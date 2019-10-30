 На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.
"В участке разведения не было [обстрелов]", - сказал президент.
Он отметил, что город Золотое состоит из пяти микрорайонов.
"Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было", - сказал президент.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
то в них Золоте не є зоною розведення, і обстріли нічого не значать для розведення
то немає ніяких обстрілів
мразота брехлива
Штаб ООС повідомив подробиці обстрілу окупантами житлових будинків у Золотому-4
У понеділок, 28 жовтня, російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї два приватних будинки у Золотому-4, Попаснянського району Луганської області Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил із посиланням на дані української сторони спільного центру контролю та координації.
Загарбники обстрілювали Золоте-4 у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40. Мобільна спостережна група СЦКК виявила на місці обстрілів пошкодження приватного будинку по вул. Горіховій, 25 кулями калібру 7,62 мм, а також пошкодження приватного будинку по вул.Довженка, 28 - також від куль калібру 7,62 мм.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/699384467220839
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
4 ч. ·(29.10.2019)
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
Потому и свалил вовремя...
Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью.
Зеленский пошёл по стопам Порошенка, врёт глядя в глаза.