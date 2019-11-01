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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6532) ПДЧ (56) Порошенко (17859)

 Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко. ВИДЕО

Заявку на получение плана действий по поводу членства в НАТО Украина обновляла в каждом году.

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил важность верности курсу евроинтеграции и публичного декларирования об этом.

"Дверь в НАТО открыта (на Бухарестском саммите - Ред.). Но после этого в 2010 году промосковской властью в Украине была реализована стратегия внеблоковости. Тогда Украина отошла от евроатлантической интеграции. И только в 2014 году пришло понимание в связи с российской агрессией".

Экс-президент напомнил, что сегодня 58% украинцев поддерживают вступление в НАТО – "это воля народа".

"Я хотел бы объяснить и прекратить абсолютно непрофессиональную дискуссию, которая в последние дни почему-то развернулась в Украине. Это абсолютно опасно. Отдельные представители действующей власти начали говорить: нам не нужен план действий по поводу членства в НАТО, потому что мы заявку подали в 2008 году. План действия по поводу членства в НАТО – это не заявка. Да и заявку мы подтверждали в каждом году. В прошлом году наша страна получила статус страны-аспиранта. В другом году я написал письмо Генсеку НАТО о подтверждении намерения вступления в НАТО. Другого метода обеспечить безопасность Украины не существует – после того, как Россия перешла красные линии и уничтожила глобальную систему безопасности, базирующуюся на решениях Совбеза ООН. Когда один из членов Совбеза является агрессором, то безопасности  не существует", - сказал он.

По его словам, план действия по плану членства – это не только добровольные обязательства Украины. Это также обязательства Альянса после выполнения Украиной всех условий принять нас в члены. Это очень похоже на план действий по поводу безвизового режима.

Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму

"Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", - сказал Петр Порошенко.

"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно принимала Российская Федерация, не остановил ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - добавил Порошенко

"Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Порошенко выразил радость по поводу вчерашних слов президента Владимира Зеленского относительно неизменности курса в НАТО.

При этом Порошенко отметил, что "не имеет иллюзий", что в декабре Украина получит ПДЧ.

"Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 года Украина должна подписать ПДЧ. Механизм присоединения к НАТО появился в 90-х. И все присоединившиеся страны делали это исключительно путем ПДЧ. Не существует другого механизма", - сказал он.

Напомнил, 30 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3157224
 
   
 Топ комментарии
 
Неподача заявки - поворот в сторону жопы.
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Зapaз кацапськi eкспєрди і ЗЄлюки пoвилaзять i бyдyть смeрдіти щo HATO нам не тpeба.
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Якщо цим «пополізом» не хоче займатися ще недобитий «нєлох 42 роки», то це буде робити «збитий льотчик».
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Неподача заявки - поворот в сторону жопы.
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А то не жопа
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зебилы выбрали зе!лоха и началась жопа, верно?))
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зеленая шмаркля не собирался и не собирается не только заявки подавать, его путь очевиден - никакого НАТО, назад в прошлое с расеей.
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одному мені здається, що до слів Петра Олексійовича досих пір уважнійше прислухаються, ніж до ЗЕлялькі та всього його цирку?
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За кордоном, у цивілізованих країнах- саме так.
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Зapaз кацапськi eкспєрди і ЗЄлюки пoвилaзять i бyдyть смeрдіти щo HATO нам не тpeба.
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Нужно. Но эта заява Порошенко - пополизм проигравшего в этому году все сбитого летчика
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Якщо цим «пополізом» не хоче займатися ще недобитий «нєлох 42 роки», то це буде робити «збитий льотчик».
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Не будет. Из тюрьмы заявок на ПДЧ в НАТО не принимают.
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Своїми «влажнимі мєчтамі» з Ківою поділишся.
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Не нужно ПДЧ. Действует мол,с 2008года.
А то,что действовал внеблоковый статус до 2019 (когда вбили в Конституцию)года - пофиг!
Всех лохами считают.
Вопли "я не лох!" не причина считать НЕ лохом.
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опять петькин популизм. Ну вот какой в этом смысл каждый год это делать? Пока не решится вопрос с Крымом и Донбассом никто Украине ПДЧ не даст
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Да что ты говоришь? Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже популист?!! Нет ничего более отвратительного, нежели туповатый зедебил, который выёживается в комментариях!
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Не учи учёных, пассажир знает как управлять поездом!
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Так! Порошенка не може вважати непроіесіоналом наприклад, Яременка! Це справжній професіонал! У сфері інтимних послуг і міжстатевих відносин рівних йому немає! Правда, ьаюуло б краще, якби він був професіоналом у сфері міждержавних відносин і державних послуг для громадян, але громадяни, як і іноземці, теж діляться на чоловіків і жінок і професійні знання Яременка можуть компенсувати його непрофесвйність в інших сферах. Тому мовчи, Порошенко, про не професіоналізм.
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и пол года не прошло как его поперли с президентского поста , а он так поседел ...
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Сивина прикрашає Гетьмана, це тобі не ботокс вашого плешивого окурка.
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а чего он гетьман? .. 8 рпроцентов?
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Я бы мягко сказал, психически неуравновешенных личностей и ботофермы, под действие которых попали первые.
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Приблизно так як ви кажуть пацієнти психлікарні по відношенню до лікарів.
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Я вам скажу, що % чабанів по відношенню до вівців ще менший.
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головне шоб бринзу та вурду не тирили ... да стадо за кордон не збігло .. як при "гетьману" Порошенко
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Свинина прикрашає))
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5 лет брехать каждый день в открытую, да еще и тырить успевать - поседеешь тут
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клоун все делает в турборежиме, даже крадет
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пока что он в турборежиме страну разваливает. О том, что крадет я пока не слышал.
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та оно и не прекращало красть.. вместе с беней.

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.

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Наверное еще и ссытся по ночам. Со страху ))
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Он поседел еще на первом году своего президентства.
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защищая страну от русских, легко поседеть.
Зато Зеля, сдавая страну ху#лу, остается бубочкой!
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Він вас уже півроку не чує. Кричіть сильніше. Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать в каждом году. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3402
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он и раньше, кроме шуршания банкнот, хер шо слышал
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Шоо будешь делать когда посодютть??
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Вот что ты, зебанутый, будешь делать, когда тебя голоса на выборах лишат и вас всех строем на минные поля погонят, чтоб вы искупили сдачу украинских земель -тебя это должно волновать, а не несбыточные фантазии...
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Він втік до Ростову ще після другого туру. Нє?
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Т.е. каждый год надо упрашивать. Мало, надо каждые полгода напоминать. Но немцы еще в 1941-м предлагали. Даже сами пришли
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Бред. Где такое написано, что ее НУЖНО подавать ежегодно? Это как алкаш будет спрашивать через каждые 5 минут "а когда уже откроют?" если на дверях ликеро-водочного ясно написано ; 11.00.
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З безвізом теж так було - і ви так само скіглили. Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать в каждом году. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5681
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скиглил твой мародер, шо вот вот откроют. Когда ему ясно Европа говорила - пока не примете пакет документов, в том числе антикоррупционных - нихера не будет. Но он все юлил и брехал, упирался, а стране трындел, шо вот-вот.
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я не настолько страждущий, шоб проводить жизнь под дверями, которые не скоро откроются.
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Можна і без черги. Приходь хоч з відром. До речі, в Красноярську бачив що пиво брали біля пивної бочки відрами)).

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так ты оттуда строчишь? Еще и фоткаешь очень тематически. Тяжело вам, кацапам, без бухла. Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2369
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У мене великий архів фоток на різні теми. Вчись, салага.
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Хе-хе. Так нарід і обрав для цього дилетантів.
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Надо, надо, надо....
А что ж ты ***** этого пять лет не делал?
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Так тебе, свинособака, откуда знать что он как раз это делал...
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Так не делал, что аж в конституцию курс на ЕС и НАТО внесли.
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Угу, ровненько так под выборы, чтобы эЛОХторату было еще чего-нибудь пообещать типа подать заявку на вступление в НАТО в декабре 2019 года (ну в общем после президентских и парламентских выборов).
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
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Лохторату нужны низкие тарифы, сваты, под которых можно пердеть на диване и дружба с кацапами. Это было сделано совершенно для другого.
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АРМИЯМОВАВЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вышевате ничего больше не надо в этой жизни.
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браво, кацап! именно так и орут кацапы с 2014 года - слово в слово Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 445
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А внеблоковый статус в Конституции когда поменяли?
А подавать заявку ПДЧ имея внеблоковый статус страны...
Такой идиотизм только у зепохтората присутствует.
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Да, имея коалицию в Верховной Раде, войну с паРашкой, ВНЕЗАПНО через четыре года, в аккурат перед выборами Петя решился на героический шаг! Написали и приняли ЗАКОН!!!!!!!
С такими темпами сериал по подаче заявки растянулся бы еще до следующих выборов.
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Пэтя, напомни: когда ты сам подавал "заявку на ПДЧ" в 2014, 2015, 2016,2017, 2918-м годах?Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать в каждом году. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6502
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"Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.Источник: https://censor.net.ua/n3157224"
Мне просто интересно! То,что ЗеКоМанда всех,кроме себя считают лохвми сомнений не вызывает (вопли "я не лох!" Это только подтверждают). Но сам Кулеба не выглядит полным идиотом,и должен понимать,что "внеблоковый статус" с 2010 года перечеркивают заявку 2008г.
Так на какую страну работает этот министр?
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Не может успокоится бедолага )) Все просрал. Еще и наказать могут ))
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И как же он живёт, бедолашный, в вечном страхе от того, что новая власть наказать может? Ночами не спит...
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Токсичность Зеленского для Украины и всего мира

Простота хуже воровства!
Вот это про Зеленского и его команду. Вы заметили резкий обвал в негативную сторону, отношения к нашей стране в мире за последние дни. Как то все синхронно. И разрешение Дании на СП 2, и быкование старого чешского алкоголика Земана по признанию Крыма, и Венгрия с блокировкой резолюции по НАТО.
А все потому, что это только Зе Вова и его приближенные думают - что все, что они творят внутри страны не касается внешней политики и наоборот. Хотя что с них клоунов возьмёшь.
Посольство любой страны - это не клуб для светских раутов и приемов, куда их теперь начали приглашать. А центр аналитики, лоббирования ее интересов и шпионажа. И приглашают туда гостей, что бы их изучать.
И вот представьте, пишет посол например Королевства Дании - господин Рубен Мадсен, депешу в свой МИД о положении дел в Украине и как строить политику с ней дальше. Я даже примерно представляю текст.

Господин министр. За время нахождения у власти, новой команды президента Зеленского, его премьер министра Гончарука и парламента в котором их партия имеет подавляющее монобольшинство, наши аналитики пришли к выводу.
Они все ипанутые. Президент Зеленский, хамством прикрывает свою некомпетентность и готовность выполнять все пожелания Путина. Он дурак или завербован наша разведка ещё не установила.
Но премьер министр по мнению экономических аналитиков посольства - дурак однозначно. Заявляет о том что его правительство за два месяца построило взлетные полосы и дороги которые строились четыре года, и что они подключили Украину к интернету.
Депутаты парламента от Слуги Народа, а также советники и приближенные президента, за редким исключением - неквалифицированные люди из шоу бизнеса или сферы услуг, или ставленники олигарха Коломойского, который находится под уголовным расследованием в США и ряде других стран.
Есть большие и обоснованные подозрения, что они хотят сменить прозападный курс на пророссийский. Отказались подавать заявку на ПДЧ в НАТО.
Наш вывод - надо принимать предложения русских по Северному Потоку, пока они ещё в силе. Иначе после того как Украина попадет под контроль Кремля, таких выгодных условий мы уже не получим.



Примерно такие же отчёты поступают в МИДы других западных стран. Естественно теперь все пытаются получить деньги и выгоды. которые предлагает Путин, за давление на Украину. Пока поезд не ушел.
А если вы думаете, что дипломаты таких выражений не употребляют в документах. То вспомните скандал с послом Великобритании в Штатах. Который в своих депешах называл Трампа дураком.
На самом деле все в мире связано между собой. И политика внутренняя и внешняя особенно.
После достройки СП 2, Украина потеряет деньги от транзита. А это дыра в доходах, которую покроют за счёт бюджетников - заморозят рост зарплат и урежут выплаты. И ФОПов, на которых увеличат налоговый пресс.
Потому что большинство из них думали так как ЗеКо. Что их международная политика не касается.
А незнание законов, как известно не освобождает от ответственности. И за свой выбор - надо будет заплатить!
Ну, а те кто это понимал, но проиграл. Пока это только поражение в сражении, но не в войне.
Подождем пока ЗеКо сами себя закопают. Досрочных выборов или Майдана. Их девиз - Ни дня без зашкваров!
Каждый день то протесты, то взятки, то проститутки!

https://www.facebook.com/oleg.helgiv/posts/148609733076848
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Держать отстойного НГШ и давать пастись Свинарчукам ,но каждьій год потужно обновлять бумажку от 2008г. , в єтом весь Сивьій Гетьман. Мелко пахал , да и борозду портил...
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Ох, Петре Олексійовичу!!!! Ну думайте вже Ви про Україну, а не про свою роль в її життї. Не було і не може бути особистих успіхів президента - є успіхи країни. Процес розвитку відносин з НАТО іде, Ви це чудово знаєте - але це ж без ВАС !!! Як це можна стерпіти, а? А щодо Вашого листа Столтенбергу на початку 2018. - яка була відповідь? Нагадати - робіть реформи, викорінювайте корупцію - а потім поговоримо. То давайте будемо саме цю настанову виконувати, а не розганяти цей популізм набридлий...Заявку на ПДЧ можна кожного місяца подавати, але ми ж результату хочемо.
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Хотелось бы узнать, ты наш дражайший экс-президент все 5 лет ПДЧ подавал?
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опять свинособаки палятся) иди опять жалуйся на прикрытый мат или прикрытый призыв к насилию над зебобой, стукач полудурок))))
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так расскажи когда подавали пдч 2014-2019 году?
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подробнее, скоко раз Педро обновил ?
или липедск помешал ?
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Украина для виду сохраняет неизменный внешний курс на членство в НАТО. Однако, по мнению ...резидента ЗЕбила капитулянта , Украина не сможет войти в Североатлантический альянс полноправным членом, пока не реформирует свою армию под стандарты НАТО. Да и всю страну при этом реформировать также не мешало бы. Поэтому только после проведения эффективных реформ видно продажный ..резидент подразумевает капитуляцию на милость вражеской паРаши Вот тогда можно будет всерьез говорить что членстве Украины в НАТО не будет. даже никакой речи. Чего кстати добивается вражеский кремль с фашистом )(уйлом.
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До Нового года еще два месяца, заявку можно успеть подать.
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мазохист какой-то...хочет быть 5 раз посланным за свою каденцию....
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Катастрофа на популярном украинском курорте.
Знаменитое волынское озеро Свитязь, которое считается самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело.

Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6284
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Після вчорашнього виступу Столберга,складаєтся враження,що порошенко хотів вступати в якесь інше НАТО
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