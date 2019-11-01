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 Общество
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Все про:Нацполиция (10322) Прилуки (26) протест (4555) смерть (6196) Черниговщина (601)

 Жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. ВИДЕО

В Прилуках на Черниговщине вчера вечером прошла многолюдная акция протеста перед отделом полиции с требованием объективно расследовать гибели 14-летнего Дениса Чаленко, которого обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

 Как сообщили УНИАН местные жители, на акцию протеста пришли родные и друзья погибшего парня, их массово поддержали жители Прилук, передает Цензор.НЕТ.

Люди перед отделом полиции жгли шины, акция, собравшая более 200 человек, продолжалась несколько часов.

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"Тело погибшего не отдают семье, они не могут провести независимую экспертизу", – рассказала местная жительница.

Женщина указывает, что эта акция продемонстрировала недовольство людей работой местных правоохранителей, "где процветает безнаказанность и договорняки", просто ситуация со смертью подростка стала последней каплей.

В Прилуках распространяется информация, что к гибели парня могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Якобы за неделю до гибели они присылали ему на телефон сообщения с угрозами.

К участникам акции протеста выходил в.и.о. Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык. Он пообещал расследовать это дело за неделю, иначе уйдет в отставку.

В полиции области сообщили, что полиция Черниговщины проводит объективное и независимое расследование.

"Делать выводы о причинах смерти парня пока преждевременно, ведь расследование продолжается. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин пригласил на встречу 1 ноября представителей потерпевшей стороны. Кстати, их включили и в состав следственно-оперативной группы", – сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Напомним, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка". Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.

Источник: https://censor.net.ua/v3157233
 
 
 Топ комментарии
 
Зебильная лицемерная сущьность во всей красе. Скажи, лицемерная тварь. а про дубинского ты так же писал?
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Аваковцы заняты - половина охраняет Золотое от добровольцев, половина расследует "дивчачий путч".
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Хто про що, а кацап про «пасасать»)
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Навіщо ти такий тупий, ледащо?
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Зебильная лицемерная сущьность во всей красе. Скажи, лицемерная тварь. а про дубинского ты так же писал?
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Зебил, туши пукательную вену, у тебя подгорает!Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця - Цензор.НЕТ 8840
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Навіщо? Нехай палає- буде чим опалювати домівки!)))
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Тоесть видишь, про дубинского стрелки переводишь. на самом деле это очень хорошо, даже тем кто сомневался - сразу видна ваша гнилая натура.
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Напомни, чего там "про дубинского"?
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Про пустить газ. ну это ка кминимум. Это не угроза? В оличие от того. что ты сейчас носишься. где никто не угрожал лично, а совет давал.
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Піди посмокчи цукерку- "Тзік сладкій"!
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Как я понимаю. перепись лицемерных уродов, которым нечего сказать, ка ктолько сказали про дубинского?
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Хто про що, а кацап про «пасасать»)
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Аваковцы заняты - половина охраняет Золотое от добровольцев, половина расследует "дивчачий путч".
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Такое было у яныка с Врадиевкой, перед йолкой, зе - готовся мудак
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