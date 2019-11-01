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Все про:Одесская область (1859) Нацполиция (10322) флаг (682)

 23-летний житель Одесчины вытирал ноги о флаг Украины, ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция. ВИДЕО

Ночью в селе Ильинка (Одесская область) неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер о него ноги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

О данном инциденте в полицию сообщил глава сельсовета.

Сотрудники Усатовского отделения полиции через несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3157237
 
 
 Топ комментарии
 
Там багато таких,адептів зе та шарія.
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Найти и за яйца подвесить на этом флагштоке.
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а тех кто снимал на видео как соучастников
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Найти и за яйца подвесить на этом флагштоке.
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Таких психически ущербных уродов нужно после тюрьмы выселять из страны. Они ненавидят Украину и ее флаг, но почему - то живут именно в Украине. Чтобы не было у таких ублюдков раздвоения сознания их нужно выселять из страны нах за 24 часа и забирать украинский паспорт. Пусть вытирают ноги где -нибудь в другой стране, например в Гондурасе, паРаше, Северной Корее, Китае и т.д. Из-за мягкого законодательства в Украине развелось неадекватов как тараканов и они мешают нормальным людям спокойно жить.
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За шию повісити і не тільки його а всіх хто там був і не зупинив цього кідара! Ільїнка то недалеко, патріоти туди скоро приїдуть на виховні роботи!
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Там багато таких,адептів зе та шарія.
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И проросийского олегарха парашенко
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По итогам 2018 Украина вошла в ТОП 20 мировых потребителей сайта "Pornhub". Статистика-77% молодые люди до 25 лет. Предпочтения- 54%"порно аниме", 29% "порно со взрослыми". ЭТО ИЗБИРАТЕЛЬ ЗЕнелоха! Психопортрет по Фрэйду-трахнуть игрушку, потом свою мамашу! Этот с флагом голосовал "по приколу".
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Он будет ехать с нами в одном купе
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а судді хто? ті "строго"накажуть єдінамишлєніка"...
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посадить говн...ка дупой на флагшток на пару суток в назидание остальным
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дебилом родился, СМИ действуют только на них
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если 10 человек 10 раз скажут на черное белое, поверят многие нормальные
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фигня все это, может те кто не умеет думать сам и анализировать.
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Ні , нормальні не будуть слухати з другого разу .
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заставить вытирать жепу триколором на камеру...
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а тех кто снимал на видео как соучастников
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Сивоха завидует . здоровье не позволяет ему повторить сей " подвиг"
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Запрошую до Івано-Франківська. Обіцяю конструктивну бесіду, з подальшим знайомством виродка з предками.
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Граблі в руки, як спец засіб і на розмінування.
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Ось цікаво-накажуть чи ні? Чекаємо продовження від Цензора.
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накажуть шоб більше так не робив, бо вліплять штраф.
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Слабо верится, что ему нынче что-то грозит...За оперативность респект!
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садить, затем лишать гражданства, всех прав и на расссеюшку пинком.
такой электорат и наголосовал, так что лет 10 разгребать придется
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Там всех четверых на флагштоке нужно повесить, при чем за яйца, чтобы эти выродки уже никогда не дали такого же дыбильного потомства.
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Дивні твої справи, Господи.. За наругу над прапором - 3 роки.. За публічну погрозу вбивством голові держави - дуля з маком.. Не ту країну назвали Гондурасом
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Это ты про депутата СН Дубинского, который предлагал газом травить президента Порошенко и тех кто приходил на его форум?

Полностью согласен!
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это нормально, флаг у нас один на всех, а призЕдент очередной временщик.
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Это не ТРИ года ,это ТРИ раза расстрелять !!! 23-летний житель Одесчины вытирал ноги об флаг Украины, ему грозит до 3 лет тюрьмы - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1543
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та не, выдрать плетьми как сидорову козу, что месяц только на пузе лежал. Через ж...у до таких только и доходит.
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Степана Чубенко орки убили за ленточку на рюкзаке, а этого местный суд "поймет и простит"...
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Закинути в таку камеру, щоб йому там "запустили лисого бурята у темну шахту шукати Гради", так би мовити.... ну ви розумієте...
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и только не уговаривайте, что оно не голосовало за бубочку
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Cразу видно свой пацан, пойдет по спискам ЗекоМанды в местячковую раду.
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Это быдло - типичное лицо "русского мира". Бухло, мат-перемат, сранье в подьездах. Мне стыдно, что я русский.
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На колени. Проси прощения рузька курва.
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Украина должна оценить =подвиг= своего сына- утырка
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Якщо попаде на зону, жопа йому там буде.
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...это п..ц!...какой то...всю эту шушеру, что рядом тусовалась, на рытье окопов тоже "забрить" года на 3...и к Золотому поближе в палатки поселить на баланду казенную 23-летний житель Одесчины вытирал ноги о флаг Украины, ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7842 ..........
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Я бы об этого п-ра не только ноги вытер бы...
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Ну я еще понимаю страиков-совкодрочеров...А это нечто в людском облике то куда?
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Причем тут Шарий, если есть сешной Лакей Урода.
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Хлопці з цим прапором йшли на смерть , тримали ДАП пів року , виходили з Іловайска.......а ця паскуда...................
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