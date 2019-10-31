 Нардепы со второй попытки проголосовали за решение работать сегодня на час дольше. ВИДЕО

Народные депутаты 232 голосами поддержали предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова продлить вечернее пленарное заседание в четверг до 19.00, чтобы успеть рассмотреть все вопросы повестки дня, сообщает Цензор.НЕТ
Отметим, что согласно графику работы Верховной Рады, в четверг проходит два пленарных заседания – утреннее и вечернее, которое заканчивается в 18.00.
Стоит отметить, что с первого раза проголосовать решении о продлении заседания депутатам не удалось. "За" проголосовало 225 депутатов. Во время второй попытки решение набрало необходимых 232 голоса.
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В повестке дня на четверг стоит 30 вопросов.
всем выдать по годовому окладу!
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Это как бизнес по русски...украсть банку спирта...продать...купить водки...и забухать...
Не то что при барыге Порошенко! Пришел клоун и сразу можно раз в два месяца поработать на час больше.... Ради этого стоило клоунскую шоблу к власти допускать.