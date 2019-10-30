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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мариуполь (3693) Форум (103) Сенцов (1072)

 Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов. ВИДЕО

Кроме власти России, а именно Владимира Путина, и коррупции, в Украине есть еще одна проблема - "мы сами".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сказал украинский режиссер Олег Сенцов, выступая на Форуме Единства в Мариуполе.

В своей речи он отметил, что кроме власти России, а именно Владимира Путина, и коррупции, Украина имеет еще одну проблему - "мы сами": "Я вернулся из Польши, у меня была встреча в Центре солидарности в Гданьске. Парень из Ивано-Франковска, который поехал в Польшу на заработки, подошел к микрофону и сказал: Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане? Я сказал "нет, я этого уже не вижу"".

"Я хорошо помню как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо корректно открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я увидел, к моему большому сожалению, мы все это потеряли ... Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любой мысли", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/v3156789
 
   
 Топ комментарии
 
ботофермы постарались .... дякую Петру Олексійовичу
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пока что нарисовались ботофермы от зели и всех прочих.
но петину ботоферму так и не нашли ... почему???))))))))))))))))
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нам нужна "нулевая толерантность" к "рускаму миру" и к российскаму имперскаму шовинизму...
более того, если бы мы были такими агрессивными к "рускаму миру" в 2004 году, когда в Донецке появились первые палатки "ДНР", то не было бы войны и не было столько жертв..
Кацапы признают только силу!!!. .Только силу!!!.. а вежливость Сенцова, кацапня воспринимает как слабость..
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ботофермы постарались .... дякую Петру Олексійовичу
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пока что нарисовались ботофермы от зели и всех прочих.
но петину ботоферму так и не нашли ... почему???))))))))))))))))
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А ну ка расскажи, где это нашлись зелина ботоферма?
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- Что конкретно вы делали?
- Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров.
- То есть вы использовали ботов?
- Мы часто их используем. Это часть инструмента, который позволяет поддерживать общественное мнение в комментариях.



Политтехнолога Дмитрия Раимова назначили советником нового главы Минздрава Зоряны Скалецкой 2 сентября. До этого он организовывал лекции для журналистов и отмывал негатив про Владимира Зеленского.
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Джон Смит

Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Вонючую порошеновскую свинью-алкаша разве не отмазывают боты?
Все написанное применимо и к нему. Но ты конечно же включишь дурачка)
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Пример приведи аналогичный. Или по твоему все кто против Зели - боты?
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трепать языком можно что угодно.
тебе ткнули зелино ДОЛЖНОСТНОЕ лицо - диму раимова, его признание, публичное
ты можешь указать конкретное должностное лицо от петиной фермы???
нет?? тогда заткнись и молчи в тряпочку ))))
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ооо!.. еще один свидетель секты "Ботофермы Порошенко"..
скажи, куда приходить за деньгами?!
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К ПИдорошенко ,гнида соевая Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2203
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О ботофермах все говорят, но никто их не видел. А вот раскол адекватной проевропейской части украинского общества это явная и абсолютно бесспорная заслуга Порошенко.
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А ты сейчас что делашь?Зачем ты травишь людей которые доверяют Петру Алексеевечу ,это наше право, чего тебе не ймется.Виснешь тут целыми днями ,людей цепляешь,травмшь ,за то что не поверили в щмаркулю как ты ,а твой лидер скандалы закатывает на передовой.
Вот ты и есть бот - провокатор.
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Давай ***** завали, а то за летчицей полетишь вверх ногами в шнеки мясорубки.
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Да ладно , летчица никогда не утверждала , что ***** её личный враг и что она ждёт , когда этот "дракон умрет" !
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"дракон ***** сдохнет" - именно "сдохнет" !!!
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На Майдан виходили патріоти, а на вибори прийшли малароси з ватниками та совками і знов обрали таку ж саму владу.
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Прийшли, але виявляється що ідійотів в країні 73%, як показали минулі вибори.
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Опять 25, у тебя 3 мысли в голове?
Именно вы, порошенковцы как собаки накинулись на всех и до сих пор плодите свою ненависть. Процентовка малая, а вони....
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Для некоторых патриоты это те, кто за националистов голосует , т.е. где-то 2-3% населения .
В этом смысле 97% населения это малоросы . И даже на Галичине , бо и там националисты не набрали даже 15% голосов . Для этой братии , может часть порохоботов не малоросы . А все кто за Юлю , за Гриценко, за Садового и за Ляшко -- опять же малоросы .
Националисты , не буду спорить , оне очень полезные элементы политики , ибо не дают нигде особо кренить курс стран в сторону политической левизны - мультикультуризма ...
Но их априори после Гитлера никогда не будет больше 25% в любой из стран . Оне всегда в минорном количестве .
Это уже отжившая идеалогия 19 - начала 20 веков , когда зародждались национальное сознание и гордость .
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Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8321 5 копійок

