 Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил важность верности курсу евроинтеграции и публичного декларирования об этом.
"Дверь в НАТО открыта (на Бухарестском саммите - Ред.). Но после этого в 2010 году промосковской властью в Украине была реализована стратегия внеблоковости. Тогда Украина отошла от евроатлантической интеграции. И только в 2014 году пришло понимание в связи с российской агрессией".
Экс-президент напомнил, что сегодня 58% украинцев поддерживают вступление в НАТО – "это воля народа".
"Я хотел бы объяснить и прекратить абсолютно непрофессиональную дискуссию, которая в последние дни почему-то развернулась в Украине. Это абсолютно опасно. Отдельные представители действующей власти начали говорить: нам не нужен план действий по поводу членства в НАТО, потому что мы заявку подали в 2008 году. План действия по поводу членства в НАТО – это не заявка. Да и заявку мы подтверждали в каждом году. В прошлом году наша страна получила статус страны-аспиранта. В другом году я написал письмо Генсеку НАТО о подтверждении намерения вступления в НАТО. Другого метода обеспечить безопасность Украины не существует – после того, как Россия перешла красные линии и уничтожила глобальную систему безопасности, базирующуюся на решениях Совбеза ООН. Когда один из членов Совбеза является агрессором, то безопасности не существует", - сказал он.
По его словам, план действия по плану членства – это не только добровольные обязательства Украины. Это также обязательства Альянса после выполнения Украиной всех условий принять нас в члены. Это очень похоже на план действий по поводу безвизового режима.
Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму
"Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", - сказал Петр Порошенко.
"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно принимала Российская Федерация, не остановил ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - добавил Порошенко
"Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.
Порошенко выразил радость по поводу вчерашних слов президента Владимира Зеленского относительно неизменности курса в НАТО.
При этом Порошенко отметил, что "не имеет иллюзий", что в декабре Украина получит ПДЧ.
"Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 года Украина должна подписать ПДЧ. Механизм присоединения к НАТО появился в 90-х. И все присоединившиеся страны делали это исключительно путем ПДЧ. Не существует другого механизма", - сказал он.
Напомнил, 30 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.
А то,что действовал внеблоковый статус до 2019 (когда вбили в Конституцию)года - пофиг!
Всех лохами считают.
Вопли "я не лох!" не причина считать НЕ лохом.
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
Зато Зеля, сдавая страну ху#лу, остается бубочкой!
А что ж ты ***** этого пять лет не делал?
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
Вышевате ничего больше не надо в этой жизни.
А подавать заявку ПДЧ имея внеблоковый статус страны...
Такой идиотизм только у зепохтората присутствует.
С такими темпами сериал по подаче заявки растянулся бы еще до следующих выборов.
"Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.Источник: https://censor.net.ua/n3157224"
Мне просто интересно! То,что ЗеКоМанда всех,кроме себя считают лохвми сомнений не вызывает (вопли "я не лох!" Это только подтверждают). Но сам Кулеба не выглядит полным идиотом,и должен понимать,что "внеблоковый статус" с 2010 года перечеркивают заявку 2008г.
Так на какую страну работает этот министр?
Простота хуже воровства!
Вот это про Зеленского и его команду. Вы заметили резкий обвал в негативную сторону, отношения к нашей стране в мире за последние дни. Как то все синхронно. И разрешение Дании на СП 2, и быкование старого чешского алкоголика Земана по признанию Крыма, и Венгрия с блокировкой резолюции по НАТО.
А все потому, что это только Зе Вова и его приближенные думают - что все, что они творят внутри страны не касается внешней политики и наоборот. Хотя что с них клоунов возьмёшь.
Посольство любой страны - это не клуб для светских раутов и приемов, куда их теперь начали приглашать. А центр аналитики, лоббирования ее интересов и шпионажа. И приглашают туда гостей, что бы их изучать.
И вот представьте, пишет посол например Королевства Дании - господин Рубен Мадсен, депешу в свой МИД о положении дел в Украине и как строить политику с ней дальше. Я даже примерно представляю текст.
Господин министр. За время нахождения у власти, новой команды президента Зеленского, его премьер министра Гончарука и парламента в котором их партия имеет подавляющее монобольшинство, наши аналитики пришли к выводу.
Они все ипанутые. Президент Зеленский, хамством прикрывает свою некомпетентность и готовность выполнять все пожелания Путина. Он дурак или завербован наша разведка ещё не установила.
Но премьер министр по мнению экономических аналитиков посольства - дурак однозначно. Заявляет о том что его правительство за два месяца построило взлетные полосы и дороги которые строились четыре года, и что они подключили Украину к интернету.
Депутаты парламента от Слуги Народа, а также советники и приближенные президента, за редким исключением - неквалифицированные люди из шоу бизнеса или сферы услуг, или ставленники олигарха Коломойского, который находится под уголовным расследованием в США и ряде других стран.
Есть большие и обоснованные подозрения, что они хотят сменить прозападный курс на пророссийский. Отказались подавать заявку на ПДЧ в НАТО.
Наш вывод - надо принимать предложения русских по Северному Потоку, пока они ещё в силе. Иначе после того как Украина попадет под контроль Кремля, таких выгодных условий мы уже не получим.
Примерно такие же отчёты поступают в МИДы других западных стран. Естественно теперь все пытаются получить деньги и выгоды. которые предлагает Путин, за давление на Украину. Пока поезд не ушел.
А если вы думаете, что дипломаты таких выражений не употребляют в документах. То вспомните скандал с послом Великобритании в Штатах. Который в своих депешах называл Трампа дураком.
На самом деле все в мире связано между собой. И политика внутренняя и внешняя особенно.
После достройки СП 2, Украина потеряет деньги от транзита. А это дыра в доходах, которую покроют за счёт бюджетников - заморозят рост зарплат и урежут выплаты. И ФОПов, на которых увеличат налоговый пресс.
Потому что большинство из них думали так как ЗеКо. Что их международная политика не касается.
А незнание законов, как известно не освобождает от ответственности. И за свой выбор - надо будет заплатить!
Ну, а те кто это понимал, но проиграл. Пока это только поражение в сражении, но не в войне.
Подождем пока ЗеКо сами себя закопают. Досрочных выборов или Майдана. Их девиз - Ни дня без зашкваров!
Каждый день то протесты, то взятки, то проститутки!
https://www.facebook.com/oleg.helgiv/posts/148609733076848
или липедск помешал ?
Знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.