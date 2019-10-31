 "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яременко сказал во время своего выступления с трибуны парламента, в котором он извинился за скандальную секс-переписку.
"Обнародование переписки - уголовное преступление", - сказал Яременко и, указывая на ложу прессы продолжил, - "И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю. Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни".
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
позорная свинья
дибилу кроме ****** никто не дает
бридко що це чмо представляє мене на світовій арені.
Он совсем с катушек поехал?
Я уверен, у каждого в Аутлуке на работе есть даже отдельная папка, если не десять в структуре - для личной именно переписки.
Допустим, что личная переписка в рабочее время запрещена. Допцустим, что это проступок. Не то, что в личной переписке, а сама личная переписка. Тогда нужно сопоставлять два проступка
1. Использование рабочего времени не по назначению
2. Проникновение в чужую личную переписку и придании ее публичной гласности.
Первый проступок - даже не админ нарушение, это вопрос рабочей дисциплины и решается твоим менеджером.
Второй проступок - это статья УК Украины от 3 до 7 лет за решеткой срежи таких же преступников, как и ты сам.
Вот и вся разница. Один перешел дорогу в неположенном месте, а другой с калашом ограбил банк. Это даже не в Одессе две большие разницы.
73%-ные зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы, ***(с)
камери спостереження з мікрофонами..
ніякою особистого життя на роботі..
а у ВР за держ.кошти будь ласка
Их чувства до отого, что табу, они страну на весь мир позорят!
Фашизмь нипрайдёт!
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы
tZE inform
@tZEinform
"Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко Любитель проституток напоминает о морали ....
tZE inform
@tZEinform
Ну вот... Злые вы... Оказывается тов. Яременко у на сходок-с ... Жене прислали фоток на пару выпусков Плейбоя Она выгнала его, живет на даче
Я пока не понял, при чем тут журналисты, которые публикуют фотографии экранов нардеповских смартфонов. Народный депутат - публичное лицо по всем возможным законам, находится в сессионном зале, на работаем месте, а не дома, ему никто не мешает исполнять обязанности нардепа. Журналисты в свою очередь выполняют свои ПРЯМЫЕ обязанности. В чем проблема? Пусть журналисты ещё фотографируют и таким образом обеспечивают общественный контроль. Даже если одни журналисты контролируют одну власть, а другие - противоположную, то это тоже вполне норм.
Сидять на народних шиях, жеруть як свинота(хай шрюшки вибачають за образу), отримують зарплати захмарні і в робочий час як не члени поправляють, то шлюх заказують!
Ще і гавкає про від 3 до 7, чувирло, хоча б хоч помовчало, рвань!
Максим Гольдарб
9 ч. ·
Расследование массового убийства в Одессе, закон о снижении тарифов для людей «зелёному» псевдомонобольшинству не интересны.
То ли дело продать украинскую землю да проституток заказать, Прости Господи!..
Цвет этого парламента все больше вызывает негативные эмоции и ассоциации. Думаю, он уже заслуживает на разгон.
Президент, сделайТЕ, иначе их грязь на Ваш костюм оседает
А у Яременко не за героїн, а за $100 на годину - але не "тройная"... лише "двойная"... бо табу