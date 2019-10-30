 Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии, - Шкиряк. ВИДЕО

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.

Шкиряк утверждает, что утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий деятельность подразделений МВД координирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня все бремя, которое будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба целиком готовы ко всем вызовам", – отметил Шкиряк.

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"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", – подчеркнул советник главы МВД.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, участвующими в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей тоже много добровольцев… Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины".

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.