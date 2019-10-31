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 Политика Украины
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Все про:ВР (23904) Шевченко Тарас (235) Столтенберг (702)

 "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать". ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной Раде, процитировал строки из стихотворения Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

О этом сообщает Цензор.НЕТ.

"НАТО поддерживает вас, поскольку мы разделяем оди и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права", - отметил Столтенберг, обращаясь к депутатам.

После этого он процитировал строки из произведения Шевченко:

"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".

По словам Столтенберга, свобода является не только правом, но и обязательством действовать не только в собственных интересах, а и в интересах всех людей. Он призвал нардепов работать вместе на благо народа, независимо от партийной принадлежности.

"Вы не спите, вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", - подытожил он.

Читайте также: НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/v3157021
 
   
 Топ комментарии
 
Вони не сплять. Вони дрочать, курвів замовляють, бінес інтереси вирішують. Що за налеп на зебілів?!!
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В мене таке враження, наче деяким іноземцям Україна болить більше ніж навіть більшості з цих депутатів.
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Увы, для слуги народа было бы ближе какая нибдуь мурка...
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Вони не сплять. Вони дрочать, курвів замовляють, бінес інтереси вирішують. Що за налеп на зебілів?!!
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Моника лысого вообще целует. В череп. "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати" - Цензор.НЕТ 4643
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Увы, для слуги народа было бы ближе какая нибдуь мурка...
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100%! Если бы он шансон спел, или на балалайке сыграл то зебильные депутаты бы кончили от счастья.
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А от цікаво, Зе чи хтось із його команди хоча б якийсь політичний вірш Шевченка здатні процитувати без папірця? Ну Розриту могилу чи Суботів, наприклад...
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Вирш только другого Шевченко от слуги народа был на россия 1
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90% из них Шевченко только футболиста знают.
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Кобзар це заповіт українському народові.
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я згідний...наприклад, "садок вишневий коло хати" - це і є заповіт.
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Садок вишневий коло хати показує, якою має бути українська ідилія!
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єдине з чим я не погоджуюсь у Шевченка - це з хрущами - це шкідники, а шкідники нам в українській іділії не треба.
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НАТО не разом з нами, не поруч, а збоку.
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В мене таке враження, наче деяким іноземцям Україна болить більше ніж навіть більшості з цих депутатів.
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ему то точно болит, сколько санкций навешали полезных
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мені ото єдиному й болить. Я лишився один - кому Україна ще болить.
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Надіюсь, ви на передовій....бо з таким болем не можна залишатись на дивані.
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Наведіть камеру на Ківу - просто цікаво. "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать" - Цензор.НЕТ 193
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Главное шо б ярема его не заказал)))))
Бо буде горе той Верховной Зраде!))))
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Кива с Яремой смогли бы пробить очередное дно!))))) Совместными усилиями...
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при его работе ето даже должно способствовать )))
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Столтенберг оказался бОльшим патриотом Украины, чем новая власть... "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать" - Цензор.НЕТ 8742
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поскольку мы разделяем одни и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права
"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати" - Цензор.НЕТ 4111
Еще один шутник ... У нас своих достаточно.
Если разделяем - почему не делаем?
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Если не брать во внимание всех курьёзных историй с депутатами и спорные моменты в политике, то должен признаться, что я во сне не мог мечтать о том, что когда-нибудь генсек НАТО будет выступать в украинской Раде, да ещё и цитировать Шевченко! Это исторический момент! Пойду напьюсь от радости по этому поводу.
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Хреново только, что деПутаны твоей радости не разделяют, ну кроме конечно тех кто искренне Украину любит.
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Чувак прямым текстом говорит давайте заявку, но зелебобики не, не будем, у нас особый путь, надо ж ******** руку на камеру пожать, какой сюр, куда везет нас зеленый рулевой
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В Тайожный союз...это уже всем понятно...
Кроме 73% дуриков
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как ни странно но... Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом", - сказав Зеленський.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3157002
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конечно скорей всего писдобольство зебланское очередное...
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Даремно він старався, нинішня більшість ВР його не зрозуміє
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