На Майдан виходили патріоти, а на вибори прийшли малароси з ватниками та совками і знов обрали таку ж саму владу.
30.10.2019 13:44
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Показати, хто розколює націю?
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нам нужна "нулевая толерантность" к "рускаму миру" и к российскаму имперскаму шовинизму...
более того, если бы мы были такими агрессивными к "рускаму миру" в 2004 году, когда в Донецке появились первые палатки "ДНР", то не было бы войны и не было столько жертв..
Кацапы признают только силу!!!. .Только силу!!!.. а вежливость Сенцова, кацапня воспринимает как слабость..
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это у тебя в животе глисты в гражданскую войну играют..
войны на Евро-азиатском континенте прекратятся ,когда будет уничтожена Россиянская ********* ,ликвидировано РПЦ и денацифицированы "руские"..
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Пидороссия так и закончит!.. у тебя есть сомнения, ватная твоя головешка?
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В списке не упомянута российская агрессия.
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это сложно. попроще. русню и дамбасню под нож.
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"Да. Сенцов пошел уже не тот..." )))))
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Сенцов превращается, Сенцов превращается, превращается в.. Гадю Савченко!
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революция предполагает смену элит и системы власти..ни того ни другого не произошло..революция была нивелирована до бунта..(
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Ну какая может вырости элита из внуков - правнуков красножопых комуняк? Здесь и 5 поколей не хватит чтобы элита могла зародиться. Разве что кровавая бойня которая не оставит какмня на камне, и вот может быть потом...... но это уже из серии фэнтэзи
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абсолютно согласен, но "потом" может и не наступить..
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Скорее вы путаете обманщиков и попутчиков с погибшими и активными участниками..
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По поводу элит здесь написано неплохо, и не только украинских.
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Умеренные выбрали дрочунов и любителей проституток? По-моему вы дебилы.
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А по моему, вы. Вы до сих пор не в состоянии принять очевидное.
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Не надо забывать, что 38% не принимали участие в выборах, они не хотели голосовать ни за Порошенко, ни за Зеленского. Из 73% - многие голосовали за Зеленского из-за коррупционного окружения Порошенко (Кононенко, Розенблат и др.) не за смену курса на дружбу с Кремлем и не за капитуляцию!
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Те, кто не пожелал отдать свой голос за того или иного кандидата это пассивная часть общества, которому всё равно - что красные, что белые. Им комфортно при любой власти. Они не в счёт. А те кто голосовал за Зеленского, прекрасно понимали кто он, чего они хотят и каким курсом должна двигаться страна. Сочувствую, но риторика других кандидатов не впечатлила избирателя.
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Заметьте, мой базовый комментарий был удалён модератором. Вот они свобода и плюрализм мнений в действии.
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мабуть, ввічливість до ворогів країни полягає у тому, що вбивати їх треба без лайки.
тихо та лагідно.
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г-н сенцов, а про зелю-монику ты ничего не хочешь нам сказать???
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*** это же Гадя-2 начинается
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Подходя к вашему посту, именно это пришло в голову.
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Да не было никакой революции.
Хватит уже пережевывать этот пропагандистский термин.
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Это благодаря парашенко,не зря ему украинцы кричали ганьба на церемонии почтения памяти Небесной Сотни,хотя погибло больше тысячи
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Какая может быть терпимость к тупым соевым макакам? Проще вообще не обращать внимание на жалкую кучку отщепенцев, бросающихся дерьмом из шоколадной выгребной ямы
