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 Политика Украины
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 На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"В участке разведения не было [обстрелов]", - сказал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Он отметил, что город Золотое состоит из пяти микрорайонов.

"Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было", - сказал президент.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/v3156743
 
 
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"За что аборигени сьели Кука?. " Він став продажній, і вся наука.
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"Жираф большой , ему видней..." .А якщо цей жираф куплений чи просто зрадник?
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А КАК Я ЕМУ ВЕРЮ КАК ВЕРЮ! ПОСЛЕ БОРЬБЫ С ОЛИГАРХАМИ ПУТЕМ ОБЛОЖЕНИЯ НОВЫМИ ПОБОРАМИ ФОПов Я ТАК ЕМУ ВЕРЮ ЧТО ПРОСТО ППЦ!!
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Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.
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Наркоманско-продажная лживая марионетка! На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6702
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не смотрел, не могу на это смотреть. шо там, мендель никого не покусала?!
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И это очень расстраивает порохоботов. На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7694
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та вазелиновой монике спи..деть, шо стакан воды выпить, разве это еще кому-то непонятно? (я из адекватной части населения Украины имею ввиду)...
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Тварь Зеленая!!! тебя нужно туда переселить со своей Леной, чтоб буряты и орки показали вам "тишину"
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зедрисня грає з нами у наперстки
то в них Золоте не є зоною розведення, і обстріли нічого не значать для розведення
то немає ніяких обстрілів
мразота брехлива
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Отправить туда на месяц Ленку с бабой Риммой, и старого пердуна, который 42 года назад забыл надеть презерватив.
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Были-не были ,сейчас это не самое главное ,мы посмотрим куда эта дорога Зеленского приведёт а дорожка эта очень скользкая ,парень ставит себя в такие условия когда будет играть не он и им а это всегда хреново, от допустим захочет ***** убрать Зеленского ,он завтра заберёт Золотое и УСЁ ,СУШИ ВЁСЛА ...ставь ёлку ...
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Какие обстрелы?Вчера в Киеве дождь был.
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Даже у его конвоя глаза полезли на лоб от удивления, когда услышал, шо несет их "клиент".
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Если честно, то я уже не нахожу матерных слов в адрес этого Лоха. Могу только проклинать.
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Хто бреше: клован чи його підлеглі?
Штаб ООС повідомив подробиці обстрілу окупантами житлових будинків у Золотому-4

У понеділок, 28 жовтня, російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї два приватних будинки у Золотому-4, Попаснянського району Луганської області Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил із посиланням на дані української сторони спільного центру контролю та координації.
Загарбники обстрілювали Золоте-4 у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40. Мобільна спостережна група СЦКК виявила на місці обстрілів пошкодження приватного будинку по вул. Горіховій, 25 кулями калібру 7,62 мм, а також пошкодження приватного будинку по вул.Довженка, 28 - також від куль калібру 7,62 мм.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/699384467220839
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Зеленский - брехливое чмо

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
4 ч. ·(29.10.2019)
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
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Хто може пояснити,для чого то розведення взагалі було потрібно?..Воно в принципі нічого не дає і нічого не гарантує - ні обстрілів,ні атак тощо...Невже не можна було перейти відразу до наступної діі - виборів і так далі?...При цьому розуміючи,що під контролем Росіі,без контролю Росіі люди там в ОРДЛО все одно виберуть одних і тих самих...І тільки потім (ПОТІМ!),маючи реальний вплив на територіі проводити якусь свою політику...
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У меня раздвоение личности, по честному. Я- о Зеленском. Во-первых: я уже дважды, чисто от нечего делать, проскочил туда и назад по трассе Мариуполь-Запорожье. Впечатления: Оффуительная трасса!!! Невзирая на недочеты, типа- узкая, как ни крути. Однако, ни мой "Форд-Куга", ни моя сверхосторожная жена- не замечали, что уже, на спидометре-160 км/ч. Замечал я. Во-вторых: мне надоел этот Гончарук(кстати, согласно традиций- идущий *****), а также Зеленский, который перекрыл рекорд Пороха, по перерезанию ленточек. А также- он реально ****** весь Мариуполь! У нас щас, в центре города- полный звиздец! Хер проехать! И это- уже неделю длится. И ещё- два дня будет!
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Зэк януковощ был и то умнее!
Потому и свалил вовремя...
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Бійці пишуть, що був обстріл, а деякі просто не хочуть про це чути і вірять тільки тьотям, які прийшли з тієї сторони і "просять" відвести їм не їхнії солдат в степ, під відкрите небо, щоб добре було видно їх "солдатам", які приїхали з московії. Це називається контррозвідка першої особи - "очі і вуха на фронті".
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