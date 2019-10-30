 Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии, - Шкиряк. ВИДЕО

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.
Шкиряк утверждает, что утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий деятельность подразделений МВД координирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.
"Сегодня все бремя, которое будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба целиком готовы ко всем вызовам", – отметил Шкиряк.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО
"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", – подчеркнул советник главы МВД.
На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, участвующими в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей тоже много добровольцев… Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины".
Также на Цензор.НЕТ: На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
куди ділись вполученці ? та вся ота рашкобратія ?
хто там обстановку контролює ?
ПУЙЛО - ПАРАНОІК І ШИЗОФРЄНІК. Бєлковський.
кстати, кто постарше вопрос - в какой передаче был персонаж с фамилией "Гималайский"?
Призываем ОБСЕ!'' В штабе ООС забили тревогу из-за обстрелов после отвода войск
Oct 30, 2019 1:18 PM
Российские террористы на Донбассе, несмотря на отвод войск возле Золотого, в очередной раз нарушили режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников.
Об этом сообщается в сводке штаба ООС на официальной странице в Facebook. Так, нарушения оккупантов были зафиксированы украинской стороной общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
http://news-af.op-mobile.opera.com/news/detail/c54eb6d67b728e46547005f7f29e59f1?country=ua&language=ru&share=1&client=
Кстати до сего времени нет поста возле моста возле Станицы Луганской . Кто расшифровал ?
Добровольцы имеют право находится в Золотом "тюрдмитркак волонтеры, как общественные деятели". Источник: https://censor.net.ua/n3156853
НА ЛІНІЇ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК У ЗОЛОТОМУ БОЙОВИКИ ОБСТРІЛЯЛИ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
https://tsn.ua/ato/na-liniyi-rozmezhuvannya-u-zolotomu-boyoviki-obstrilyali-zhitlovi-budinki-1434852.html?fbclid=IwAR1nnoxroXRPVR77GEjtAhND7UjJ1BaVTTLQOSOAcfbOhGRrYoNLsYOddDk
Бо вони нічого не відводять.
А для него Украина не дом, не Родина, а личная корова, часть которой ради гешефта можно и уступить.
Ну наконец-то! А я уж и не чаял дождаться? Всё исходил на каловые массы - жив-ли(?), здоров-ли(?), благополучен-ли? И вот заслуженна награда - прервано страдание - Шкиряк втиснулся в информационное пространство. Но почему один? Где Зорин?
Судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать…
29 октября в Золотом Луганской области, несмотря на непрекреращающиеся обстрелы украинских позиций, начался процесс разведения сил.
Об этом заявил в комментарии для «Главреда» военный эксперт Олег Жданов.
Учитывая тот факт, что обстрел продолжается, де-факто разведение войск происходит в одностороннем порядке.
Насколько я понимаю, разведение войск - это обязательство президента Владимира Зеленского перед Владимиром Путиным. Он, видимо, пообещал, так как он очень хочет встретиться в нормандском формате.
Но нюанс в том, что встречи все равно пока не будет, потому что Путин, понимая необъяснимое стремление Зеленского к встрече, выдвинул новое условие - он готов встретиться только для подписания финализирующего документа. Так сказал пресс-секретарь российского президента Песков.
А это значит, что нам надо перед этим имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины.
Сам по себе отвод грозит, прежде всего, тем, что завтра-послезавтра в том же Золотом будет поднят флаг ОРДЛО. Ведь фактически - это добровольная потеря территорий.
Но поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и, в случае обострения, военные смогут вернуться на свои позиции.
Хотя, зная тактику ведения боя войск РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), то я больше чем уверен, что диверсионно-разведывательные группы уже стоят на низком старте с минами, чтобы заминировать местность и нам нельзя было вернуться обратно.
Для Зеленского - это начало падения его рейтинга, ведь фактически, его команда проигнорировала мнение общественности о «мире любой ценой».
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Что касается протестов, то не думаю, что кто-то будет долго митинговать. Однако, судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать.