 Горит крыша шестиэтажки в центре Киева, жителей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

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