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 Полиция разоблачила замаскированный под массажный салон бордель в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО

В Шевченковском районе столицы правоохранители прекратили деятельность массажного салона, в котором организовали бизнес по оказанию интимных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 22-летняя уроженка Харьковской области.

Девушка снимала в Киеве квартиры, где ее "подчиненные" предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Также она одновременно выполняла роль диспетчера и принимала звонки от клиентов. С полученных за услугу денег 50% организатор забирала себе, остальные - отдавала девушкам. Час "взрослых" развлечений стоила от 1000 грн.

Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, технику.

Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/v3156981
 
 
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Это случайно не тот бордель, которым депутаты Рады пользуются?
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Работал под прикрытием покрывалом...
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Я уже на это тупое рыло не могу смотреть.)
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То нужно глянуть прейскурант услуг. Если "анал - нет и на ночь не остаются", тогда он самый.
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Если девушки совершеннолетние и понимали на что идут то не вижу в этом преступления
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Ты хочешь, чтобы твоя дочь стала проституткой?

P.S. Твоя дочь - всегда на страже интересов организованной преступности.
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То есть твою дочь от занятий проституцией сдерживает только то, что проституция не легализована?
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Грандіозний прорив уроботі. Мафія поборена. Що значить на 3 хвилини зайти в Інтернет.
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а бордель в ВР .так это вообще пи...ц , при Януковиче такого не было
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скиньте быстренько адрес борделя депутату яременко
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авакян-пора напрячься!..долс,гарем и тд-закрывайтесь на карантин!!!
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замаскированный под массажный салон бордель в Шевченковском районе Киева

Тю , а разве в Украине бывают другие массажные салоны ? Шось не чув
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Из девушек сформировать фракцию "Служанок народа" и в Раду.
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Многоходовка с целью легализировать этот вопрос, давно пора
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Це вже закинчення эры ЗУБОЖИННЯ?
чи ще ни!?

А ЗЕбобы....
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