 Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сказал украинский режиссер Олег Сенцов, выступая на Форуме Единства в Мариуполе.
В своей речи он отметил, что кроме власти России, а именно Владимира Путина, и коррупции, Украина имеет еще одну проблему - "мы сами": "Я вернулся из Польши, у меня была встреча в Центре солидарности в Гданьске. Парень из Ивано-Франковска, который поехал в Польшу на заработки, подошел к микрофону и сказал: Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане? Я сказал "нет, я этого уже не вижу"".
"Я хорошо помню как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо корректно открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я увидел, к моему большому сожалению, мы все это потеряли ... Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любой мысли", - сказал он.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
но петину ботоферму так и не нашли ... почему???))))))))))))))))
- Что конкретно вы делали?
- Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров.
- То есть вы использовали ботов?
- Мы часто их используем. Это часть инструмента, который позволяет поддерживать общественное мнение в комментариях.
Политтехнолога Дмитрия Раимова назначили советником нового главы Минздрава Зоряны Скалецкой 2 сентября. До этого он организовывал лекции для журналистов и отмывал негатив про Владимира Зеленского.
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Все написанное применимо и к нему. Но ты конечно же включишь дурачка)
тебе ткнули зелино ДОЛЖНОСТНОЕ лицо - диму раимова, его признание, публичное
ты можешь указать конкретное должностное лицо от петиной фермы???
нет?? тогда заткнись и молчи в тряпочку ))))
скажи, куда приходить за деньгами?!
Вот ты и есть бот - провокатор.
Именно вы, порошенковцы как собаки накинулись на всех и до сих пор плодите свою ненависть. Процентовка малая, а вони....
В этом смысле 97% населения это малоросы . И даже на Галичине , бо и там националисты не набрали даже 15% голосов . Для этой братии , может часть порохоботов не малоросы . А все кто за Юлю , за Гриценко, за Садового и за Ляшко -- опять же малоросы .
Националисты , не буду спорить , оне очень полезные элементы политики , ибо не дают нигде особо кренить курс стран в сторону политической левизны - мультикультуризма ...
Но их априори после Гитлера никогда не будет больше 25% в любой из стран . Оне всегда в минорном количестве .
Это уже отжившая идеалогия 19 - начала 20 веков , когда зародждались национальное сознание и гордость .
На Майдан виходили патріоти, а на вибори прийшли малароси з ватниками та совками і знов обрали таку ж саму владу.
30.10.2019 13:44
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Показати, хто розколює націю?
более того, если бы мы были такими агрессивными к "рускаму миру" в 2004 году, когда в Донецке появились первые палатки "ДНР", то не было бы войны и не было столько жертв..
Кацапы признают только силу!!!. .Только силу!!!.. а вежливость Сенцова, кацапня воспринимает как слабость..
войны на Евро-азиатском континенте прекратятся ,когда будет уничтожена Россиянская ********* ,ликвидировано РПЦ и денацифицированы "руские"..
тихо та лагідно.
Хватит уже пережевывать этот пропагандистский термин.
Действительно Сенцов прав. Мы отрастили себе такую непримиримость в межличностных отношениях, что разделение на свой-чужой радикализировалось и потеряло оттенки.
А в конце его выступления есть один небольшой тест, который не утратил и никогда не утратит своей актуальности.
Это ответ на вопрос - Чей Крым?
Кто не скажет, что Крым - это Украина, тот сепар!
Не пропаганда, а идеологический суррогат, - шмурдяк, - сегодня правит бал. Их урон украинской государственности намного больше и опаснее кремлевской... Муха забирается быку в ухо и жужжит... Отвлекает быка от его естественного образа жизни и принуждает, переключает..Быка охватывает беспокойство, страх, он сверипеет. Муха КАК БЫ и ни причем...Но, муха подчиняет себе огромную силу, направляет быка...
Ну... главное не вешать нос и все будет гуд.
( єдиноправильному шаблону) іще раз показує на нікчемність нації, яка може тільки майдунить і більше нічого. в такому випадку ніякого майбутнього: занепад, розпад, крах.
дуже багато злості, кожного дня і повсюди. дай зброю перестріляють одне одного з наголос, чи стоптані чоботи
И да, при Порохе такой ненависти не было к друг другу. смуту сеют зе- провокаторы, стоит только почитать ветку.видно невооруженным глазом зелье не хочет понимать что те кто их не поддерживают имеют с ними равные права. Вон тут уже оодин зебил собрался вешать всех порошенковцев, прямо два миллиона украинцев одна зебилина перевешать собирается , -показательно кто сеет ненависть и кому нужна смута и кровь в Украине.