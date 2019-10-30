EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  6323  137
Все про:журналистика (2498) проституция (266) юмор (1959) Яременко Богдан (46)

 "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

Народный депутат от СН Богдан Яременко заявил, что его переписка с проституткой - это спланированная провокация.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Яременко сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Видео 112

"Журналисты, которые пытаются подсмотреть что-то, наблюдать, сфотографировать - это трудно назвать журналистами. Даже не пытаются взять комментариев у тех, за кем они подглядывают - вот против этого мы выступаем. Мы, конечно, следим за тем, что происходит сверху, понимая, что эти провокации будут продолжаться. Хотя некоторые коллеги меня предупреждали этого не делать, выступающие против, но я решил по-своему таким образом продемонстрировать протест, что это не журнализм, это издевательство над информационными потоками, над людьми - когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили, и выбросили как желтый жареный факт", - сказал Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой

На вопрос о том, как жена относится к эксперименту, он ответил: "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... Поблагодарила".

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.

Источник: https://censor.net.ua/v3156800
 
 
 Топ комментарии
 
на кого этот чес про запланированную переписку рассчитан...
 показать весь комментарий
 
Ти що. не повірила?А зебіли як один! Женись на комусь з них.
 показать весь комментарий
 
На электорат который поверил в сказки про про низкие тарифы, высокие зарплаты, и что олигархов пересажают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так це його жінка на сайті знайомств і була. Ось тому він такий херой.
 показать весь комментарий
 
Если юмор у Еременко ниже пояса, то жена может и крепко задуматься. А все ли в порядке у мужа с чувством?
 показать весь комментарий
 
Блін, мало не щодня зебільний зашквар. АСТАНАВІТЄСЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Жена поняла, что у нее расценки меньше, всего то по 25, не учла что статус депутата сразу же поднимает ставки. Поэтому юмор , юмором, но придется ему и своей половине платить по 100, а может и по 120 в связи с экономией , все ведь на дому, как говорится ни каких побочных расходов.
 показать весь комментарий
 
 
Boris Nemirovski

Це просто жах, що клятий Порошенко накоїв! Бачив у Раді дідуся, такого чистенько одягненого, так він, плачучи, замовляв собі повію на півгодини за 50 доларів і без аналу! Зовсім зубожіли!
 показать весь комментарий
 
 
А цієї свині Шо жЄна єсть? Цікаво б подивитись на цю мужню жінку
 показать весь комментарий
 
Спалився бородатий з проститутками, тепер з'їжджає...
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно його жінці, тепер всі її родичі і знайомі будуть з неї ржати !
 показать весь комментарий
 
 
так может, это проститутка добивалась к нему на приём и предлагала деньги за консультацию?
тогда это всё меняет
жаль, что Ярёма не додумался, лошара
 показать весь комментарий
 
 
"Проститутке платят не за секс, а за то, чтобы уйти вторым."
 показать весь комментарий
 
Так розумію подрочування Ківи в залі ВР також була спланована акція - протест )).
Ржу з цих клоунів...
 показать весь комментарий
 
 
Толстяк себе выбирал помощницу депутата,а Вы: Проститутка,проститутка!!!
 показать весь комментарий
 
 
подкинули проститутку в семейный альков. ничо святого у Пороха и компании!
 показать весь комментарий
 
 
Шота ржу с этих ватников-развратников. ЗЕдепутаны - вы долбоЗЕбы.
 показать весь комментарий
 
 
ващє-то, унівєрсальна отмазка! Піду зараз в супєрмаркєт, напхаю в кишені товару - затримають на виході - скажу, шо провіряв работу охрани
 показать весь комментарий
 
 
"Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием." Булгаков.
 показать весь комментарий
 
 
Один чешет яйца, другой шлюх ищет, третий билеты на концерт раздает... 73% ЗЕбилов - вы превратили Парламент в шапито. И, к сожалению, нам в нём всем вместе жить.
 показать весь комментарий
 
 
а раньше что, не такое говно было? один только парубий придурок чего стоил..
 показать весь комментарий
 
 
Говорят, что К.Маркс тоже полюбливал такой "юмор" - слышен в саду топор дровосека...


"Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 2174
 показать весь комментарий
 
Прежде, чем легализовать проституток, с них нужно снять депутатскую неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
 
переписывался с коллегой - депутаной.. они там все такие))
 показать весь комментарий
 
 
Зелохи поверят. Тупая отмазка. Если бы я задумал такую "провокацию", то снял бы ролик на видео до этой провокации на фоне Приватбанка, или супермаркета например, и совершил "провокацию". Если кто скажет, мол ролик снят после "провокации", то я сказал бы: "Запросите видео с камер наблюдения того, или иного заведения и вы увидите, что ролик снимался до "провокации". А так, это позорище на всю страну, а не провокация.
 показать весь комментарий
 
 
Как с тобой вообще кто то в постель ложится? Небось у проституток одна задача -главное не заржать...
 показать весь комментарий
 
 
А теперь перенесемо все його почуття гомуру на його дипломатичні висери ....
 показать весь комментарий
 
 
Старый КОЗЕЛ сегодня вечером ты получишь от жены под хвост по полной програме))))
 показать весь комментарий
 
 
Как для профессионального дипломата Богдана Васильевича стыдно допустить такой мелочный прокол. Но еще хуже не знать что профессиональное журналисты - не люди.
 показать весь комментарий
 
чим ше нас слугі нарота спровоціруют ілі шутку сморозят???
 показать весь комментарий
 
што то я не вижу в этих темках ни НыНыНы, ни балалайку, ни Куприка како гото, которые до разрыва жопы защищают зебилушек!
интересно почитать их! "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 4869
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх