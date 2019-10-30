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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6516) членство в НАТО (337) Столтенберг (693) Кулеба Дмитрий (199)

 Украина собирается за 5 лет достичь критериев членства в НАТО, - Кулеба. ВИДЕО

Теперешнее правительство – первое, которое четко закрепило в программе деятельности цель достичь за 5 лет критериев членства в НАТО.

Об этом во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе заявил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Видео НАШ

"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое четко закрепило в программе своей деятельности цель - достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе ", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

Он подчеркнул, что Украина должна шаг за шагом пройти этот путь вместе с коллегами из НАТО, используя все имеющиеся инструменты.

Различные оценки общественного мнения, добавил вицепремьер, показывают одну и ту же тенденцию - постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине.

"Убежден, что это уже не просто естественная реакция украинский на агрессию России, а осознанное решение", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Одессе с официальным визитом находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также на Цензор.НЕТ: Заявка Украины на ПДЧ от 2008 остается в силе, - вице-премьер Кулеба. ВИДЕО

Он посетил морской порт, куда 29 октября зашли четыре минных тральщика НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/v3156832
 
   
 Топ комментарии
 
Кулебяка берега попутал. Курс на ЕС и НАТО закреплен в конституции прошлой радой
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Первым сделал Порох - внес это в Конституцию.

А Зелики хотят 5 лет, чтобы не ссориться с уйлом…..
Все ясно.
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Обретение мира, преодоление экономических проблем и достижение критериев ЕС и НАТО, - Порошенко назвал приоритеты Украины на ближайшие 5 лет
https://censor.net.ua/news/3102634/obretenie_mira_preodolenie_ekonomicheskih_problem_i_dostijenie_kriteriev_es_i_nato_poroshenko_nazval
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"Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
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Первым сделал Порох - внес это в Конституцию.

А Зелики хотят 5 лет, чтобы не ссориться с уйлом…..
Все ясно.
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Діло в тому, що у нас вже нема цих 5 років, нажаль.
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+100 это зелеНый упырь просто не хочет вообще с НАТО иметь дело.хотят 5 летет просто присидеть.аля 'внеблоковые'
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угу - і "АТО за пару днів" він також обіцяв закінчити ...
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Кулебяка берега попутал. Курс на ЕС и НАТО закреплен в конституции прошлой радой
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чисто из любопытства - а как они планируют избавится от недораССеи на Донбассе?
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впихнуть в Украину вместе с оккупантами и сепарами.
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дятел, ты уже сейчас может подать ПДЧ
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Членство УНИТАЗА ! Сначало нужно убрать мародеров и бывших членов ЦК КПСС. Врут суки .
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то есть практически всю быдло-элиту..
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а вони ніколи не дозволять так просто себе прибрати !
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звісно..тільки аніхіляція..та нема кому..
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пукіна свого спершу прибери, казламордий клоун!
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По-моему, он немного тормознутый этот Кулеба. Как он собрался "достичь соответствия", без ПДЧ?
Очень уж мутная эта зеко-*****, если не сказать больше...
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Ну если мы присоединим Донбасс-то там точно все за НАТО.
Проблем не будет.

Есть хороший пример в природе-ящерицы.В случае опасности они сбрасывают хвост врагу ,а сами спасаються.Лучше без хвоста,но выжить.
В Германии канцлер сказал по поводу восточной Германии-лучше пол Германии,чем Германия наполовину.Их спасла стена.Пришло время-ее разрушили.
То,что сейчас происходит-не дает надежды на вступление в альянс.
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Ога. С нынешними раскладами это будет сразу после роста экономики на 40% и межгалактического шахматного турнира.
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Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе !
"Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали,Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины",
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просто зеЛя не хочет ***** дразнить!мразь зелеНАя
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У всех кто прихдит во власть на 5 лет, через пол года обещают, что они что то сделают за не менее 5 лет. Потом уходят и говорят, что мы не успели Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7223
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А потом потребуется ещё 5 лет и ещё и ещё...
НАТО создавалось впротивовес СССР, частью которого раньше была и Украина. Значит, НАТО создавался в том числе и против Украины тоже.
Как можно включить в себя часть того, против чего это создано?
Я не верю, что Украину когда-либо возьмут в НАТО...
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"стара печаль моя стара" .."ой не шуми луже ой не3,14зди друже" чергова солодка брехня на вуха українського народу.
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