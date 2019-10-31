EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  4285  35
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3512) Братущак (42) Федына София (9) Медяник Вячеслав (9) Шевченко Евгений Слуга народа (7)

 "ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал. ВИДЕО

Фракция "Слуги народа" собралась на заседание вместе с президентом Владимиром Зеленским после ряда громких скандалов: вероятных взяток в финансовом комитете, скандальной переписки нардепа Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопрос с прокурорами, а еще - участие Евгения Шевченко в эфире российских пропагандистов.

Впрочем, по результатам сборов оказалось-никто ни в чем не виноват! Как говорится в бородатой шутке, "Рафик ни в чем не виноват". Виновата разве что... София Федина, депутат "Евросолидарности". Как так получилось? Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН" проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Также смотрите: Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия. ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

Источник: https://censor.net.ua/v3157006
 
   
 Топ комментарии
 
Hellis‏ @13Hellis_13 5 ч.5 часов назад

"ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 5431

В 2014/2015 мне было очень страшно. Боялась, что не выстоим. Сегодня очень страшно и очень больно. Потому что выстояли и окрепли. Но были преданы своими же внутри страны. За 30 монет, которые так никто из предавшей массы и не получил. Страна героев и иуд....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
 показать весь комментарий
 
 
Че там , сексслуга ЗЕурода на полиграф еще не просится ? И что бы в прямом эфире . И что бы жена с детьми были рядом .
 показать весь комментарий
 
 
Такого позорного этапа Украина в своей истории ещё не знала это же надо было выбрать тупое пейсатое существо с кодлой кацапов во все институты власти в Украине жесть
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мудрий народ каже що всяке лайно закінчується на о,і ти не виняток.
 показать весь комментарий
 
Звісно ж якщо лайно то й козломорде,,це невід"ємно.
 показать весь комментарий
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 5 ч.5 часов назад

"ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 5431

В 2014/2015 мне было очень страшно. Боялась, что не выстоим. Сегодня очень страшно и очень больно. Потому что выстояли и окрепли. Но были преданы своими же внутри страны. За 30 монет, которые так никто из предавшей массы и не получил. Страна героев и иуд....
 показать весь комментарий
 
 
Ещё наплачемся с этим жидовским кодлом у руля. "ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 6647
 показать весь комментарий
 
 
ботику, проходим проходим..цукерок нема..
 показать весь комментарий
 
😂😂😂это говорит херня ошивающаяся 7 дней в неделю на цензоре ? А Ха Ха Ха Ха пшло нах существо 👉
 показать весь комментарий
 
 
так йди вже до лікаря, якщо з тобою вже херня почина розмовляти..
 показать весь комментарий
 
Ой вибач помилився яке существо ?iстота буде правильно !!
 показать весь комментарий
 
И до этого не арийцы, но теперь концентрация такая, шо аж глаза выедает.
 показать весь комментарий
 
ЗеБыдло!

За народные деньги сидят и просто плюют на Украинцев!!!
 показать весь комментарий
 
 
Повзуча люстрація всіх, хто бореться проти Х**ла і московської агресії. Така реальна ситуація.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, "не винаваты", они ведь участвуют в шоу, но новый кастинг, похоже, не за горами...
 показать весь комментарий
 
 
А что не так. Это как раз тот случай когда с кацапами нельзя не согласиться.
 показать весь комментарий
 
 
та фанаты великого реформатора патриота и бизнесмена очень тут часто были единодушны с сепарнёй и кацапнёй..
 показать весь комментарий
 
крамольное скажу - но впервые солидарен с гандонами, которые начинаются на "лу"...
 показать весь комментарий
 
......никогда не думал , что история Украины будет ходить КРУГАМИ возле моего дома (((( НАРОД , это уже было !!!!
 показать весь комментарий
 
 
понятно что брали просто не поделились
 показать весь комментарий
 
 
КУДА МЫ ПОПАЛИ ---ВСЕХ ИХ В МУСОРНОЕ ВЕДРО с наполеоном !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх