗАРОВА (2010-2014).
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Напомню.Это при Петручелло Медведчук себе три канала прикупил,и стал монополистом в импорте из рашки сжиженного газа, переговоры с рашкой вел от имени Украины.Спасибо тебе Петруччио за троянского коня.
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придурок, если Путин больше никому не разрешает торговать из России, то КАК он не станет монополистом?
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как только ты уступаешь террористам - они тут же выдвигают новые, более жесткие требования.
Вот и имеем.
Каяться пля..
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Всё, приехали. Скоро на экранах появятся бабки-дедки, на коленях просящие прощения у ху*ла и проклинающие всё украинское. И Зеля будет бегать между этих бабок-дедок? Как думаете?
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Ну теперь всё ясно. Разъяснил академик, мать его. Мелет шота, трудно понять, как вроде за щекой ему что то мешает. Видно оно кацапский хрен с ротовой полости не вынимает.
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В нормально стране этот придурок произнес себе бы приговор.
Но Петя Барыга таких не трогал.
Вот и имеем.
А Зебил - производное Пети...
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Спакуха, шахтьори нахвалялись шо самі відродять мошчь бамбасу.

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