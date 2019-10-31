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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) Разумков Дмитрий (267)

 Нардепы со второй попытки проголосовали за решение работать сегодня на час дольше. ВИДЕО

Верховная Рада продлила свою работу в четверг, 31 октября, до 19.00.

Народные депутаты 232 голосами поддержали предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова продлить вечернее пленарное заседание в четверг до 19.00, чтобы успеть рассмотреть все вопросы повестки дня, сообщает Цензор.НЕТ

Отметим, что согласно графику работы Верховной Рады, в четверг проходит два пленарных заседания – утреннее и вечернее, которое заканчивается в 18.00.

Стоит отметить, что с первого раза проголосовать решении о продлении заседания депутатам не удалось. "За" проголосовало 225 депутатов. Во время второй попытки решение набрало необходимых 232 голоса.

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В повестке дня на четверг стоит 30 вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/v3157058
 
 
 Топ комментарии
 
Опять турборЄжим?! Ви бачите Шо з людьми і так твориться?! Нардепы решили сегодня работать на час дольше обычного - Цензор.НЕТ 5885
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за лишний час можно себе заказать "на час"
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Ждём новых жертв турборежима
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за лишний час можно себе заказать "на час"
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Опять турборЄжим?! Ви бачите Шо з людьми і так твориться?!
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Поломали все планы на вечер и подписали нардепов на неустойку от проституток!
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Ох мать чесная всем премию а Киве пачку салфеток
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на шлюшек решили подзаработать???)))
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ишо, потом все дружно по телефонам будут вызывать группу поддержки, шоб устроить свальную, а як же турборежим?
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стахановцы!
всем выдать по годовому окладу!
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не всем, там явно есть некоторые, которым женщины не интересны.
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хорошо . бабам по проституту . геям по гею а Киве крем для рук
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надеюсь, сверхурочные хоть получат?!
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Законы принимают депутаты в турборежиме
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киевские синеглазки тоже - в знак солидарности.
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б*же, я помолюсь за вас.... работяги так еще и вред своему здоровью делают из-за того что все время улучшают, принимают, разрабатывают, внедряют, диспутируют, спорят, нажимают, определяют, постановляют, предлагают.....
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Какие молодцы! На месте председателя ВР, я бы заказал им после работы с полсотни девушек легкого поведения разных возрастов - от возраста согласия до возраста отрицания. Это были бы це... цел...в общем, целиком заслуженные поощрения нашим представителям.
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Со второй попытки совершили подвиг, мля
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Два часа голосавали,за то чтоб работать на час дольше?Долпайоты!!!
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😀Потратить два часа на то что бы проголосавать за то что бы проработать на час дольше...
Это как бизнес по русски...украсть банку спирта...продать...купить водки...и забухать...
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Час голосовали и уговаривали себя чтобы еще час поработать?
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В течении часа принимали решение работать на час дольше.
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...проголосовали за решение работать сегодня на час дольше...

Не то что при барыге Порошенко! Пришел клоун и сразу можно раз в два месяца поработать на час больше.... Ради этого стоило клоунскую шоблу к власти допускать.
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