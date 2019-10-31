 Я был свидетелем политической коррупции Дубневича, - нардеп от СН Мотовиловец. ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Я Андрей Мотовиловец, партия "Слуга народа" и я являются свидетелями политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в Министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов". Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс. Вы можете увидете показатели аэропорта "Львов" сейчас. Сейчас мы говорим не о персоналиях, а о политической коррупции: или мы ее остановим, или она будет продолжаться", - заявил Мотовиловец.

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