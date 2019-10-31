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 Происшествия, За рубежом
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Все про:замок (21) пожар (3744) ЮНЕСКО (135) Япония (980)

 Замок из списка ЮНЕСКО горит в Японии. ВИДЕО

Ночью 31 октября в японском городе Наха префектуры Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает телеканал NHK.

В полиции уточнили, что полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, огонь уничтожил 4200 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 30 пожарных бригад. Власти Японии заявили о готовности восстановить сгоревшие строения.

Причину пожара пока не назвали.

Замок построили около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.

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В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/v3156952
 
 
 Топ комментарии
 
пора монику на москву отправлять - а то москва спаленная моникой - давно ,аж с 1812 не было - пора)))))
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начала Франция, потом США, теперь Япония - совпадение?
не думаю! Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 5403
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Ах воно к чему была новость про францию! Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 8142
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Хорошо, что японцы (зная все расклады) напоготове были.
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пора монику на москву отправлять - а то москва спаленная моникой - давно ,аж с 1812 не было - пора)))))
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И в красных труселях - для убедительности. Замок зі списку ЮНЕСКО горить у Японії - Цензор.НЕТ 9880
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Срочно! СРОЧНО ЗЕЛЮ ОТПРАВИТЬ НА МАСКВУ!
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Ви знаєте... А це вже не смішно... Раніше я жартував про зе і катаклізми, а зараз розумію- є щось у цьому.
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Нотердам,теперь вот замок в Японии...Меня терзают смутные сомнения...
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Меркель трясёт, Трампу импичмент, В Одессе говно в море прорвало, в Турции землетрясение.

Тут уже к бабке нужно ещё вчера.
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Меркель трясло не только при Зеленском, о болезнях грех шутить, смотри, чтоб тебя самого так не затрясло.
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Пїхав в Париж - згорів Нотр Дам
Поїхав в Америку - Трампу імпічмент!
Тримайся, Японія!
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Я написав це перед поїздкою Зєєєлі, можете перевірити.
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Не можна з горя сміятися, але я теж говорила що як поїде наше непорозуміння щось станеться!!! Нехай уже їде в Москву!!!
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Я не сміявся, я сейозно. Воно вчинило стільки зла, що на ньому прокляття. Зло і біда навколо нього і приходить туди де воно з'являється.
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Відправити цього піромана на Мокшу це добре , але мало... А от чи не було б краще організувати для Вофкі ******** багаторічне турне по всій Рашці разом з його "95 сортиром" та хором ВерьВовкє 😕
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Нет, народ, что ни говорите, а Зе таки должен съездить в Москву, просто таки обязан.
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у зебилов нужно спросить, они ведь знают, что делают.
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Ну и что?? Вг. Бакы(Смотрящий,а не Баку)) в крепости под землей нах-ся Страшный Древнй Супергород жрецовг г.Солнца -ФИВЫ(видео в моем Твиттере) и никто его не раскапывает,наоборот сверху строят. И МОЛЧИТ ЮНЕСКО.
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Это тот самый город Солнца ,который описал Томаза Кампанелла в своей старой книге.
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Армянские солнцепоклонники 14 мая, впервые за многие столетия, провели ритуал поклонения богу гостеприимства Ванатуру.
Праздник Ванатура солнцепоклонники отмечали на берегу реки Арпа.Ритуалы солнцепоклонники проводят не только в храме Гарни (I век до н.э.), но и на месте раскопок храма богини Анаит (богини-матери) близ города Мецамор, у храма урартского бога Халди на развалинах предшественника Еревана города-крепости Эребуни и древней обсерватории Караундже (другое название «Зорац Карер»), считающейся старше Стоунхенджа на 3 тысячи лет.
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Эр Мэн?=Муж Я с одэри(азэри)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан.-половина ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(Аз)эрБэйДжана.Это другое произношение Др.Периджана(Персия со ст.Дербенд).ТЕБЯ ЖЕ ПЕРЕСЕЛЯЛИ НА ОСНОВАНИИ указа "о переселении евреев" от 1824г.в основном в 1877г(после русскотурецк.войны),но пришли сильно с арабами смешанные(арабы и в Карабахе за вас воевали).Перепись Иреванскогох-ва 1860 г.-99%мусульмане. Ала Од Довле-это все одэрские цари,шах Аббас,Исмаил и т.д.ТВОЕ ИМЯ АРАБОХАЙ.Иди изучай арабистан-родину предков, а не солнцепоклонство.
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Богиня Ана(мать на одэри)хита из одэрской(азэр=ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим)=Од(Аз)эрбэйджан) книги БашАта(Авеста)-Главный Отец.Она дарит молоко матерям и семя мужчинам.Это любимая книга Гитлера была,поэтому он и дружил с главой АДР м.Расулзаде. ИДИ свои арабохайские книги воруй,а не мою Авесту тов.варжапетян -ХАЙСКИЙ АРАБ.
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Азеры все огнепоклоники, которых изгнали из Ирана.
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Одэр(Огня муж=АзАта-младший отец отсюда уеЗДы -река ОдЭр в Германии,Польше и Волга=Огня муж)Бэйджан =Индия(Базанта ст.ГанаУдж=Гянджа=Константинополь)+Пэриджан(Персия со ст.Дербенд=Греция)+Бактрия=АтроПатена=АтроБакия(Бахдадия) на Кавказе. Твой Иран фальшивый создали в 1828г.когда Россия и Англия захватили г.Дербенд,где сидел шах Надир(настоящая Персия) и создали в другом месте Иран.Иди в Москве его алмазный трон посмотри.Это вас арабохаев из арабистана через Турцию и Иран(1828г) начали на Кавказ перес.так как евреи взяли власть в России по Достоевскому(1877г. в основном).Вам надо на Родину возвращаться.
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ОдЭр(Огня муж)-также это ТарТария( "это ОдУр где горят огни в море"-про тартар Птоломей)
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Порохнявые коменты один дебильней другого
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Ну Слава Богу что не землетрясение! Бог услышал наши молитвы и наказал Японию за приезд Зели только пожаром. Пора сценаристам писать сценарий к фильму " Невезучий зеля" .
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А ничего, что Зе уже как неделю из Японии вернулся? Это как при Порохатом военные в обморок падали..Всего упало чуть больше 20-ти человек, СМИ об этом писать запретили. Забыли уже порохнявые?
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найдите себе - чоловіка - в конце концов - а то злая такая, по утру))))
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Тю)) А в чем злость? Или это только соевым ботам можно злобствовать, а мне уже и ответить нельзя? По теме есть что ответить?
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оооо - мабуть у вас диплом есть и не трускавецкий и не частный какой то - а гос образца - типа учитель - ведете себя, будто Вам тут, кто то должен домашнее задание доложить - а вы оцените - не так не пойдет - сначала скан диплома ,а потом требуйте шо то))))))
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Таки да, и диплом есть, и не один, и в школе какое-то время работала...Сила привычки))
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а я о чем - ну таки найдите ,но может не мужа ,а так - только не за 100 баксов ,как изменник,который будет дома бит, с бородой - и жизнь у вас не такая печальная покажется ,вся в заботах и в этом то же есть счастье ,ну мне так кажется,мы же люди и нам это свойственно ,даже зебилам последним)))
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Соевые, все никак не могут успокоиться за 100 баксов. Зависть заела вас что ли? Понятное дело, вы торгуете здесь совестью за копейки годами , а там 'такие деньжищи' и за час !

Вы собственно ничем не отличаетесь от жриц любви, только более дешевые. Смысл тот же - продаёте себя за деньги.
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А хто тут мадам "злобствует"? Народ лише сміється . Поки що.
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Не поддерживайте Зелю, не ищите приключений на свою голову.
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ты просто ублюдочная кацапская мерзость. как и все твои боты кореша.
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Я понимаю, что наш мид слезно упрашивает, но НЕ ВПУСКАЙТЕ ЗЕКРЕТИНА к себе...
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500 лет замок простоял, приехало Вошьдь - зелёная чума, и у лысого квартала и хорора Верьовки появилась тема для нового хита для зебилов..
Запад посмотрит на всё это, прикинет и решит, что не видать Вовке-катастрофе нормандского формата, даже если оно сдаст хйлу всю Украину
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Бог с нами разговаривает языком случая. Можно на 100% утверждать - Бог не на стороне этого хамовитого иудея-комика.
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Порохоботы в своём репертуаре- выдумали какую-то фигню и прыгают вокруг неё. Ну и при чем здесь Зе, юродивые?

За сгоревшим домом гонтаревой, который она сама и сожгла, убивались здесь две недели, а вот замок японский сгорел - никакого сочувствия , одни дикие танцы.

Порохоботы , одним словом.
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