 Я был свидетелем политической коррупции Дубневича, - нардеп от СН Мотовиловец. ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Я Андрей Мотовиловец, партия "Слуга народа" и я являются свидетелями политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в Министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс. Вы можете увидете показатели аэропорта "Львов" сейчас. Сейчас мы говорим не о персоналиях, а о политической коррупции: или мы ее остановим, или она будет продолжаться", - заявил Мотовиловец.
"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.
По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.
"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.
"Нам була поставлена умова...ми відмовились...Ми зараз кажемо не про фамілії." Ким поставлена ? Хто дзвонив,чи приходив ? Заяву в мєнтовку подав ? Якщо відмовились-в чому корупція ?
Ви справді хочете подати це як сенсацію ?
ВІТАЮ ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСТЬ.
Де недавно відбулася УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ ДУБНЕВИЧАМИ,І тепер замісниками голови облрадистали два його холуї..
з тюрми Дубневичу буде важче дерибаити бюджет Львівської області !!