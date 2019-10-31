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Все про:Киев (18133) пожар (3745) ГСЧС (2320)

 Горит крыша шестиэтажки в центре Киева, жителей эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

Также на Цензор.НЕТ: В результате мощного взрыва на маслозаводе в Днепре разрушено складское здание на площади 4200 кв. м, жертв нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Горит крыша шестиэтажки в центре Киева, жителей эвакуировали 01
Горит крыша шестиэтажки в центре Киева, жителей эвакуировали 02
Горит крыша шестиэтажки в центре Киева, жителей эвакуировали 03

Источник: https://censor.net.ua/v3157166
 
 
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Не будет. У этих людей действительно горе, а не самоподжог с целью сокрытия улик.
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Экспертиза определила самоподжег? Я что-то пропустил?
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Еще нет, но если вдруг кто-то действительно пропустил этот номер: Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 5110

https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
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Мимо не проезжал случайно кортеж нашего гаранта?
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буржуи в хате жили???
зелебаны уже веревку пригласили???
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