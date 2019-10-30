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 Политика Украины, Общество
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Все про:конфликт (719) парламент (882) Скорик (38) Тищенко Николай (4)

 "Если вам все равно, то продолжайте тусню", - из-за конфликта нардепов Тищенко от СН и Скорика от ОПЗЖ было приостановлено заседание ВР. ВИДЕО

Заседание Верховной Рады Украины было приостановлено из-за конфликта народных депутатов Николая Тищенко (Слуга народа) и Николая Скорика (ОПЗЖ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался в зале заседаний. Туда сразу сбежалось несколько десятков депутатов пытаясь предупредить развитие конфликта. Во время словестной перепалки зачинщики конфликта немного потолкались. Председательствующий в парламенте первый вице-спикер Руслан Стефанчук несколько раз призывал депутатов прекратить конфликт и продолжить работу парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3156783
 
 
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драка на почве того, кто больше любит ***** ?
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Бійка була після буфету, де вони напилися коньяком.
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Ой, мишпуха какая случилась, в Раде Украины! Кучерявенькие, картавенькие... Ну их нахер. Всех- нахер. А вот Гончарука, чуток подалее, его- *****. Так уж он напросился...
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что не поделили?? Откаты от Зе? Так он Не лох, ему 42!!!
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дєвіца со смартфоном, поведением напоминает рассеян ) селфи в звіринці )))
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Можно поздравить СН с дебютом, это первый "махач" в новом парламенте.
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скорик - видный коллаборант плохо что Тищенко ему в табло не засадил.
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А колька ревизор как будто нет) ему, кстати, свои же в табло собираются дать -за то что их мзду закрысил
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не сдерживайте себя, лупашьте друг друга
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Заседание Верховной Рады Украины было приостановлено из-за конфликта народных депутатов Николая Тищенко (Слуга народа) и Николая Скорика (ОПЗЖ). Источник: https://censor.net.ua/v3156783
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Бджоли проти меду
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помню как Береза зарядил в глаз Бойко(жопоблоковцу)...Знатная была пистюлина.А вообще если охота подраться то Рада не место для драк.Вышли в фойе,наваляли Шуфричу и порядок. "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР - Цензор.НЕТ 3949
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А я помню, как Бойко зарядил Ляшко. Даже Кличко обзавидовался. Помню-помню...
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ооо! .. в этой толкучке и Кива успел петингом позаниматься, и получить эротическое удовольствие..
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ярема круче всех затусил в перерыве, ну может еще кива с пользой время провел...
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