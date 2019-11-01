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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:больница (625) ОТГ (53) Бабак Алена (7) Министерство развития громад и территорий (5)

 Правительство не закрывает больницы в регионах, но устанавливает требования к их минимальной загрузке, - министр Бабак. ВИДЕО

Правительство не закрывает медучреждения в регионах, однако устанавливает требования к минимальной загрузке больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время Часа вопросов к правительству.

"Правительством не предусматривается закрытие лечебных заведений или сокращения медицинского персонала. Именно общины должны решать, какие из медицинских учреждений необходимо усилить, а какие перепрофилировать. Государство устанавливает только технические требования относительно проезда к больнице и ее минимальную нагрузку", - сообщила министр.

По ее словам, правительством решено, что все населенные пункты должны быть компактно расположены, не далее чем на расстоянии 7 км от медучреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь.

"То есть правительство не проводит никаких мероприятий по сокращению медицинских учреждений или других, но устанавливает стандарт, который должен быть соблюден на местном уровне", - объяснила Бабак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине остались не объединенными 6400 территориальных общин, - министр Бабак

Источник: https://censor.net.ua/v3157232
 
 
 Топ комментарии
 
А если пациентов меньше - больница закрывается
зеЛогика!
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"заоптимизируем нах до смерти!"
зе-бильчики одобряют.
Правительство не закрывает больницы в регионах, но устанавливает требования к их минимальной загрузке, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 4937
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А если пациентов меньше - больница закрывается
зеЛогика!
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Отравить водопровод, и будет полная загрузка.
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Тогда нагрузка вообще исчезнет. Как и пробки на дорогах.
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начнут класть всех . что бы койкоместо не пустовало . через год врачей начнут наказывать за рост заболеваний на участке и потом по новой
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Это все еще никак Супрун не успокоится? Или уже нет? Или это она запланировала а зебобики вынуждены выполнять?
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"заоптимизируем нах до смерти!"
зе-бильчики одобряют.

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В регионах? В Киеве пенсионерам отказываются делать прививки от дифтерии. Мол зачем вам вы и так уже пожили.
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"...что все населенные пункты должны быть компактно расположены, не далее чем на расстоянии 7 км от медучреждения...!



Що вона меле, вона була в глухих районах?
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нормально меле . ведь не медучреждения должны быть возле населённых пунктов . а пункты не далее . таки сёла передвинут по ближе
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Украина потихоньку вымирает. Выезжают люди, больницы и школы закрываются.
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увы, можно констатировать, что растет интерес к трудоустройству за границей и предложение таких услуг на рынке.
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для загрузки надо организовать облом-отряды из крепких санитаров или титушек.
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Бггг))) а можнА хотя бы неделю слуги урода выступать не будут -от этой тупорылой шоблы извращенцев тошнит...
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ДА ДА ДА
правительство ничего не закрывает правительство просто не дает денег а они типа сами закрываются!!
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ничего скоро богатырева подтянется для ускорения реформы в медицине.
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