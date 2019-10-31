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 Политика Украины, Общество
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Все про:проституция (269) секс (316) Яременко Богдан (55)

 "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко напомнил об ответственности за нарушение тайны личной переписки и заявил, что украинские законы предусматривают от трех до семи лет лишения свободы за это преступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Яременко сказал во время своего выступления с трибуны парламента, в котором он извинился за скандальную секс-переписку.

"Обнародование переписки - уголовное преступление", - сказал Яременко и, указывая на ложу прессы продолжил, - "И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю. Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Источник: https://censor.net.ua/v3157102
 
   
 Топ комментарии
 
вашу маму! какая личная переписка в рабочее время на госслужбе??? был бы ФОПом - строчи себе на здоровье, если заняться нечем!!!
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да и про мораль как то не к месту . насколько же они тупые
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Ты смотри как слуги заговорили, личная переписка у тебя дома, а не на рабочем месте.
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*****...
позорная свинья
дибилу кроме ****** никто не дает
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ех, значить таки прилетіло від жінки якій зраджував напевно не раз, і діти тепер знають чим батяня займається коли не обслуговуває дядю Ігоря вечорами.
бридко що це чмо представляє мене на світовій арені.
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Какая личная переписка в рабочее время на рабочем месте?
Он совсем с катушек поехал?
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Да так "слуги" скоро и ****** в Раду водить начнут
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Обычная личная переписка в рабочее время.
Я уверен, у каждого в Аутлуке на работе есть даже отдельная папка, если не десять в структуре - для личной именно переписки.

Допустим, что личная переписка в рабочее время запрещена. Допцустим, что это проступок. Не то, что в личной переписке, а сама личная переписка. Тогда нужно сопоставлять два проступка

1. Использование рабочего времени не по назначению
2. Проникновение в чужую личную переписку и придании ее публичной гласности.

Первый проступок - даже не админ нарушение, это вопрос рабочей дисциплины и решается твоим менеджером.
Второй проступок - это статья УК Украины от 3 до 7 лет за решеткой срежи таких же преступников, как и ты сам.

Вот и вся разница. Один перешел дорогу в неположенном месте, а другой с калашом ограбил банк. Это даже не в Одессе две большие разницы.
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- Роза, обратите внимание. Сивоха, Юзик, Богдан, Яременко, Арахамия, Мендель... Зеленский окружён какими-то фриками, гротескными персонажами! Всё как в американских комиксах! Как в цирке уродов! Как... - Как в 95 Квартале? "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал - Цензор.НЕТ 4777
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все эти персонажи умело раскалывают общество
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у меня коммуняки с рыгами вместе взятые такого омерзения не вызывали, как ЭТИ
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ярёма, отпетый зебил, молча сложил *****-т и не позорься дальше..
73%-ные зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы, ***(с)
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Про мОРАЛь заговорил. Иди законы АНАЛизируй, а то у вас все журналисты виноваты, что ваши гнойники вскрывают. Классический депутат.
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на всіх фірмах вже встановлено
камери спостереження з мікрофонами..

ніякою особистого життя на роботі..
а у ВР за держ.кошти будь ласка
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Морали???? )))))))))))))))) Вісокоморальная амеба))))))))))))))))
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Владимир Александрович, г-н президент - ни одно Ваше начинание и ни один Ваш проект не будет успешен, пока Вас окружают такие люди. Жизненную ситуацию, которая не стоит выеденного яйца и решается за 30 секунд - председатель комитета по внешней политике не знает как решить уже 2 дня. У меня такой человек не работал бы больше ни одного дня. И, не из-за переписки, а потому, что он врун и трус. Мне 62 и я не лох.
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Владимир Александрович, г-н президент - ни одно Ваше начинание и ни один Ваш проект не будет успешен, пока Вас окружают такие люди. Жизненную ситуацию, которая не стоит выеденного яйца и решается за 30 секунд - председатель комитета по внешней политике не знает как решить уже 2 дня. У меня такой человек не работал бы больше ни одного дня. И, не из-за переписки, а потому, что он врун и трус. Мне 62 и я не лох.
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Научите этих животных, что срать, жрать, дрочить и заказывать шлюх надо в отведённых для этого местах, а не в зале Верховной Рады.
Их чувства до отого, что табу, они страну на весь мир позорят!
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чего к мужику достебались ? шо, уже и по ****** нельзя сходить ?он же всё таки по бабам ходит, а не по мужикам.
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Так оплати и мне бабу!-чего уж тут?
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Люди по всему миру ищут ЙЕТИ , а он гляди сидит у нас в Раде и самок требует .
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А за заняття непристойними справами і дискредитацію й без того дискредитованого владного органу ЗЄкнур не хоче відповісти перед законом?
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Правильна! Нада пирихадить на чибурнет и запритить все бандеравские СМИ!
Фашизмь нипрайдёт!
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эти слуги урода уже охренели вкрай. Впрочем как и их гундосый предводитель... "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал - Цензор.НЕТ 7594
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Личная переписка на работе? А трудовой кодекс что защищает?
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Интересно, кто из зелядей на цензоре согласился для яременко на анал? Было ли это идейно, или по приколу?))
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етот старый хтивий павиан рассуждает о морали. Был бы моральным подал бы в отставку с постаголови комитета. А нет!!! етож дополнительные баблосы!!!! которые можна потратить на Алину. Он у своих избирателей прощение попросил?? нет , только у главзебила!! Ну вот вам и ссут в глаза а вы - ето Божья роса!
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Этот "пан", служил дипломатом в США, был представителем в каком-то черноморском сотрудничестве и и был уволен из МИДа в 2014г., наверняка, и там занимался подобным. Отсюда вопрос, а не надо ли СБУ его проверить какому "слуге народа" он служит сейчас. Потому как, это любимая тема для вербовки агентов.
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Он точно или проверял проституток на наличие кассового аппарата или работал с аваковскими ментами по разоблачению борделей ,а вы про него плохое подумали
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В нашей СТРАНЕ секса нет !!!!! Как впрочем никогда и не было !!!
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Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы
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В цієї тварі після такого ще вистачає наглості вчити нас моралі та розповідати, про те як нам їх контролювати цих слуг. Я б цю сабаку на майдані голим до стовпа привязав і кнутом разів 60 публічно випоров. Що іншим слугам наука була!
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Після спитча цього "мораліста" хочеться вимити руки.
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Такой пуйни даже при Яныке не было...
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весь этот движ сдается мне больше устраен в качестве рекламы борделя ... он что такой страшный и неадекватный не может завести себе самочку не покупая публичного мяса??? а нахера тогда должность карьера...
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Нет. Он не страшный. Никто не обратил бы внимания на его выходку не будь он в прошлом дипломатическим работником. Ведь он наверняка точно так же пользовался услугами будучи вице-консулом, консула Генерального консульства Украины в Нью-Йорке (США), генеральным консулом Украины в Стамбуле и постоянным представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. И не поэтому ли в 2014 году был уволен по собственному желанию.
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Дипломат с большой буквы, уровень Бисмарк++ Каждое следующее слово на фоне ранее сказанных показывает, какое же он ничтожество.
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Ну просто Димитров на суде по обвинения фашистами в поджоге Рейхстага в 33 или каком году! Все виноваты!! Все!Он один белый и пушыстый. а Зебилята еще и подхлопывают! ждем следующих скандалов!
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tZE inform

@tZEinform

"Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко Любитель проституток напоминает о морали ....









tZE inform

@tZEinform

Ну вот... Злые вы... Оказывается тов. Яременко у на сходок-с ... Жене прислали фоток на пару выпусков Плейбоя Она выгнала его, живет на даче
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Ты, чмо волосатое, на работе надо работать, а не снимать проституток, вот в не рабочее время, что хочешь, то и делай. А вообще-то, за это тебя должны гнать с депутатов сраной метлой, не место тебе там со своими ***@ями.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

Я пока не понял, при чем тут журналисты, которые публикуют фотографии экранов нардеповских смартфонов. Народный депутат - публичное лицо по всем возможным законам, находится в сессионном зале, на работаем месте, а не дома, ему никто не мешает исполнять обязанности нардепа. Журналисты в свою очередь выполняют свои ПРЯМЫЕ обязанности. В чем проблема? Пусть журналисты ещё фотографируют и таким образом обеспечивают общественный контроль. Даже если одни журналисты контролируют одну власть, а другие - противоположную, то это тоже вполне норм.
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Понабирали, що у Раду, що до Кабміну онаністів та сексуально зтурбованих..., хворих на дах та безробітних., блазнів та зачарованих своєю неповторністю та талановитістю...Призначили, у турборежимі, на керівні посади, аби не померли з голоду та не спилися на вечірках, виплясуючи та ліцедіючи за стакан горілки та їжу з барського столу.."Сивохи" та "Юзики", якими навіть не керують, помикають! відомі десятиріччями в україні рейдери - тепер політична еліта України...Звернутися треба, та мерщій, до Маслякова, у нього багато ще кандидатів на міста звільнених....
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Ооот падли!
Сидять на народних шиях, жеруть як свинота(хай шрюшки вибачають за образу), отримують зарплати захмарні і в робочий час як не члени поправляють, то шлюх заказують!
Ще і гавкає про від 3 до 7, чувирло, хоча б хоч помовчало, рвань!
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ну че, кто то еще ждет что эта мразь в отставку уйдет?
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Максим Гольдарб
9 ч. ·

