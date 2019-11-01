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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2935) взятка (4760) лес (433) Харьковщина (1401) Сытник (719)

 "Да, я перепутал пакеты", - Сытник о директоре лесхоза, принесшем детективу НАБУ не ту взятку. ВИДЕО

Задержанный в Харьковской области за попытку подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины председатель Гутянского лесхоза Виктор Сыса перепутал пакеты с деньгами.

Об этом 31 октября во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра" заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.


"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера (30 октяюря. - Ред.) предлагал детективу НАБУ 100 тыс. Почему-то принес 110 тыс. Даже не знаем, почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? "Да, я перепутал пакеты ...". Такой интересный персонаж", – рассказал Сытник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

Источник: https://censor.net.ua/v3157240
 
 
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принес детективу НАБУ не ту взятку.

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Чомусь іржу "Да, я перепутал пакеты", - Сытник рассказал, как задержанный директор лесхоза в Харьковской области принес детективу НАБУ не ту взятку - Цензор.НЕТ 6226
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Тепер і посадити лісника не вийде, взятка в 110 доларів це ж не хабар. Виходить не простий той лісник, ой не простий. Тепер НАБУ не зможе розслідувати його зловживання, бо він буде в суді говорити що з НАБУ в нього інша кримінальна справа про ніби то хабар якого не було і буде вимагати щоб всі інші справи НАБУ проти нього передали ментам, а там він пакети не переплутає.
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Ноу хау от взяточников- подписывать пакеты со взятками разными именами чтобы при шухере сказать, ой я така затуркана перепутала пакеты...
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Либо этот лесник хитрый черт, либо набушников уже даже лесники ни во что не ставят.
Сытнику обидно, да!
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Нищета и убогость
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.

https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
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