 Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада Украины постановляет: Переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав", - говорится в тексте постановления.
Проект постановления принят за основу и в целом.
Переименование поддержали 267 нардепов.
Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.
До речі, чому лугандонський "свердловськ" не називався "свердловськ-данецький"?
Будет, будет теперь чем отчитаться Кварталу перед
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Чи ще треба подождать?)))))
Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Вышгород, Белгород, Василев, Треполь.
Города Поросья: Корсунь, Богуславль, Канев, Дверей, Торцький.
Города «Черниговской стороны»: Стародуб, Трубчь, Глухов, Курск, Новгород-Северский, Остерский Городец Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом
У літописі розповідається про смерть переяславського князя Володимира і говориться, що за ним плакала вся Україна.
Так от, це на корню ламає кацапську теорію, що слово "Україна" пішло від окраїни, адже Переяслав ніяк не міг бути окраїною Русі - це менеше 100 км від стольного града Києва! Тому слово "Україна" вживається саме на позначення українських земель, тим більше, що у тому ж літописі за 1189 рік є фраза "Україна Галицька" на позначення Галицько-Волинського князівства...
По-украински "окраина" - это "околиця". Так что если бы название Украины шло от "окраины", то она должна бы была называться Околиця.
Отакое от. Маразм короче.
В першому слові не вистачає букви Т, коли вже так.
Оцінка *********** - козацьких старшин й гетьманів , яких було чи немало в той період . Були йще іноземні джерела . Й усі ці інші джерела саме стверджують , що Богдан ніколи б не погодився на поглинення - виключно на ситуативний союз зі збереженням усіх ознак козацької республіканьскої державності . Й підпорядкування царю Московії було сутто формальним .
Довгий час гетьмани навіть відмовляли вимозі царей - їздити на аудієнції до Москви , або подавати т.з. "челобітную" й узгоджувати обраного гетьмана ... лише інформували . Це приводило до конфліктів та повстань , як пом"ятає історія від Дорошенка до й до Мазепи,й Орликом . Усі гетьмани , що жили в епоху тієї ради й договору (ближні 50-60 років) , або взагалом рахували , що він втратив силу , бо Московія порушила половину пунктів його , або (як син Богдана й Скоропацький) вимагали максимальної автономії й збереження усіх привілеїв . Тобто , навіть союзники московських царів вважали Україну чимось на кшалт Фінляндії зразка 19 століття . Навіть ці комформісткі гетьмани , якби знали про Валуєвський указ , або про губернії та огидливу назву українців як "малоросів" , то ніколи б не обрали те , що вони обрали !
при этом в личной жизни был очень скромный человек. есть воспоминания сирийского священника, что Хмель во время поста ел укроп с солью, хлеб - и все.
Ему точно на фиг не надо было, чтоб в его честь города называли. Лишь бы Украину не потеряли.
Всю жизнь Переяслав называли просто Переяслав, даже после добавления ""Хмельницкий". Так что теперь все стало на свои места.
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь. Т.Шевченко