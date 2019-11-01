 Кабмин на выходных согласует проект Госбюджета-2020, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас завтра и послезавтра еще будут совещания, в том числе с Президентом, поэтому окончательные цифры мы презентуем на следующей неделе. Мы намерены на выходных принять окончательный проект бюджета, который будем вносить в парламент",- сказал Гончарук.

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По его словам , после этого правительство намерено провести широкие дискуссии с народными депутатами относительно проекта основного финансового документа страны.