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 Политика Украины
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 Я был свидетелем политической коррупции Дубневича, - нардеп от СН Мотовиловец. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Я Андрей Мотовиловец, партия "Слуга народа" и я являются свидетелями политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в Министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс. Вы можете увидете показатели аэропорта "Львов" сейчас. Сейчас мы говорим не о персоналиях, а о политической коррупции: или мы ее остановим, или она будет продолжаться", - заявил Мотовиловец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3157005
 
 
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татишо!? І чому тільки зараз сполошився?
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Тому, що саме зараз він має можливість про це сказати публічно, щоб це не було зам'ято.
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депутати від фракциї "Слуга народу" отримали зарплату в конверті
"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.
По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.
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Клоуна кусок.Пивоварський зараз скаже,що поняття зеленого не має ,про що меле цей слуга .
"Нам була поставлена умова...ми відмовились...Ми зараз кажемо не про фамілії." Ким поставлена ? Хто дзвонив,чи приходив ? Заяву в мєнтовку подав ? Якщо відмовились-в чому корупція ?
Ви справді хочете подати це як сенсацію ?
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АПРОПО.

ВІТАЮ ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСТЬ.

Де недавно відбулася УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ ДУБНЕВИЧАМИ,І тепер замісниками голови облрадистали два його холуї..

з тюрми Дубневичу буде важче дерибаити бюджет Львівської області !!
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