 "Если вам все равно, то продолжайте тусню", - из-за конфликта нардепов Тищенко от СН и Скорика от ОПЗЖ было приостановлено заседание ВР. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался в зале заседаний. Туда сразу сбежалось несколько десятков депутатов пытаясь предупредить развитие конфликта. Во время словестной перепалки зачинщики конфликта немного потолкались. Председательствующий в парламенте первый вице-спикер Руслан Стефанчук несколько раз призывал депутатов прекратить конфликт и продолжить работу парламента.

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