 Нардепы со второй попытки проголосовали за решение работать сегодня на час дольше. ВИДЕО

Народные депутаты 232 голосами поддержали предложение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова продлить вечернее пленарное заседание в четверг до 19.00, чтобы успеть рассмотреть все вопросы повестки дня, сообщает Цензор.НЕТ

Отметим, что согласно графику работы Верховной Рады, в четверг проходит два пленарных заседания – утреннее и вечернее, которое заканчивается в 18.00.

Стоит отметить, что с первого раза проголосовать решении о продлении заседания депутатам не удалось. "За" проголосовало 225 депутатов. Во время второй попытки решение набрало необходимых 232 голоса.

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В повестке дня на четверг стоит 30 вопросов.