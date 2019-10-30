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 Политика Украины, Общество
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 "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО

На участке разведения сил в Золотом-4 введен "желтый" режим пропуска, согласно которому въехать в зону разведения могут только местные жители.

Об этом говорит автор видеозаписи, которая передана в распоряжение Цензор.НЕТ из Золотого-4.

"Сегодня 30 октября. 11.13 на часах. Мы движемся по маршруту село Катериновка-Золотое-4. Катериновка это населенный пункт, который согласно плану отведения войск остается в "серой" зоне. Только что общались с военными, которые стояли в Катериновке. Их вынуждают отойти на дистанцию один-полтора километра. Сейчас мы видим на КП миссию ОБСЕ. Автомобилей миссии очень много. В Катериновке и Золотом-4 действует так называемый "желтый" пропускной режим. Разрешается въезд только местным, которые здесь прописаны. Никаких журналистов, никаких волонтеров и никого другого пропускать сюда не будут. Можно сказать, что населенные пункты находятся в изоляции. Контроль и обеспечение "желтого" режима возложен на полицию и Нацгвардию. Все подъезды и выезды контролируются этими подразделениями", - рассказывает о ситуации автор видеозаписи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3156776
 
 
 Топ комментарии
 
А что Россия перемещается на другую планету или ей вся Украина перестала быть нужна?
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Зеленский все правильно делает, скоро настанет мир и люди перестанут гибнуть.
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А что Россия перемещается на другую планету или ей вся Украина перестала быть нужна?
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На фоне разведения войск,боевики проводят учения Детали: По словам Пасечника, "учения" являются плановыми, и на них будут отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
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Боевики ? с оружием и поддержкой государства террориста,
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Борьба за мир - это как секс за девственность.
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Войска отводят обе стороны на 1 км, серую зону занимают полиция и нацгвардия. Территория под контролем Украины увеличится.
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Ну да. мокшанцы пару раз гранатометами землю с нац. гвардейцами вспахают и контроль увеличиться...))) Нац. гвардия это не армия. Это тыловые крысы(в большинстве).
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а если сдаться то сразу наступит мир, а некоторые смотри ж ты воюют...
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Как пагодка-та нонче в Кейптауне-т?
Чавой там фошысты ихние, негров не забижають-та?
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прям какой-то солдат чонкин... будут сидеть, охранять и блюсти кпп, когда вся остальная территория за"серена"... а тупой кацап с бурятом попрутся через блок-пост... шота я совсем не стратег, ничего не понимаю...
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Тобто Золотоє-4 перетворюється на полегшений концтабір. далі буде.
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Якщо немає чого приховувати і все так, як нас запевняють спуввчасниаи колабораціоністам, то чому такий режим з порушенням конституційних прав громадян?
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"...Их вынуждают отойти на дистанцию один-полтора километра...".
Так все таки "винуждают" і не на 1 км а на 1-1,5 км?

Источник: https://censor.net.ua/v3156776
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После того, что Моника Зеленски
вопреки военным,
вопреки ветеранам,
вопреки добровольцам,
вопреки украинцам
в угоду врагам Украины вчера сделала, она ложна быть уничтожена, как предатель, по законам военного времени.
И сделать это должны сами военные - выпотрошить это криворожское чучело, как рыбу и вывесить в входа в ОФ.
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После полного уничтожения власти Коломойского должны быть произведены фильтрация населения Украины и поражение в избирательных правах ВСЕХ баранов, которые голосовали за зеленых ублюдков.
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А ахмета,медведчука,фирташа и прочих восславим ? ))
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Так шо ж ты,Герхард, тут сидишь,на говно исходишь? Давай,в одну руку автомат,в другую яйца свои зажми и -впер-р-рёд,на сепаров,до полной победы,с такими же дрочерами,как и ты сам.
Или ты предлагаешь,чтобы другие выложили своими телами подступы к Донецку,герой?
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По закону военного времени можно летать на Мальдивы ? Иметь бизнес в рахе ? Свинарчуков ? Взрывать несколько складов боеприпасов ?
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Как бы там ни было,но это хоть какое-то движение.Причем одобренное Западом и Америкой. А на все хотелки кацапов,имеется международный совет. Если бы был иной план,то чего парашенко не освободил Донбасс силой одной страны ? Значит не мог.Или не хотел. Так ведь получается.
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Ну ты же не можешь предложить ничего лучшего. И воевать,тоже не хочешь сам.
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"Гарно" .... сепари можуть їздити як забажають а Українці ні. ЗеЛЯдь там нічого не сплутав с-ка "нелох" 42 річної витримки. Такого лайна навіть при педро не було!!!
З якого це хутіна зеЛЯдь діскриминує Українців, обмежує конституційні права на свободу переміщення?!
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странно 200 км в ту сторону и там нет листьев..в городе еще на половине деревьев литстья..а там как зима
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Молодцы.... вот теперь там люди заживут на широкую ногу. Если поселки по сути блокированы, там скоро жрать нечего будет. Я уже молчу о почте, банках и т.д. Це перемога!
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А где видео, или новость как русня отводит ?
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