 На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал в комментарии LB.ua в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"В участке разведения не было [обстрелов]", - сказал президент.

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Он отметил, что город Золотое состоит из пяти микрорайонов.

"Золотого всего пять, мы контролируем четыре. В участке разведения никаких обстрелов не было", - сказал президент.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.