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як тільки кнур програв вибори і відтоді почалося...воно витрачає гроші,спи....ені в бюджеті для розпалювання ненависті...якщо влада його не зупинить-дійде до громадянської війни...можна багато говорити про зелебобиків і т.д.,але кнур був для народу в десятки разів гіршим вибором ніж *******,згадати тільки,шо воно робило з добровольцями...коли це таке було,щоб воно на рівних говорило з людьми...і прислухалося до когось...а зараз його квакалки за грош,шо воно вкрало,сидять в пабліках,повитріщало одне з другим очі і поливають все багном зі свого рота,і не факт,що це не ольгіно,українською не говорять,а якщо щось калякая то гугл транслейт...
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Сенцов прав на все 100%.А "спасибо" за такое отношение надо сказать Цицерону-Мальдивскому,который задолго до выборов будущих своих оппонентов на выборах с дерьмом начал смешивать,в прямом и переносном смысле этого слова.Мэра Львова Садового это коснулось в первую очередь.Ну а потом пошли Юлька,Гриценко,правые,левые и добровольцы с добробатами.Но как говорится,не рой яму другому,сам в нее угодишь.Вот эта гнида соевая в яму с говном и угодила,по самое нихочу.
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Яким хєром відноситься заруба Пороха і Садового до наявності купи даунів із гаслами ""Данбас ніслишат! Путін ввіді вайска"? Проблема в тому, що ця купа даунів заявила про себе одразу після Майдану, але існувала вона там давно.
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Трохи навпаки...Починалася як ненависть,а закінчилась як гідність...
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Я за толерантность! Зеленых - на ветки!
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если бы у людей было достоинство))) то не было бы свинарчуков, зе... была бы нормальная страна.достоинство это не то что между ног болтается )))) ты о чем____Сенцов ))))
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да ладно Вам... свинарчуки действовали в мутной воде профанации реформ...
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Так послушайте... чего сразу кричать про зраду.
Действительно Сенцов прав. Мы отрастили себе такую непримиримость в межличностных отношениях, что разделение на свой-чужой радикализировалось и потеряло оттенки.
А в конце его выступления есть один небольшой тест, который не утратил и никогда не утратит своей актуальности.
Это ответ на вопрос - Чей Крым?
Кто не скажет, что Крым - это Украина, тот сепар!
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В вашем тесте много оттенков. Вопрос, чей Крым надо уточнять. Чей Крым, по факту, по понятиям, по справедливости, по закону, по мнению жителей материка или полуострова? С учётом нюансов, тест покажет, кто сепар, а кто дурак.
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Зеленский и его сторонники проигрывают ... и во внутренней информационной войне, которую ведет "нежелающий уходить" Порошенко и его "соратники". Каждый вечер "гости в студии" ТВ каналов "заклятых сторонников", рои ІТ -ботов промывают мозги населению... Засилье идеологического шмурдяка.
Не пропаганда, а идеологический суррогат, - шмурдяк, - сегодня правит бал. Их урон украинской государственности намного больше и опаснее кремлевской... Муха забирается быку в ухо и жужжит... Отвлекает быка от его естественного образа жизни и принуждает, переключает..Быка охватывает беспокойство, страх, он сверипеет. Муха КАК БЫ и ни причем...Но, муха подчиняет себе огромную силу, направляет быка...
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Да, Сенцов, шоколадники тут знатно постарались)))
Ну... главное не вешать нос и все будет гуд.
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Хороший ****** - это тушка ******а, живописно покачивающаяся на ветках под порывами ласкового летнего ветерка
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Вы есть прекрасный образец того, о чём сказал Сенцов.
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оця злість, непримиренність, неповага до чужої думки, все міряти по своєму
( єдиноправильному шаблону) іще раз показує на нікчемність нації, яка може тільки майдунить і більше нічого. в такому випадку ніякого майбутнього: занепад, розпад, крах.
дуже багато злості, кожного дня і повсюди. дай зброю перестріляють одне одного з наголос, чи стоптані чоботи
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Ботоферма зеленского отчаяно пытается отвести от себя обвинения, -на воре шапка горит.
И да, при Порохе такой ненависти не было к друг другу. смуту сеют зе- провокаторы, стоит только почитать ветку.видно невооруженным глазом зелье не хочет понимать что те кто их не поддерживают имеют с ними равные права. Вон тут уже оодин зебил собрался вешать всех порошенковцев, прямо два миллиона украинцев одна зебилина перевешать собирается , -показательно кто сеет ненависть и кому нужна смута и кровь в Украине.
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