Расследование массового убийства в Одессе, закон о снижении тарифов для людей «зелёному» псевдомонобольшинству не интересны.
То ли дело продать украинскую землю да проституток заказать, Прости Господи!..
Цвет этого парламента все больше вызывает негативные эмоции и ассоциации. Думаю, он уже заслуживает на разгон.
Президент, сделайТЕ, иначе их грязь на Ваш костюм оседает

"Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал - Цензор.НЕТ 572
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Це воно десь на виборчомуокрузі виборцям розказувало про попередню злочинну владу, про корупцію,про програші у зовнішньої політіці. Обіцяло, що коли воновприйде до влади, буде все інакше. І тут старому цапові приперло повію... Аксюмарон!!!
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Не этому лешему говорить о морали...А если кто-то заработал от 3-х до 7-и так надо садить, а не воздух сотрясать.
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мені от цікаво- чи є межа скотства у ватних зебілів?! Здається навіть ригі не були НАСТІЛЬКИ нахабними, як "нова молода команда"! Може пора вже гнати цей цирк-шапіто у три шиї?!
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Дурбалай. Якщо вже почав гнути лінію "то була провокація", то гни далі або гарно вибачся і заховайся. Ні, визнав себе шлюхоманом, ще й пресі пригрозив - тепер журналісти залюбки ще щось розкопають про хтиву свиню.
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Шкода, генератор поезії заморожений... Одного разу він мені видав ось такі рядки про колоритну парочку... де дівуля-наркоманка заради впоротися готова стати "эффектной" (себто привабливою зовнішньо), "тройной" (класика/орал/анал) та "внимательной" (до бажань партнера)...
А у Яременко не за героїн, а за $100 на годину - але не "тройная"... лише "двойная"... бо табу "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал - Цензор.НЕТ 6147

"Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал - Цензор.НЕТ 9316
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Не критикуйте Яременко, это всего лишь переписка с коллегами, он и сам проститутка, только политическая и у меня гораздо больше уважения к работницам сферы секс услуг чем к партии "Проститутки Путина", видным членом которой Яременко и является.
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Да уж, уровень Украинской политики. В открытую переписывается с проститутками, а когда попадается, так еще других обвиняет. Я не знаю что там думает Зеля, но если он такое будет оставлять без внимания, то его рейтинг очень быстро станет как у барыги
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Запомни, жаба зелёная, как только человек принял решение идти во власть, для него тут же перестаёт существовать личная жизнь. Если тебе это правило не нравится то не иди во власть. Всё просто.
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вже набридло читати цю епопею про яременка, приберіть його геть та дайте почитати переписку ПЕСика, зокрема, Пеці, там буде цікавіше.
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Ця тварина має доступ до державної таємниці, є одним з тих, хто формує закордонну та безпекову політику України. Невже ви думаєте, що цього любителя проституток не тримають за яйця іноземні розвідки, що його не шантажують і не змушують до діяльності на користь іноземних держав? Якщо воно залишиться на посаді, то Україну можно офіційно проголосити failed state та роздати сусідям.
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чувак та ти охрінів. Ти публічна особа в тебе нічого лічного нема за межами квартири.
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сложи мандат- будет лучшим твоим извинением....
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Ты смотри, дурило из дурил, а как заговорил(с)! Личная переписка - в личное время, а не в рабочее, оплаченное налогоплательщиками!
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Вы же сами приняли закон о "выкрывателях". Теперь они вас и в сортире достанут, готовьтесь.
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І Воно дипломатом працювало!!! Це не ВР,а куча долбойоб#в і збоченців!!! Кожного дня ВР пробиває дно!!!
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