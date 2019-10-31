 В Киеве у маршрутки №485 отвалилось колесо во время движения. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда около 10.30. Об этом написал на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий и опубликовал видеозапись происшествия.

"И снова о перевозке пассажиров... Вчерашнее утро пассажиры маршрутки "Богдан" запомнят надолго потому, что эта поездка могла стать для них последней... Киев. На часах 10.30, проспект Героев Сталинграда. Вдруг у маршрутки, во время перевозки пассажиров, отсоединяются задние левые колеса с полуосью и катятся поперек дороги. Останавливаются только в припаркованном автомобиле, чудом минуя пешехода...", - пишет Белошицкий.

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