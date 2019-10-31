 "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время голсования за поправки.
Скороход заявила: "Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены" и начала плакакть.
Спикер Разумков попробовал ее успокоить: "Не плачьте. Успокойтесь"
"Какое отношение просто тогда" - заявила нардеп.
Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам еще рожать. Успокойтесь, это не стоит того".
Ни хера себе. Это после Трускавца так?..
И шо? Вся страна так живёт от выборов к выборам.
Штука баксов - пох#уй мяч.