 "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать". ВИДЕО

О этом сообщает Цензор.НЕТ.
"НАТО поддерживает вас, поскольку мы разделяем оди и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права", - отметил Столтенберг, обращаясь к депутатам.
После этого он процитировал строки из произведения Шевченко:
"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".
По словам Столтенберга, свобода является не только правом, но и обязательством действовать не только в собственных интересах, а и в интересах всех людей. Он призвал нардепов работать вместе на благо народа, независимо от партийной принадлежности.
"Вы не спите, вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", - подытожил он.
Бо буде горе той Верховной Зраде!))))
ну, будь ласочка!
Еще один шутник ... У нас своих достаточно.
Если разделяем - почему не делаем?
Кроме 73% дуриков