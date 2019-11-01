 Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие тезисы прозвучали сегодня в эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. Озвучил их академик академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

Видео Георгий Тука

Эфир с его участием на телеканале 112 длился с 9.22 по 9.31.

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