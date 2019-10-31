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 Политика Украины, Общество
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Все про:неприкосновенность (956) парламент (884) Дубневич (49)

 Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") дважды показал дулю во время своего выступления с трибуны парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это во время обсуждения вопроса о лишении Дубневича неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

Сегодня Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/v3157079
 
 
 Топ комментарии
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Що хотіти від простого західноукраїнського хлопака-корупціонера! Буде дулі показувати горобцям через зарешочене віконце, до кінця свого життя!
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а до чого тут Західна Україна? чи злодії зі Львова якісь особливі?
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особливо прості як дерево, можуть і дулю з трибуни ВРУ показати, можуть і не раз!
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Он просто с хозяином клоуна уже договорился. Потому дибинский и не голосовал. Поэтому знает, что посидит в камере ну день, дальше под залог и суд будет идти лет 30.
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Президент вимагає від правоохоронців гучних посадок, тому Дубневичи будуть сидіти довго і реально! Смішно те що першими гучними посадками будуть саме західноукраїнські бандити а не Ахметов, Вілкул і не Коломойський!
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Чоесть ты признаешь, что все это шоу? Что значит президент требует? Вообще то они долны независимо рабооать. А, да, какая работа, только шоу для быдла... ну а про будет сидеть - посмотрим. Мне то дубневич побоку. просто не верю я в способность текущих ну хоть к чему то.
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міг би - але в залі його офшорний корєш був присутній ... незручно було Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 3606
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Коломойский штоле? Или зеленский, у того много офшоров, налоги вообще не платил. так вроде не было их.
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Да там полрады офшорные кореша. Медведчук, Бойко, Рабинович, Порошенко, Тимошенко. Хотя не, как раз Порошенко из этого ряда выбивается. У него есть официальный украинский бизнес, причем прибыльный. У него как раз понятно откуда деньги. Все остальные официально бедны аки церковные крысы, вот просто непонятно даже, как не сдохли от голодухи.
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Ну да, мог бы на рояле сплагиатить! Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 6059
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Шо-то как-то за арест слуги народа уже и как бы и не слуги народа...
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Если бы не Голос... обделалось бы "монобольшинство" как обычно.
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чей голос? Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 5722
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Нормально для рады, сброд есть сброд.
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новые правила ведения дискуссий выгодно отличаются от прежних
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Что то дуля, Вот Яременко показал проституток за 100$? а у Кивы аж зачесалось
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Нє, спочатку у ківи зачесалось, а потім уже і у яременка
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Виходить, що руки в раді можна використовувати і таким чином!
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Один дроче другий скаче третій дулі тика Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 3896 зброд є зброд...
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в германии дуля может толковаться как приглашение к сексу ...дубневич не немец ?
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Это он Яременко пригласил к групповому сексу
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Это он законспирировался. Чтоб не попалили как Яременко...
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Нет не там, это в Японии дулю лучше не показывать, а то за домогательства загремишь.
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Википедии верить значит прослыть лохом, ее пацаки писали с лишней хромосомой.
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дули он крутит, руки шо ли нечем больше занять?
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Следующий раз снимай трусы и показывай жопу , интригуй зону .
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был уверен что за арест не проголосуют но голос испортил планы)))))))))
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нардуп дулин, не родственник рускому фрезеровщику дулину ?
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Дуля - це його депутатська програма. Він нікому нічого не винен.
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