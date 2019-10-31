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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5835) Киев (18133) маршрутки (420)

 В Киеве у маршрутки №485 отвалилось колесо во время движения. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве у маршрутки №485 отвалилось колесо во время движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда около 10.30. Об этом написал на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий и опубликовал видеозапись происшествия.

"И снова о перевозке пассажиров... Вчерашнее утро пассажиры маршрутки "Богдан" запомнят надолго потому, что эта поездка могла стать для них последней... Киев. На часах 10.30, проспект Героев Сталинграда. Вдруг у маршрутки, во время перевозки пассажиров, отсоединяются задние левые колеса с полуосью и катятся поперек дороги. Останавливаются только в припаркованном автомобиле, чудом минуя пешехода...", - пишет Белошицкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3157119
 
 
 Топ комментарии
 
Сподобалася холоднокровна реакція перехожої (жіночка, здається)... спокійно так йде... призупинилася... і одразу пройшла, акуратно так пропустивши колесо.
"Все норм, кожного дня отаке бачу - this is Kyiv, motherfuckers!" У Києві у маршрутки №485 відпало колесо під час руху - Цензор.НЕТ 2179
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Сором з елементами комедії.
Добре хоч ніхто не постраждав.
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нормально так пошло...пока в каку-то хрень на стоянке не уперлось
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уберите ко всем чертям говно-богданы и прочие корыта уродские в чем проблема поставить комфортабельные спринтеры
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73%пасажирів в ній голосували за Зеленського.
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А водитель был порохобот В Киеве у маршрутки №485 отвалилось колесо во время движения - Цензор.НЕТ 5940 Вот точно так и приехали всей страной в Европу.
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А богданчик то чей, не порошенковский случайно?
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Богданчик того, кто его приобрел. И не случайно. И следить за его техсостоянием и своевременностью техосмотров должен владелец.
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Сором з елементами комедії.
Добре хоч ніхто не постраждав.
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И что ? Сам видел , как собаки на трёх лапах бегают . А если серьёзно , то нагибать надо городские власти . Нас же всё в 8.30 утра утраивает , когда мы путешествуем из дома на работу ? Лишь бы приняли на борт в качестве шпротины .
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нормально так пошло...пока в каку-то хрень на стоянке не уперлось
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Сподобалася холоднокровна реакція перехожої (жіночка, здається)... спокійно так йде... призупинилася... і одразу пройшла, акуратно так пропустивши колесо.
"Все норм, кожного дня отаке бачу - this is Kyiv, motherfuckers!"
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та да...не отскочила, не шуганулась, еще решала куда взад-вперед скакануть ))))
железная выдержка!!!
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Когда уже уберете ето позорище с наших дорог? Ето уже далеко не первый случай когда ети богданы рассыпаются на ходу.
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ЗеКоментарий:-та не,это не колесо,или запасное колесо,или нет колесо но от другой маршрутки, и вообще это на другом участке...
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Такую поломку глазом не определишь, хорошо что все закончилось вот так. Амортизацию маршрутного транспорта никто не отменял, этот уже видимо совсем уставший.
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Это вполне нормально,колесу с маршруткой было не по пути.Ведь у нас же свобода выбора так что за ее нарушение можно попасть и под суд,адвокаты этого добются.
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Скоро наверное, кузов от шасси будет теряться, а не только колёса.
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Не колесо отвалилось, а целая полуось заднего моста
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Несколько лет назад, вот такое же колесико закатилось в остановку. Увы там не повезло пассажиру.
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Если бы на скорости отпала, то натворила бы бед эта полуось.
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кое-кого кастрировать надо за визжащие тормоза Бохданов....
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богдан це не автобус. хто придумав його конструкцію ???
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водитель кроссовера просто счастливчик) привет от отбитого мэра и его команды!
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При Порошенко у маршрутки №485 в Киеве,колесо не отваливалось!
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Не знаю кого, але треба привітати з тим, що залишився (лися) живим (ми) через це жовте непорозуміння. Огляд техстану цих, не на ніч сказано, автобусів, якщо і проводиться то лише на папері . Хто ними користується, той підтвердить.
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