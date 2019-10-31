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Все про:ВР (23914) ГТС (920) депутат (2766) анбандлинг (3)

 "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась из-за того, что в законопроекте о ГТС не были учтены ее правки.

Как передает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время голсования за поправки. 

Скороход заявила: "Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены" и начала плакакть.

Спикер Разумков попробовал ее успокоить: "Не плачьте. Успокойтесь"

"Какое отношение просто тогда" - заявила нардеп. 

Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам еще рожать. Успокойтесь, это не стоит того".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада во втором чтении проголосовала за разделение функций Нафтогаза (анбандлинг)

Источник: https://censor.net.ua/v3157153
 
 
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Опустите уже хоть кто-нибудь ту крышку рояля...
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Договоренности?! Не смешите Бенины пейсы. Сегодня люди в Днепре радовались выполнению ОБЕЩАНИЙ.

"Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 5183
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Еще та "внешне-внутренняя" политика. Уже весь мир ржет с придурков.

"Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 7480
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А денежки за правки кто-то же дал ей? А правки не прошли. Придётся и на "табу" соглашаться.
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А, кстати, за денежки. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось. И САП по горячим следам даже два дела завели. Ну и? Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Так полиграф же показал, что всё не правда. А арахамия и дубинский оба правы!
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Это не парашенковская подстилка - Федина, не может }{уями крыть, переживает за работу. Суки зелебобские, повыбирали..
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О каких договоренностях по ГТС речь? Кто с кем и чем договаривался??? О чем она так переживает???
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Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам еще рожать. .

Ни хера себе. Это после Трускавца так?..
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Аня беги от этих "слуг липовых".Они не те за кого себя выдают.Они слуги дьявола "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 8524
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Та нє, у слуг все ОК - то журналісти пресують... БогдануІ мабуть гикається , як він без них хотів обійтись - а не плюй у колодязь...
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Вона не від поправки вона від стидоби плаче , з ким звя'залась...
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одни психопаты наркоманы и извращенцы. хохлы вы сделапі єто разом
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"Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены" и начала плакакть.

И шо? Вся страна так живёт от выборов к выборам. "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 399
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А что в трускавецких ВУЗах не говорили, что более весомые слуги будут болт забивать на хотелки и телодвижения фотографов-фермеров-ианикюрщиц, не?
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Не кажеца ли вам господа что этот дурдом приСлуг Урода это специальный дурдом спланированный. ВО первых дескридитация органов власти, превращение их в цирк, во что то второсортное, после чего кремлёвские ЗЕколаборанты сами же и запустят мульку мол вон на Рабсии порядок и дисциплина, а тут в Украине грёбанный цирк, давай к Рабсии идти в Таёжный союз. Ну и второе банально отвлекают народ от реально важных вещей.
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игорь валерьевич и его герус слезам не верят..
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Слуги, зачем вы девочку в трусиках распяли? Изверги!
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девочка искренне переживает но слуги бенины разводят как лохов
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прозрела что зелибобы кидалы, за что уплочено за то и проголосовали
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Бедная девочка. надеялась что то изменить в Краини Мрий...А тут вже 28 рокив Верховна Зрада.
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тоже херею с етого зоопарка - одни верблюды.
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Вам можна. Вам же не треба народжувати "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 9968
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та дайте уже дефачке приличную правку за $100, звери какие то...
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Тише Анечка не плачь,
Штука баксов - пох#уй мяч.
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