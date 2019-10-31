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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3512) Золотое (117)

 Зеленский в Золотом общался с помогавшими наемникам РФ в организации псевдореферендума Харченко и Олимпиевой, - журналист Реуцкий. ВИДЕО

Движение за разведение сил в Золотом-4 организовали две пособницы наемников РФ Елена Харченко и Галина Олимпиева. Они провоцируют травлю тех местных, кто выступает против разведения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Константин Реуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Кто выступает лидерами "движения за разведение" в Золотом-4? Кто организует акции в поддержку отвода украинской армии и озвучивает "мнение большинства местных жителей" для приезжающих в Золотое чиновников и приглашенных ими журналистов? Знакомьтесь, вот эти люди: Елена Харченко и Галина Олимпиева. Что характерно, односельчане говорят о причастности обеих к организации и проведению "референдума о независимости ЛНР" в мае 2014 года. Елена Харченко в этом спектакле играла роль "члена комиссии". Не стыдится, но и вспоминать об этом лишний раз не любит", - рассказал он.

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"В первое наше знакомство со словами "да, и что?" она просто закрылась от нас в подсобке местного клуба. Во второе - нецензурно ругалась и пыталась выбить камеру из рук оператора", - рассказал журналист.

"Олимпиева в комиссии во время "референдума" не работала, но удаленно помогала организовывать процесс. И Елена и Галина - местные неформальные лидеры. Обе связаны с властью, являясь своего рода проводниками решений властей на уровень поселка. Причем, всех властей во все времена. Люди с таким опытом и гибкостью нужны любой власти. После регионалов и "сепаратистов" пригодились и при пятом президенте - работали в избирательной комиссии на президентских выборах. Пригодились и сейчас - теперь по просьбам соратницы осужденного за сепаратизм экс-мэра, заместительницы главы местной ВЦА Инны Демиденко они организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников. Чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы, все как один хотят вывода украинских войск из поселка. Они же провоцируют и травлю тех местных, кто выступает против разведения", - рассказал Реуцкий.

"Глава участковой комиссии Галина Олимпиева после первого тура президентских выборов (в котором с большим отрывом победил Бойко, листовки которого пачками раздавались прямо на избирательном участке) клянется, что Зеленский во втором не получит в их поселке ни одного голоса - "повбывае любого", если узнает, что за него проголосовал. В том же видео она говорит, что не видит ничего плохого в том, что её односельчане "голосовали" на "референдуме" - "А что тут такого?... Право голоса - кто хочет, тот идет", - добавил он.

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"А вот тут она не менее талантливо исполняет перед Зеленским роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил: "Мы за Украину, и я хочу жить тильки на Украине!" и теперь уже обещает убить того, кто назовет их сепаратистами. Зеленский еще более талантливо играет роль внимательно слушающего президента. Всё, простите, больше не могу - слёзы мешают. Всем мир", - резюмировал журналист.

Зеленский в Золотом общался с помогавшими наемникам РФ в организации псевдореферендума Харченко и Олимпиевой, - журналист Реуцкий 01
Зеленский в Золотом общался с помогавшими наемникам РФ в организации псевдореферендума Харченко и Олимпиевой, - журналист Реуцкий 02

Источник: https://censor.net.ua/v3156970
 
   
 Топ комментарии
 
Спілкувався з рідними по духу людьми.
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так нелохи они всегда за всякую мразь
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Вата к вате, вы клоуна уже не переделаете,горбатого как говорится...единственный выход уйти самому или Ростов,чтоб не мучал бедную Украину
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Вы избрали себе на голову ярого украинофоба-Зедебила с лозунгом лишь бы кто нибудь но не Порешенко
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Таня Адамс
14 год ·

Проукраинское население покидает Золотое. В нашем полку неприкаянных бомжей прибыло.
Спасибо всем и каждому быдлану, который это допустил.
Как оказалось, быть патриотом на Донбассе опасно.
Ты всегда останешься в чистом поле с голой жопой.
А белые польты на диванах Киева и Полтавы потом тебе бросят вы морду "Самивиноваты!"
Здобулы б...
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Hellis‏ @13Hellis_13 16 ч.16 часов назад

Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 3165

как быстро Зеленский сделал из Украины, отчаянно защищавшейся 6 лет от врага, виновную сторону. То, что в мире вокруг продажные бл*ди - это одно. Но то, что продажные бл*ди внутри и у власти в моей Украине - вот это пи*дец
Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 2731
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моника не как не может понять - вроде 42 года и говорит шо не лох - у всего есть последствие - у хорошего - хорошие последствия ,у плохого - плохие последствия - когда он это поймет ?
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так вот ЧЕЙ преЗЕК моника..))))
а 73 из той же колоды?
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Так 73% и голосовали за против недоговороспособного для паРаши Порошенко за договор где-то посередине с паРашей, надеюсь 73% не мечтали, видя на Олимпе Зелемойского, что середина эта - между ягодицами...
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треба брати приклад з африканців, що воюють проти чвк вагнера.
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Было бы это при Порохе зеленые шмаркли на гауно бы уже изошли от воплей, а тут помалкивают, мир, все дела.
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А где был ЗЕ когда Майдан стоял НАСМЕРТЬ за европейские ценности?
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Просил сначала, лично по г+г дать детям елку... Сама видела... потом пошли эбонитовые палочки
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Местность непуганных чертей( по словам ЗЕ) . 😀😀😀
Не мешало бы пару раз пугнуть - пусть валят в рашу или сидят тихо , как мыши.
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Вас ещё удивляет что поддержка Украины в мире на нолю ?
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Вот такой он Донбасс, там при любой власти ненавидели все украинское и совсем не жаль этих приспособленцев, очень жаль утраченные территории.
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Зебилам все равно. Они все равно за Голоборотька. Это клиника
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если тётки откровенные сепарши, то где уголовные дела, суды, сроки..?
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Вот именно, где? И импичмент зелох уже заработал себе.
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а шо, только сегодня узнали про их делишки или всё было известно ещё при великом и лучезарном реформаторе бизнесмене и патриоте..?
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Стоп! Я о зелохе и его кривосудии спросил, понятно?
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Ну и чем твой гидрант отличается от предыдущего ? Или опять скромно промолчишь ?
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Нуууу, нынешний гидрант хоть сдаёт интересы Украины, а предыдущий так и не смог, хотя зрада утверждала, что вот-вот сдаст... В том и отличие, что предыдущий не смог, а этот смог...
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Сможет где то в районе Ростова , а вот очередной зебобик некто фобос опять слился
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Какие сроки ?Зе -********** с ними лично поехал общаться,и прислушивается к их мнению.
Сказал что их мнение - желание подавляющего большинства.
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Зебилов первых надо под суд за предательство интересов страны, без участия малоросов к власти не пришел бы кремлевский ставленник и предатель.
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Достоевский бы сказал: "Лох я какой-то или право имею?"
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Зеленский - это безмозглая кукла марионетка, которой манипулируют взрослые дяди. Он не лох, он хуже. С дипломом юриста работал шутом с подставным смехом. Теперь оно пытается пыжиться и изображать президента страны.
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В зеленском мы обрели второе пришествие януковича - " услышь дамбас! " снова наше всьо.
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Зелохторат изойдет слюнями и соплями от няшки зелибобы,который вот так,запросто общаеться с "простым народом". Ну прям как ВВХ! Только вместо кобылы - фонтан.
А ему только и нужно посидеть за одним столом с Макроном,Меркель,ВВХ и чтоб Лукашенко кофе подавал.
Все решения будут приняты без него. Он не порох,который мог послать,и посылал ВВХ (см.мемуары Оланда).
Как и кем он будет расплачиваться за это удовольствие - увидим. Но мира без капитуляции Украины не будет. Об этом говорят резко возросшие с апреля хотелки кремля.
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"Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
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Ото і все що всі хотіли знати за "наших людзєй на дамбазе"...
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Alexandr Normal‏ @Alex009P 14 ч.14 часов назад

Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 4284

Тільки один день зе-дипломатії. Топ-досягнення:
-ООН зобов'язує платити динирам репарації
-Данія дала добро на ПП2
-Мадяри заблокували заяву НАТО щодо України
-Україна відмовилась підтвердити заявку ПДЧ в НАТО
-Раша похвалила за відступ ВСУ з позицій
Хто там реєструє рекорди?
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Шестой раз говорил с Меркель по телефону...
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Многие думают, что Зелешмонька лох. Нет он не лох, он и КалоМойша, в преступном сговоре с кацапопитеками, делает лохов с народа Украины.
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Полковнику никто не пишет...
Баканову никто не звонит...
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Вчера переименовали город Переяслав-Хмельницкий, хотя бы Кривой- Рог не переменовали в Кривой-Лох.
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Сейчас зебанутые наывают зекретина -невезухой... Выбрать в воюющей стране малороса, который десятки лет просто орал с экрана, что оно прикацапленная мразь-это у них невезуха... Да нет, это гос измена, за которую вы ответите.
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З іншої сторони якщо армія виконує злочинні прикази цього путлеровського вилупка ,зрадника та брехуна, то що можно зробити ?Ми виходили, казали своє ставлення до сдачі української терріторіі ,зебіл нас не чує бо за ним армія та поліцянти, щей купа малороссів та кацапів що голосували за прокацапського іуду.Бо тільки дурний чи сліпий не бачив що серіал "слуга народу" це кремльовській сурогат ,знятий за кацапські гроши та під час коли гинули українці на війні,а це створіння співпрацювало з казламордими та ховалося від повісток, ображало Україну та Томос, який з нього мав бути президент України?
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соевые лохи уже блох выискивают, ничего предъявить не могут.
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народ , что СЕГОДНЯ верещать ???? вы ОБЫРАЛЫ , вы БАЧЫЛЫ , вы ТЫЩЫЛЫСЬ з його ПЛОСКОГО юмору !!! тепер ИШТЕ покы очи не ВЫЛИЗУТЬ !! слидуючи ВЫБОРЫ в 24 роци )))))
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Бгг) теперь все соц сети заполнены возваниями раскаивающихся зебанутых -смотрите че делается, не время сраться, надо обьединяться спасать Украину, это вы виноваты, шо мы зебанутые были... Идите лесом, шмаркли кретинские!
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Предатели у власти.
Зешмаркли Не Лохи 42 лет.
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Англия есть Англия , Германия есть Германией , Япония есть Японией ,Финляндия есть Финляндией , росия есть росией , а Украина есть Украиной !!!! Украина НИКОГДА не будет Германией и тем более Японией !!! ходили в школу ??? ИСТОРИЮ читали ???
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