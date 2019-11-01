 Правительство не закрывает больницы в регионах, но устанавливает требования к их минимальной загрузке, - министр Бабак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время Часа вопросов к правительству.

"Правительством не предусматривается закрытие лечебных заведений или сокращения медицинского персонала. Именно общины должны решать, какие из медицинских учреждений необходимо усилить, а какие перепрофилировать. Государство устанавливает только технические требования относительно проезда к больнице и ее минимальную нагрузку", - сообщила министр.

По ее словам, правительством решено, что все населенные пункты должны быть компактно расположены, не далее чем на расстоянии 7 км от медучреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь.

"То есть правительство не проводит никаких мероприятий по сокращению медицинских учреждений или других, но устанавливает стандарт, который должен быть соблюден на местном уровне", - объяснила Бабак.

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