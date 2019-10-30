 "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Яременко сообщил журналистам в кулуарах парламента.
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"Журналисты, которые пытаются подсмотреть что-то, наблюдать, сфотографировать - это трудно назвать журналистами. Даже не пытаются взять комментариев у тех, за кем они подглядывают - вот против этого мы выступаем. Мы, конечно, следим за тем, что происходит сверху, понимая, что эти провокации будут продолжаться. Хотя некоторые коллеги меня предупреждали этого не делать, выступающие против, но я решил по-своему таким образом продемонстрировать протест, что это не журнализм, это издевательство над информационными потоками, над людьми - когда что-то увидели, не переспросили, не выяснили, и выбросили как желтый жареный факт", - сказал Яременко.
На вопрос о том, как жена относится к эксперименту, он ответил: "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... Поблагодарила".
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.
Це просто жах, що клятий Порошенко накоїв! Бачив у Раді дідуся, такого чистенько одягненого, так він, плачучи, замовляв собі повію на півгодини за 50 доларів і без аналу! Зовсім зубожіли!
Не думаю..что она эту сказку ему простит...)))))
тогда это всё меняет
жаль, что Ярёма не додумался, лошара
Ржу з цих клоунів...
интересно почитать их!