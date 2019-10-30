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Все про:МВД (7978) Шкиряк (553) Золотое (107) разведение сил (1)

 Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии, - Шкиряк. ВИДЕО

На смену бойцам Вооруженных силу Украины в поселке Золотое на Луганщине пришли усиленные патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов АТО. Добровольцы имеют право находится в Золотом "как волонтеры, как общественные деятели".

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.

Шкиряк утверждает, что утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий деятельность подразделений МВД координирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня все бремя, которое будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба целиком готовы ко всем вызовам", – отметил Шкиряк.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО

"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", – подчеркнул советник главы МВД.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, участвующими в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей тоже много добровольцев… Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины".

Также на Цензор.НЕТ: На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Источник: https://censor.net.ua/v3156853
 
 
 Топ комментарии
 
а чому нам не показують та не інформують що робиться з протилежної сторони ?
куди ділись вполученці ? та вся ота рашкобратія ?
хто там обстановку контролює ?
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Потому же, почему до последнего скрывали дату разведения - потому, что это делается для Хуйла, а не для Украины.
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а чому нам не показують та не інформують що робиться з протилежної сторони ?
куди ділись вполученці ? та вся ота рашкобратія ?
хто там обстановку контролює ?
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Потому же, почему до последнего скрывали дату разведения - потому, что это делается для *****, а не для Украины.
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А куда они должны были деться? Они стоят там же, где и стояли. Украина ведь выполняет формулу Штайнмайера, а не Минские соглашения. Или кто-то хоть раз говорил об отведении войск Россией? Не придумывайте себе того, что якобы думает Зеленский, не прийдется разочаровываться. Отводила войска только Украина и ничего другого даже не обсуждалось.
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от и зорян со шкиряком с просторов эрэфии подтянулся
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О, "гималайский"

кстати, кто постарше вопрос - в какой передаче был персонаж с фамилией "Гималайский"?
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О , шось давно я вже не чув цього путрiота Шкуряка . Де вiн там заховався ? Мабуть якийсь план разробляе , для боротьби з путеним
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"тюрдмитркак" - шо??????? це у другому реченні.
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поздоровляю зедебілів і особливо - моніку янєлох
Призываем ОБСЕ!'' В штабе ООС забили тревогу из-за обстрелов после отвода войск
Oct 30, 2019 1:18 PM

Российские террористы на Донбассе, несмотря на отвод войск возле Золотого, в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.
Об этом сообщается в сводке штаба ООС на официальной странице в Facebook. Так, нарушения оккупантов были зафиксированы украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

http://news-af.op-mobile.opera.com/news/detail/c54eb6d67b728e46547005f7f29e59f1?country=ua&language=ru&share=1&client=
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Брехня, туда уже зашли русские войска и вырезают местное, сплошь патриотичное население. Так про "Прямому" сказали.
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Зорян и Шкиряк спешат на тюрдмитркак помощь"
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Как добровольцы дали волшебный пендель, так уже и патрули. А в Станице Луганской оккупанты ходили и ни одного правоохранителя рядом.
Кстати до сего времени нет поста возле моста возле Станицы Луганской . Кто расшифровал ?
Добровольцы имеют право находится в Золотом "тюрдмитркак волонтеры, как общественные деятели". Источник: https://censor.net.ua/n3156853
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Розводящого Янелоха завезіть на передову, посадіть в окоп і дайте команду:"Не стріляти!". А Сивохо поставте за охоронця!
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порохоботы, это зрада или победа?
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Отступление в угоду врагу без всяких других причин - это предательство или победа?
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если решился мне ответить, то, мля, отвечай по существу, а не вопросы задавай!!!
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порохоботы отвечать не могут, только вопросы задавать.
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ось тобі відповідь, зедебільна істота.
НА ЛІНІЇ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК У ЗОЛОТОМУ БОЙОВИКИ ОБСТРІЛЯЛИ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
https://tsn.ua/ato/na-liniyi-rozmezhuvannya-u-zolotomu-boyoviki-obstrilyali-zhitlovi-budinki-1434852.html?fbclid=IwAR1nnoxroXRPVR77GEjtAhND7UjJ1BaVTTLQOSOAcfbOhGRrYoNLsYOddDk
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...или могут только методички развешивать.
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це усе на що здатен твій замінник мізків, зєбуїн? Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 4087
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Ответишь на этот вопрос - ответишь само себе, ***** коломойского.
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патрулируют, значит под контролем Украины.
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з легким озброєннім. тих патрульних тепер як горобців будуть розстрілювати.
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клювом по клаве
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У зебилов между ног дырка. Мужики с яйцами не ведут себя, как уставшие от войны сучки.
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Україна зараз отримає те, що отримала Грузія 1992 року в Сухумі. Цікаво - у цього дефективного Игорь Д вистачить після того совісті заходити на цензор під нинішнім ніком?
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чому снайпери? сепари будуть розстрілювати тих патрульних тепер з усього. з артою включно.
Бо вони нічого не відводять.
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им еще новые методички не подвезли.
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а ты из какой страны
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Страной правит Коломойский.

А для него Украина не дом, не Родина, а личная корова, часть которой ради гешефта можно и уступить.
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"Пішов, як за море срати"©
Ну наконец-то! А я уж и не чаял дождаться? Всё исходил на каловые массы - жив-ли(?), здоров-ли(?), благополучен-ли? И вот заслуженна награда - прервано страдание - Шкиряк втиснулся в информационное пространство. Но почему один? Где Зорин?
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Чем опасен отвод войск без прекращения обстрелов - военный эксперт Октябрь 30, 2019Без рубрикиКомментарии

Судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать…
29 октября в Золотом Луганской области, несмотря на непрекреращающиеся обстрелы украинских позиций, начался процесс разведения сил.
Об этом заявил в комментарии для «Главреда» военный эксперт Олег Жданов.
Учитывая тот факт, что обстрел продолжается, де-факто разведение войск происходит в одностороннем порядке.

Насколько я понимаю, разведение войск - это обязательство президента Владимира Зеленского перед Владимиром Путиным. Он, видимо, пообещал, так как он очень хочет встретиться в нормандском формате.
Но нюанс в том, что встречи все равно пока не будет, потому что Путин, понимая необъяснимое стремление Зеленского к встрече, выдвинул новое условие - он готов встретиться только для подписания финализирующего документа. Так сказал пресс-секретарь российского президента Песков.







А это значит, что нам надо перед этим имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины.
Сам по себе отвод грозит, прежде всего, тем, что завтра-послезавтра в том же Золотом будет поднят флаг ОРДЛО. Ведь фактически - это добровольная потеря территорий.
Но поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и, в случае обострения, военные смогут вернуться на свои позиции.
Хотя, зная тактику ведения боя войск РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), то я больше чем уверен, что диверсионно-разведывательные группы уже стоят на низком старте с минами, чтобы заминировать местность и нам нельзя было вернуться обратно.
Для Зеленского - это начало падения его рейтинга, ведь фактически, его команда проигнорировала мнение общественности о «мире любой ценой».
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Что касается протестов, то не думаю, что кто-то будет долго митинговать. Однако, судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать.
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То что он из гнид, мы и так знаем. Зеля пройдёт все этапы этого пути предателя, чтобы у народа не оставалось сомнения.
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Сформированные из участников АТО это не значит на 100%, и это не значит что те АТОшники непосредственно принимали участиу в боевых действиях. В общем кинули кость чтобы не гавкали.
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нацгвардія( в основній частині) то фактично піхота без важкої зброї. так легендарні кульчики, донбас не мають артилерії. вона є в азову, в бригаді швидкого реагування, в барсу.тому у випадку чого без допомоги зсу буде важко
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