 "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Яременко сообщил журналистам в кулуарах парламента.

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"Журналисты, которые пытаются подсмотреть что-то, наблюдать, сфотографировать - это трудно назвать журналистами. Даже не пытаются взять комментариев у тех, за кем они подглядывают - вот против этого мы выступаем. Мы, конечно, следим за тем, что происходит сверху, понимая, что эти провокации будут продолжаться. Хотя некоторые коллеги меня предупреждали этого не делать, выступающие против, но я решил по-своему таким образом продемонстрировать протест, что это не журнализм, это издевательство над информационными потоками, над людьми - когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили, и выбросили как желтый жареный факт", - сказал Яременко.

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На вопрос о том, как жена относится к эксперименту, он ответил: "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... Поблагодарила".

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.