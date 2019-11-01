 Масштабные боевые стрельбы ЗРК проходят на полигоне Ягорлык в Херсонской области. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных Сил, специалисты науки и оборонной промышленности.

"В первый день стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области ракетчики провели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронных целях. Все - поражены", - сказано в сообщении.

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