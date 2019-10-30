 "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО

Об этом говорит автор видеозаписи, которая передана в распоряжение Цензор.НЕТ из Золотого-4.

"Сегодня 30 октября. 11.13 на часах. Мы движемся по маршруту село Катериновка-Золотое-4. Катериновка это населенный пункт, который согласно плану отведения войск остается в "серой" зоне. Только что общались с военными, которые стояли в Катериновке. Их вынуждают отойти на дистанцию один-полтора километра. Сейчас мы видим на КП миссию ОБСЕ. Автомобилей миссии очень много. В Катериновке и Золотом-4 действует так называемый "желтый" пропускной режим. Разрешается въезд только местным, которые здесь прописаны. Никаких журналистов, никаких волонтеров и никого другого пропускать сюда не будут. Можно сказать, что населенные пункты находятся в изоляции. Контроль и обеспечение "желтого" режима возложен на полицию и Нацгвардию. Все подъезды и выезды контролируются этими подразделениями", - рассказывает о ситуации автор видеозаписи.

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